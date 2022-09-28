《焦慮使用說明書》：長期的嚴重焦慮會導致身體產生一系列變化，而且一件好事也沒有

文：提姆・坎托佛醫師（DR TIM CANTOPHER）

焦慮症有哪些症狀？

除了在Chapter1概述的各種焦慮症外，焦慮是許多種疾病會出現的症狀之一，無論是生理或心理上的疾病。基於這個原因，突如其來、預期之外，而且沒有理由可解釋的焦慮程度增加時，就應該要去找你的全科醫生。

話雖如此，相較於因為身體疾病引發焦慮的人，對於健康狀態的焦慮卻毫無病理依據的人多上許多。如果你的醫生確信你的症狀背後沒有重大的身體病變，那麼擺脫症狀的最好方法就是尋求心理治療，並接著進行更多的心理治療。然而，最重要的是意識到焦慮是其他疾病的症狀之一，因為，治療焦慮通常可以改善你接受其他疾病治療的反應。

健康狀況

對你而言，你可能很難區分是因為焦慮產生或健康狀況對身體造成影響。舉例來說，如果你的甲狀腺（thyroidgland）機能亢進，或較不常見的狀況是腎上腺（adrenalgland）過度活躍，這可能就會產生心悸、心率加快及出現恐懼感等症狀。

許多患有心房顫動（atrialﬁbrillation）的人並不知道自己的心跳不規律，儘管他們曾經歷類似焦慮時產生的心悸。呼吸困難是焦慮和恐慌的症狀之一，卻也是呼吸系統疾病和心臟病會有的症狀。手腳麻痺或感到刺痛可能反映了焦慮，或較少見的神經系統疾病。腹部不適及脹氣有可能是焦慮症或許多腸道疾病的症狀。

這裡的重點是，你或許無法確定症狀的起因為何，但你的醫生能很輕易地判斷是焦慮或潛在身體疾病所引發的症狀。如果他接下來建議你進行心理治療，這並不表示他不理會你的症狀，或將這些症狀記錄為「胡思亂想」。舉例來說，已有充分的證據顯示，減少心臟個案者的焦慮能顯著地改善他們的治療效果。

精神疾病

如先前的說明，心靈及身體之間沒有真正的區隔，所以要批評我對身體疾病及精神疾病加以區隔的方式有誤，這也是合理的。然而，兩者依照常規是所區隔的，這就是我將兩者區隔的原因。

幾乎每一位患有重度憂鬱症（憂鬱症、臨床憂鬱症）的人都患有焦慮症。焦慮只是一種症狀，還是這種疾病的一項核心因素？抗憂鬱藥物是否主要透過減輕焦慮來有效治療重度憂鬱症？我不知道這些問題的答案是什麼，但在我治療憂鬱症患者的這幾年之中，我一直很清楚明白的是，降低他們的焦慮水準是治療的當務之急。

有些人看起來並不焦慮，例如患有所謂的「遲發性憂鬱症」（retardeddepression）的那些人，這種憂鬱症導致他們幾乎對社交活動全然退出且不參與，但這只是因為他們極度缺乏能量和動力，讓他們無法表達自己正在經歷的恐懼。這些患者一旦康復後，他們告訴我，生病時，壓倒性恐懼也等量地夾帶著信心喪失與絕望。

患有雙相情緒障礙症（過去稱為躁鬱症）的人蒙受巨大的情緒波動，從極度興奮到極度憂鬱，每個階段有時會持續數個星期。毫不意外，在憂鬱階段時，患者會因焦慮所苦，但即便處於亢奮階段，焦慮也可能是一個特點。高漲的情緒有時還伴隨著激動、煩躁、易怒及失眠，但特別是在狂躁至憂鬱的過渡期中，還會出現恐懼。

在精神分裂症等精神疾病中，焦慮同樣又是一個明顯症狀。事實上，受到這些使人衰弱的疾病所苦的患者們，似乎是現在最焦慮的一群人。對於一些患有被害妄想症狀的人，這又進一步加劇了他們的恐懼。降低焦慮水準對於成功的治療又更至關重要了。

有極端人格發展（有時稱為人格障礙）的人往往因焦慮所苦。其中有一個類別為「邊緣型人格障礙」（borderlinepersonalitydisorder），特點是情緒強烈且不穩定、各種人際關係上的不穩定性、反覆發生的危機狀況、有一種空虛感，或一種爆發性情緒或自我傷害行為的傾向。不出所料地，這些人所面臨的大部分痛苦都是由焦慮所引起。

焦慮是疾病的一個因素

正如先前所提及，焦慮是一種正常的適應性情緒（adaptiveemotion）。但長時間、擁有太多的適應性情緒是一種毒害。長期的嚴重焦慮會導致身體的一系列變化，但一件好事也沒有。特別明顯的是，血壓會升高、血糖會升高、肝臟將脂肪釋放至血液之中、胃酸水準升高、腸道變得越來越活躍，最終造成身體發炎。正如我在Chapter1中所說，荷爾蒙的變化會強化這些影響。

此外，為了應對焦慮而發展出的行為，例如：戒斷、缺乏運動以及過度食用食物或飲用酒精，也會加劇這些變化。因此，正如你所看到的，心臟病、中風風險、第二型糖尿病（Type2diabetes）、胃潰瘍和一些腸道疾病，包括大腸激躁症（irritablebowelsyndrome，IBS），背後主要成因就是長期的嚴重焦慮。

同樣地，克隆氏症（Crohn’sdisease）和類風濕性關節炎（rheumatoidarthritis）等發炎症狀，對於焦慮水準的升高極為敏感。同樣地，患上這種疾病會非常令人焦慮，因此形成了一種惡性循環。

有時被稱為「醫學上無法解釋」的一組症狀，位於焦慮既是症狀也是原因的區塊。有些疾病，例如：慢性疲勞症候群（肌痛性腦脊髓炎，MyalgicEncephalomyelitis，簡稱ME）、纖維肌痛症（ﬁbromyalgia）和大腸激躁症，是真正的身體疾病，但重度憂鬱症也是如此。