《焦慮使用說明書》：長期的嚴重焦慮會導致身體產生一系列變化，而且一件好事也沒有
我們想讓你知道的是
身與心、精神與身體之間並無區隔。沒有什麼是出於憑空想像，你的痛苦再真實不過，但這並不代表你的焦慮不重要，或減少焦慮是無關緊要的事。
文：提姆・坎托佛醫師（DR TIM CANTOPHER）
焦慮症有哪些症狀？
除了在Chapter1概述的各種焦慮症外，焦慮是許多種疾病會出現的症狀之一，無論是生理或心理上的疾病。基於這個原因，突如其來、預期之外，而且沒有理由可解釋的焦慮程度增加時，就應該要去找你的全科醫生。
話雖如此，相較於因為身體疾病引發焦慮的人，對於健康狀態的焦慮卻毫無病理依據的人多上許多。如果你的醫生確信你的症狀背後沒有重大的身體病變，那麼擺脫症狀的最好方法就是尋求心理治療，並接著進行更多的心理治療。然而，最重要的是意識到焦慮是其他疾病的症狀之一，因為，治療焦慮通常可以改善你接受其他疾病治療的反應。
健康狀況
對你而言，你可能很難區分是因為焦慮產生或健康狀況對身體造成影響。舉例來說，如果你的甲狀腺（thyroidgland）機能亢進，或較不常見的狀況是腎上腺（adrenalgland）過度活躍，這可能就會產生心悸、心率加快及出現恐懼感等症狀。
許多患有心房顫動（atrialﬁbrillation）的人並不知道自己的心跳不規律，儘管他們曾經歷類似焦慮時產生的心悸。呼吸困難是焦慮和恐慌的症狀之一，卻也是呼吸系統疾病和心臟病會有的症狀。手腳麻痺或感到刺痛可能反映了焦慮，或較少見的神經系統疾病。腹部不適及脹氣有可能是焦慮症或許多腸道疾病的症狀。
這裡的重點是，你或許無法確定症狀的起因為何，但你的醫生能很輕易地判斷是焦慮或潛在身體疾病所引發的症狀。如果他接下來建議你進行心理治療，這並不表示他不理會你的症狀，或將這些症狀記錄為「胡思亂想」。舉例來說，已有充分的證據顯示，減少心臟個案者的焦慮能顯著地改善他們的治療效果。
精神疾病
如先前的說明，心靈及身體之間沒有真正的區隔，所以要批評我對身體疾病及精神疾病加以區隔的方式有誤，這也是合理的。然而，兩者依照常規是所區隔的，這就是我將兩者區隔的原因。
幾乎每一位患有重度憂鬱症（憂鬱症、臨床憂鬱症）的人都患有焦慮症。焦慮只是一種症狀，還是這種疾病的一項核心因素？抗憂鬱藥物是否主要透過減輕焦慮來有效治療重度憂鬱症？我不知道這些問題的答案是什麼，但在我治療憂鬱症患者的這幾年之中，我一直很清楚明白的是，降低他們的焦慮水準是治療的當務之急。
有些人看起來並不焦慮，例如患有所謂的「遲發性憂鬱症」（retardeddepression）的那些人，這種憂鬱症導致他們幾乎對社交活動全然退出且不參與，但這只是因為他們極度缺乏能量和動力，讓他們無法表達自己正在經歷的恐懼。這些患者一旦康復後，他們告訴我，生病時，壓倒性恐懼也等量地夾帶著信心喪失與絕望。
患有雙相情緒障礙症（過去稱為躁鬱症）的人蒙受巨大的情緒波動，從極度興奮到極度憂鬱，每個階段有時會持續數個星期。毫不意外，在憂鬱階段時，患者會因焦慮所苦，但即便處於亢奮階段，焦慮也可能是一個特點。高漲的情緒有時還伴隨著激動、煩躁、易怒及失眠，但特別是在狂躁至憂鬱的過渡期中，還會出現恐懼。
在精神分裂症等精神疾病中，焦慮同樣又是一個明顯症狀。事實上，受到這些使人衰弱的疾病所苦的患者們，似乎是現在最焦慮的一群人。對於一些患有被害妄想症狀的人，這又進一步加劇了他們的恐懼。降低焦慮水準對於成功的治療又更至關重要了。
有極端人格發展（有時稱為人格障礙）的人往往因焦慮所苦。其中有一個類別為「邊緣型人格障礙」（borderlinepersonalitydisorder），特點是情緒強烈且不穩定、各種人際關係上的不穩定性、反覆發生的危機狀況、有一種空虛感，或一種爆發性情緒或自我傷害行為的傾向。不出所料地，這些人所面臨的大部分痛苦都是由焦慮所引起。
焦慮是疾病的一個因素
正如先前所提及，焦慮是一種正常的適應性情緒（adaptiveemotion）。但長時間、擁有太多的適應性情緒是一種毒害。長期的嚴重焦慮會導致身體的一系列變化，但一件好事也沒有。特別明顯的是，血壓會升高、血糖會升高、肝臟將脂肪釋放至血液之中、胃酸水準升高、腸道變得越來越活躍，最終造成身體發炎。正如我在Chapter1中所說，荷爾蒙的變化會強化這些影響。
