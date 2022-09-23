高手雲集東莒激盪文化火花——大浦 Plus
我們想讓你知道的是
不只陳泳翰，許多人藉「大浦 Plus」計畫來到東莒，逐漸被島民接納之餘，生命創傷也由小島撫平治癒。這群人將東莒視為第二故鄉，不一定駐紮東莒，但仍舊和地方保持親暱的聯繫。陳泳翰戲稱為「大浦同鄉會」，而在今年「擺暝」時刻，同鄉會便發揮其能力，讓島民刮目相看。
文：見域CitiLens／王欣翮
圖：大浦 Plus
「大浦 Plus」可以追溯至2008年，由廖億美等人進駐荒廢的馬祖東莒島大浦聚落，以整修後的老屋作為據點邀請藝文工作者駐島活動。計畫幾經更迭，如今儼然成為東莒島不可或缺的風景。
說來三言兩語，計畫初落腳社區仍不免遭受居民質疑，但隨著年復一年的互動，成員發展出各異的陪伴形式，舉凡深入島上婦女廚房採集彙整成地方誌《好東島》，或是免費幫長者到府剪髮等，逐漸打進島民的心坎裡。
目前的計畫主持人陳泳翰，移住島上也是命運使然。他自述當年還在媒體工作時來到東莒，當燈塔的光照灑落他身上時，情感澎湃如海浪拍打在心潮，他暗自許願復返，沒想到2019年就被拉進「大浦 Plus」計畫擔任主持人，一做就到了現在。
接手計畫時，前一組成員領著他挨家挨戶拜訪，將人脈妥妥移交，至今他亦頻繁地往來於居民中串門子。在他眼裡，「和居民互動才是計畫往前走的核心。」
的確，「大浦 Plus」的任務是藝文活動，然而能推動計畫的莫過於團隊與居民的情感。陳泳翰細數種菜、陪長者聊天、協助處理生活瑣事等生活點滴，在人口外流嚴重的離島，居民真正渴望的是陪伴，而這些不會呈現在計畫KPI的平凡積累往往卻是計畫開展出的面相。
他笑說，連上次回台灣都有居民打給他查勤。
大浦同鄉會聚集小島關係人口
其實不只陳泳翰，許多人藉「大浦 Plus」計畫來到東莒，逐漸被島民接納之餘，生命創傷也由小島撫平治癒。這群人將東莒視為第二故鄉，不一定駐紮東莒，但仍舊和地方保持親暱的聯繫。陳泳翰戲稱為「大浦同鄉會」，而在今年「擺暝」時刻，同鄉會便發揮其能力，讓島民刮目相看。
「擺暝」是東莒最盛大的祭儀，往例居民與軍方會組成豪華的的隊伍巡行島嶼，然而因人口減少近年被迫縮編。團隊得知居民困境後號召「大浦同鄉會」返回東莒過年，成功重現失落的福正村傳統鼓板樂隊，成功讓年長的島民們得以追溯記憶中的慶典榮光。
此外，傳統上馬祖女人也需以鮮花或果雕裝飾祭祀的餐桌以獲得神明的眷顧，不過近年來人力吃緊緣故改由塑膠花取而代之。「大浦同鄉會」則以客家傳統技藝「纏花」模擬島上特有的紅花石蒜、金銀花等植物，塑造出前所未有的餐桌，備受居民們喜愛。
藝術真的能改變大浦嗎？
近來包含「藝術游擊」、「馬祖國際藝術島」等計畫在馬祖發生，作為長駐單位的「大浦 Plus」也有一番思索。
「大浦 Plus」在藝術島期間作為中介協助藝術家與策展人與當地居民銜接、解決溝通與資源的困難。但是陳泳翰直言，藝術之於務實求生的島民來說還是太遙遠，他並不奢求居民能夠理解或是喜歡，更遑論期待短期藝術季能夠來解決地方問題。
不過他觀察到這次由差事劇團採集居民口述歷史的《跨越海洋——島嶼前線紀事》備受居民喜愛，長輩們紛紛向小朋友們解釋歷史脈絡，並在終幕後積極提出新的故事發想。島民對於自己日常被戲劇認同而感到驕傲，這不妨也是一種藝術進入生活的可能性。
另一方面，由國立新竹生活美學館主持的「島嶼對話 - 台馬藝術交流」藝術游擊駐村計畫則是邀請藝術家駐村，透過較長的時間踏查島上，進一步發展其創作脈絡。
陳泳翰認為「藝術游擊」就像是個窗口，隨著藝術家一點點深入島嶼，雖然不一定當下即有成果，但是未來或許有機會讓創作規模擴大，將島嶼容納其中。
長年在島上執行藝術計畫的他坦言藝術感染力並非速效，但仍舊在東莒埋下種子。日前也有國小孩童分享其記載島嶼美景的Instagram，表明受過去影像營隊啟發。
有趣的是，在團隊記憶中營隊過程明明充滿孩子們吵鬧抱怨的聲音，卻在一年後發現回饋。如同島上許多小事，雖然被觸動的契機如樂透般難以預測，但終究是要透過多方嘗試才能看見結果，誰曉得是否有機會能在遙遠的未來帶來一絲改變。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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