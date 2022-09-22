【數位轉型】企業轉型怎麼做？詹文男成立數位轉型學院，提供轉型策略目錄

你是數位轉型前段班高材生？或是為了大環境變化，正急於把公司推往轉型之路的初心者？抑或是與大多數人一樣，走在數位化或數位優化之路，不斷追求下一個逐步完善？

不論需求為何，知識平台「數位轉型學院」試著協助你用系統化方式找到你需要的知識、人脈、與資源。本文專訪臉書公開社團、以及網站「數位轉型學院」的院長詹文男，希望讓台灣各級產業藉此起步，能夠充分利用數位科技，提升產業競爭力，迎向嶄新的未來。

詹文男志為產業智庫：從MIC到數位轉型學院

曾任職資策會產業情報研究所（MIC）長達30年的詹文男，延續過去MIC的主要任務，投入數位轉型學院。MIC作為政府智庫任務有二，分別需協助高科技產業提高競爭力，以及協助傳統產業能夠利用數位科技。

因此詹文男在MIC累積了豐富的經驗，除了參與擬定高科技產業政策，比如像5G、電子商務、下世代的產業規劃發展、相關關鍵技術的培育等，還擔任產業顧問的工作，輔導高科技、金融產業了解並參考競爭者、產品、技術，還有整個市場發展的狀況，以擬定企業營運策略。

兩年前從MIC所長一職退休後，詹文男一方面因為醫師建議減少用眼，另一方面也考慮在這樣的限制下，還能做什麼貢獻？思考後決定：第一、依自己原來的志趣，協助產業界發展；第二，思考如何把過去的經驗知識，傳承、分享給大眾。

去年，在緯創集團的副董事長黃柏漙、以及《大師輕鬆讀》社長俞國定邀集之下，一起創辦了數位轉型學院，由3人共同設立平台、免費做知識傳播，於是就有了這個在臉書上的免費公開平台，目標是希望協助大眾了解什麼叫「數位轉型」？應該如何「數位轉型」？有哪些數位轉型的典範大家可以學習參考？

詹文男：「我們的使命，是成為台灣產業升級轉型的關鍵力量」。

任何產業界人士，只要希望自己的公司進行「數位轉型」，就可以到這個平台來尋找資源。平台除了臉書之外、還有官網，已經把成立一年至今所有的影像節目、志同道合朋友的文章上架。例如：台科大教授盧希鵬等，講「隨經濟」、「結構洞」，都在談大趨勢的變化；還邀請了台大商研所的陳忠仁教授，大世科（大同世界科技）董事長沈柏延，也共同在平台上寫專欄。

現在數位轉型學院也搜集所有政府準備在數位轉型上投入的資源、政策等。未來進一步，也會陸續介紹適合台灣中小企業發展的解決方案。

詹文男：「我們希望它成為一個中介平台，若你想尋找數位轉型的知識，上面會有一個Index（目錄）；若你希望找到顧問，上面會有參考資訊；若你希望申請政府資源，也可以在這裡找到訊息。學院本身就是「hub（中轉站）」，希望集結供應端與需求端，在這裡都能找到想要的資源、人脈與網絡。

數位應用由來已久，但新技術的出現，企業能做的事情更多了

數位轉型近兩年來成為產業界最受重視的議題，然而台灣的起步較之海外，是否較為落後？詹文男認為，資通訊產業每年一直都有不同的熱門用語出現，如果仔細看這些用語的內涵，其實相去不遠。

每一個產業都需要資訊科技來提高自己的競爭力，包含生產力、效率的提升、效能的強化、客戶體驗的優化、以及商業模式的轉型等。事實上，「數位轉型」的開始，已經是上世紀的事情，以金融業為例，當時就已經透過自動櫃員機（ATM）取代部分分行、人力。

可是這幾年因為數位科技的不斷進步，尤其「iABCDEF」七項關鍵技術：物聯網（IoT）、AI（以及 AR・VR）、區塊鏈（Block Chain）、雲端（Cloud）以及雲端所需的資訊安全（Cyber security）、大數據（big Data）、邊緣運算（Edge） 以及5G（Fifth G）。簡單來說，透過這些技術，企業可以做的事情更多了。

比如過去談行銷管理，有個很重要的理論基礎架構叫做「市場區隔」，只要做行銷就要做市場區隔。為什麼？因為沒辦法做到「一對一（one on one）」，所以才說「這一群人」大致是什麼樣子，可是因為數位科技進步，現在可說是有機會能做到「一對一」的行銷。

詹文男認為「數位轉型」並非新概念觀念，就是利用數位科技做轉型升級，只是在不同行業會講「自動化」、「資訊化」，僅只是用語（terminology）不一樣而已。如果把數位轉型分為三個階段，包含「數位化、數位優化、數位轉型」，前兩者就是過去常看到的「資訊化」、「科技化」，那「轉型」的部分、最後就是整個「商業模式」的改變，會涉及價值主張的調整等等。

「所以會不會太晚？事實上一直都在談，只是數位科技能不能幫你達成目標。」

為什麼現在談轉型？切記：價值與商模轉型為重中之重

為什麼近幾年「數位轉型」這麼受到重視？詹文男認為，過去20-30年，台灣是做所謂的代工組裝，這樣的模式已經面臨瓶頸，因為「微利」加上「紅海」，所以就開始說要「轉型」。可是要轉型到什麼地方去？因為量體非常大，要轉型很不容易。

首先，過去20年大家早就在談，製造業怎麼轉型？有幾個方向，第一個是「產業鏈的垂直整合」，也就是「怎麼樣往上游跟下游發展？」比如說一開始做主機板，慢慢從它的上游、下游整合，甚至也開始做回收，把收回來的東西提煉出貴金屬或關鍵原料，打造循環經濟。向上、向下的整合，就是第一種轉型。

第二，是「價值點的深化」，每一個營運活動都有一個「價值點」，將那個點「深化」，想辦法讓原來的business做到跟別人不同。舉例而言，以前OEM的廠商、後來也做設計，甚至除了硬體的設計，軟體也幫客戶開發。過去只是組裝產品，現在是提供解決方案，價值就變得不一樣。

第三，是「商業模式完全的改變」。比如優派（ViewSonic）過去做螢幕，現在做資訊教育、做元宇宙教育的軟體。像佳世達，過去是面板為主、可做到上千億的營業額，但是它希望到2030年、假設有3000億的營業額，當中50%以上可以來自生技、生醫的產品。