此外，為了應對焦慮而發展出的行為，例如：戒斷、缺乏運動以及過度食用食物或飲用酒精，也會加劇這些變化。因此，正如你所看到的，心臟病、中風風險、第二型糖尿病（Type2diabetes）、胃潰瘍和一些腸道疾病，包括大腸激躁症（irritablebowelsyndrome，IBS），背後主要成因就是長期的嚴重焦慮。
同樣地，克隆氏症（Crohn’sdisease）和類風濕性關節炎（rheumatoidarthritis）等發炎症狀，對於焦慮水準的升高極為敏感。同樣地，患上這種疾病會非常令人焦慮，因此形成了一種惡性循環。
有時被稱為「醫學上無法解釋」的一組症狀，位於焦慮既是症狀也是原因的區塊。有些疾病，例如：慢性疲勞症候群（肌痛性腦脊髓炎，MyalgicEncephalomyelitis，簡稱ME）、纖維肌痛症（ﬁbromyalgia）和大腸激躁症，是真正的身體疾病，但重度憂鬱症也是如此。
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年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
我們想讓你知道的是
AWS將於今年10月7日上午10:00舉辦線下開發者聚會AWS Enterprise Dev Day，以「技術開發」為活動主旨，透工作坊、講座形式，圍繞NET & Java現代應用、雲端服務、人工智慧等數位技術進行交流，精進企業雲端技術競爭力。
現今雲端已達到隨需可用的成熟度，企業該如何備戰自身技術力，了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構，並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲，或是將既有應用搬遷上雲，達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安，並減少資源閒置，搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性，在技術系統上達到永續經營。
AWS首次在台灣舉辦「AWS Enterprise Dev Day」，希望與企業交流如何在AWS上快速有效地遷移和現代化，以及針對希望了解開發、部署、管理現代應用程序的.NET與Java開發者介紹適合使用的工具和服務。
AWS Enterprise Dev Day活動特色
此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會，為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程，以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計，如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名，幫助您利用AWS雲端的廣度和規模，與眾多技術專家交流，持續保持自身企業在未來的即戰力！此外，本次活動全程錄影，報名參與者即可獲得AWS的演講內容。
最特別的是，此次活動下午場次採多軌分場的方式進行，屆時將有多場堂精選技術議程及實作上機工作坊，包含AWS熱門服務精華、方法論、最佳實踐、實戰分享等；而後續更將開放另外報名「.NET & Java現代應用開發實作工作坊」，帶您透過專業技術團隊支援及現場技術專家一對一諮詢，搭配實作課程與團隊協作解決實際技術難題，並與開發者技術同好現場即時互動交流。
本場開發者聚會將包含以下七大主題：
- NET & Java現代應用開發（.NET & Java Modern Application）
- 搬遷上雲（Migration）
- 無伺服器服務（Serverless）
- 容器服務（Containers）
- AI / ML人工智慧與機器學習（AI/ML）
- Data Analytics資訊安全（Security）（Security）
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無論您是企業執行長、技術長、技術主管、資安相關人員、IT人員、解決方案架構師、開發人員、工程師或系統管理員，邀請您一同現場交流，藉此掌握現代開發趨勢、AWS的熱門雲端技術、平台與服務。
AWS Enterprise Dev Day活動資訊
日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F