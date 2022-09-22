【數位轉型】企業轉型怎麼做？詹文男成立數位轉型學院，提供轉型策略目錄
我們想讓你知道的是
本篇專訪臉書公開社團、以及網站「數位轉型學院」的院長詹文男，希望讓台灣各級產業藉此起步，能夠充分利用數位科技，提升產業競爭力，邁向數位轉型。
你是數位轉型前段班高材生？或是為了大環境變化，正急於把公司推往轉型之路的初心者？抑或是與大多數人一樣，走在數位化或數位優化之路，不斷追求下一個逐步完善？
不論需求為何，知識平台「數位轉型學院」試著協助你用系統化方式找到你需要的知識、人脈、與資源。本文專訪臉書公開社團、以及網站「數位轉型學院」的院長詹文男，希望讓台灣各級產業藉此起步，能夠充分利用數位科技，提升產業競爭力，迎向嶄新的未來。
詹文男志為產業智庫：從MIC到數位轉型學院
曾任職資策會產業情報研究所（MIC）長達30年的詹文男，延續過去MIC的主要任務，投入數位轉型學院。MIC作為政府智庫任務有二，分別需協助高科技產業提高競爭力，以及協助傳統產業能夠利用數位科技。
因此詹文男在MIC累積了豐富的經驗，除了參與擬定高科技產業政策，比如像5G、電子商務、下世代的產業規劃發展、相關關鍵技術的培育等，還擔任產業顧問的工作，輔導高科技、金融產業了解並參考競爭者、產品、技術，還有整個市場發展的狀況，以擬定企業營運策略。
兩年前從MIC所長一職退休後，詹文男一方面因為醫師建議減少用眼，另一方面也考慮在這樣的限制下，還能做什麼貢獻？思考後決定：第一、依自己原來的志趣，協助產業界發展；第二，思考如何把過去的經驗知識，傳承、分享給大眾。
去年，在緯創集團的副董事長黃柏漙、以及《大師輕鬆讀》社長俞國定邀集之下，一起創辦了數位轉型學院，由3人共同設立平台、免費做知識傳播，於是就有了這個在臉書上的免費公開平台，目標是希望協助大眾了解什麼叫「數位轉型」？應該如何「數位轉型」？有哪些數位轉型的典範大家可以學習參考？
詹文男：「我們的使命，是成為台灣產業升級轉型的關鍵力量」。
任何產業界人士，只要希望自己的公司進行「數位轉型」，就可以到這個平台來尋找資源。平台除了臉書之外、還有官網，已經把成立一年至今所有的影像節目、志同道合朋友的文章上架。例如：台科大教授盧希鵬等，講「隨經濟」、「結構洞」，都在談大趨勢的變化；還邀請了台大商研所的陳忠仁教授，大世科（大同世界科技）董事長沈柏延，也共同在平台上寫專欄。
現在數位轉型學院也搜集所有政府準備在數位轉型上投入的資源、政策等。未來進一步，也會陸續介紹適合台灣中小企業發展的解決方案。
詹文男：「我們希望它成為一個中介平台，若你想尋找數位轉型的知識，上面會有一個Index（目錄）；若你希望找到顧問，上面會有參考資訊；若你希望申請政府資源，也可以在這裡找到訊息。學院本身就是「hub（中轉站）」，希望集結供應端與需求端，在這裡都能找到想要的資源、人脈與網絡。
數位應用由來已久，但新技術的出現，企業能做的事情更多了
數位轉型近兩年來成為產業界最受重視的議題，然而台灣的起步較之海外，是否較為落後？詹文男認為，資通訊產業每年一直都有不同的熱門用語出現，如果仔細看這些用語的內涵，其實相去不遠。
每一個產業都需要資訊科技來提高自己的競爭力，包含生產力、效率的提升、效能的強化、客戶體驗的優化、以及商業模式的轉型等。事實上，「數位轉型」的開始，已經是上世紀的事情，以金融業為例，當時就已經透過自動櫃員機（ATM）取代部分分行、人力。
可是這幾年因為數位科技的不斷進步，尤其「iABCDEF」七項關鍵技術：物聯網（IoT）、AI（以及 AR・VR）、區塊鏈（Block Chain）、雲端（Cloud）以及雲端所需的資訊安全（Cyber security）、大數據（big Data）、邊緣運算（Edge） 以及5G（Fifth G）。簡單來說，透過這些技術，企業可以做的事情更多了。
比如過去談行銷管理，有個很重要的理論基礎架構叫做「市場區隔」，只要做行銷就要做市場區隔。為什麼？因為沒辦法做到「一對一（one on one）」，所以才說「這一群人」大致是什麼樣子，可是因為數位科技進步，現在可說是有機會能做到「一對一」的行銷。
詹文男認為「數位轉型」並非新概念觀念，就是利用數位科技做轉型升級，只是在不同行業會講「自動化」、「資訊化」，僅只是用語（terminology）不一樣而已。如果把數位轉型分為三個階段，包含「數位化、數位優化、數位轉型」，前兩者就是過去常看到的「資訊化」、「科技化」，那「轉型」的部分、最後就是整個「商業模式」的改變，會涉及價值主張的調整等等。
「所以會不會太晚？事實上一直都在談，只是數位科技能不能幫你達成目標。」
為什麼現在談轉型？切記：價值與商模轉型為重中之重
為什麼近幾年「數位轉型」這麼受到重視？詹文男認為，過去20-30年，台灣是做所謂的代工組裝，這樣的模式已經面臨瓶頸，因為「微利」加上「紅海」，所以就開始說要「轉型」。可是要轉型到什麼地方去？因為量體非常大，要轉型很不容易。
首先，過去20年大家早就在談，製造業怎麼轉型？有幾個方向，第一個是「產業鏈的垂直整合」，也就是「怎麼樣往上游跟下游發展？」比如說一開始做主機板，慢慢從它的上游、下游整合，甚至也開始做回收，把收回來的東西提煉出貴金屬或關鍵原料，打造循環經濟。向上、向下的整合，就是第一種轉型。
第二，是「價值點的深化」，每一個營運活動都有一個「價值點」，將那個點「深化」，想辦法讓原來的business做到跟別人不同。舉例而言，以前OEM的廠商、後來也做設計，甚至除了硬體的設計，軟體也幫客戶開發。過去只是組裝產品，現在是提供解決方案，價值就變得不一樣。
第三，是「商業模式完全的改變」。比如優派（ViewSonic）過去做螢幕，現在做資訊教育、做元宇宙教育的軟體。像佳世達，過去是面板為主、可做到上千億的營業額，但是它希望到2030年、假設有3000億的營業額，當中50%以上可以來自生技、生醫的產品。
詹文男：「換言之，這10年時光，大家都發現自己一定要轉型，這是目前所見的幾個方向。」
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【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
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你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全
D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個
選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！
選擇A最多的你－Premiere型人格
混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物
Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？
選擇B最多的你－Photoshop型人格
渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者
開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者
注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。
選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。
了解創作型人格之後，是不是也想試試看挑戰自己的實力？當然，創意和才華由你自備，但能幫助你發揮的工具，Adobe可是都幫你安排好了！Adobe特別推出的開學季線上課程，將實體教學完整轉移到線上，能夠更便利有效率的，提供業界最新資訊與發展，還有你在創作上所需要的各種專業技術解說。這次的課程一口氣囊括了Adobe旗下最熱門的六款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 After Effect（AE）、XD、InDesign（Id）等，總共十門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選Adobe課程六堂！最能陪著你穩紮穩打走向創作之路的Adobe，期待和你在課堂上相見囉！