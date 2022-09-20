【數位轉型】資策會率先示範組織轉型：不再與民爭利，聚焦數位轉型的第三方業務
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每一次新科技出現的時候，不論是網路、或是智慧型手機等，就是全世界洗牌的時候，產業都跟著翻轉一次。而在翻轉之中失敗的人，其實並不是被新科技打敗，而是被「會用新科技的人」所打敗的。
文：湯皓茹
資策會於今年（2022 年）5月進行大規模組織改造，8月底數位發展部成立，主管機關也隨之自經濟部移轉為數位發展部所統管。從老牌的技術發展、人才培育機構，轉型後將定位聚焦在第三方業務。
摘下「與民爭利」標籤，INSIDE專訪資策會執行長卓政宏，針對「數位轉型」議題，率先示範「轉型」的資策會，將帶給國內業界什麼樣嶄新的感受？
卓政宏歷經創業、非營利組織，最近進到資策會
- 資策會執行長卓政宏
- 資策會出版品：《數位轉型化育者》（線上閱覽）、《數位轉型跨領域人才培育》
- 更多資源：資策會數位轉型研究院、iSpan數位轉型專區
卓政宏於2019年上任資策會執行長，至今已有三年。早年留美返國後，歷經業界、教育界，參與包含創新、創業，也任職過非營利組織、國營事業（台糖）、台灣網路資訊中心董事長，目前在財團法人資策會，卓政宏自承多元的歷練帶給自己很大的成長，會從不同的角度看事情。
「看法差異很大，是因為一開始的價值不一樣」。比如業界、或是當老師、在非營利組織等等，在意的事情很可能是相反的。正視外界過去對資策會曾有的諸多批評，卓政宏到資策會後，先完整檢視外界對資策會的印象，正是因為看事情的角度夠多元，有助於他在資策會做出改變、推動改革。
資策會的過去：做得越好、傷害越大！斷然退出「與民爭利」
「大家都聽過資策會『與民爭利』」。其實這樣的觀感，來自於資策會被要求「自負盈虧」，而資策會也很努力實現這樣的要求。但卓政宏發現，原本出於善意、付出越多努力的單位，往往越可能造成對產業的傷害。
比如疫情期間，中央相關部會希望補助失業者訓練技術能力，實施做法是參與課程就補貼7～8成的學費，等失業者順利就職後，政府再補足剩餘的學費全額。
原本立意良善的政策，資策會例行的職訓課程自然也被選入計畫。然而民間職訓補習班的能量比較小、入選計畫的門檻原本就比較高，再加上潛在學員發現「去資策會上課不用錢」、「資策會單位大・資源又多」，一時之間，早已受到疫情衝擊而難以招攬學員的民間補習班，反而更面臨了招不到學生的極大問題。
最後資策會向相關部會說明對民間的影響後，果斷退出該計畫。此事後來也促成資策會spin-off（分拆）原屬「數位教研所」的團隊，以「資展國際（iSpan）」的外部獨立盈利企業專攻人才培育，與市場在相同的起點互相競爭。
資策會的轉型，就是先減少接案執行的乙方業務，讓民間企業去做、去成長，資策會本身的定位則聚焦在第三方業務，協助介接「需求方」和「供給方」。
先天下之「轉」而「轉」：轉型定位「第三方業務」
資策會這波組織改造歷經3年的準備期，經過內外部溝通與意見交換、完成定位。重點在將原本7個單位（3研究所、2 處、2中心）整合為兩大主軸：「數位轉型研究院」、「軟體技術研究院」。前者以服務產業數位轉型、建構數位創新生態系為定位；後者則以研發先進軟體技術與開發方法為定位。兩者都將在「支援」產業數位轉型的過程中，扮演要角。
卓政宏指出，光是「數位轉型研究院」就佔了整個資策會1/3的規模，這樣的配比也顯示了資策會回歸「策進資通訊科技之創新與應用，協助發展數位經濟」的初始價值。數位轉型會發生在不同的領域，而組織的改變，就是為了面對實務上要做的事。
組織業務的最大調整，在於轉往「第三方業務」為主。所有產品與服務，不論是軟體、資料，都有「需求方」、與「供給方」。資策會期許在數位轉型議題上，成為拉近需求與供給這兩方的第三方角色。
卓政宏：來找資策會，就能讓解決方案產業可以找到對的需求方，也讓使用者能夠選擇適合的供給方。
資策會可以怎麼協助你？「數位轉型」界的IKEA！
現今包含農漁業、製造業、媒體業等各行各業，可能都面臨數位轉型的壓力。卓政宏解釋，像軟體技術研究院可以協助整合技術能力的需求，包含認證、驗證、評鑑等，與產業界合作。
另外，數位轉型研究院則是幫助產業了解「做數位轉型到底要做什麼？」，特別是製造業，一些Know-how若非產業內部的人也不了解。所以數位轉型的過程中，要「需求方」的Domain know-how（領域知識），加上「數位能量」後，剩下的部分再交給「供給方」的資訊專業者處理。
卓政宏以IKEA的DIY模式類比，如果購買傢俱的人要求家具店把傢俱成品運送到自己家中，雖然最方便，但相對會拉高成本，也不一定能選到最適合自己的家具或店家。但需要家具的人如果有基本的自行組裝能力，就可以在IKEA選購更接近需求的商品，再自己帶回家組裝使用。
卓政宏認為，資策會要幫助「需求方（購買傢俱的人）」建立「數位能量（自行組裝傢俱的能力）」，購買的人不需要自己「會寫程式（製作家具）」，但只要有善用數位工具的能力，選擇的範圍大了，更有機會找到適合自己的解決方案。
卓政宏強調，資訊人不一定懂需求方的Domain know-how，可是當協助需求方建立能力後，就能拉近供給方與需求方的距離。卓政宏從非營利組織的經歷學到，所有非營利組織都希望自己有一天不再需要存在，那就表示自己的社會目標已經實現了。
卓政宏：資策會的終極目標，是消滅數位轉型需求方的需求，當有一天企業不再需要資策會，就不必停留原地，可以再度轉型做別的事了。
新科技一來，全世界就洗牌，問題是被淘汰的，是你嗎？
數位轉型浪潮方興未艾，卓政宏認為現在仍處於潮流的早期，資策會希望幫助台灣的產業儘速進入這個過程。只要有心，「永遠不嫌晚！因為不同的科技可以造成的影響不一樣。」
每一次新科技出現的時候，不論是網路或是智慧型手機等，就是全世界洗牌的時候，產業都跟著翻轉一次。而在翻轉過程中，為什麼有人會失敗、被淘汰呢？
卓政宏：你不是被新科技打敗，是被會用新科技的人打敗！
卓政宏以「熊」比喻新科技，一群登山者遭遇熊襲，其中一人拿出新球鞋換上。同行者驚問「這時候才換鞋，難道跑得贏熊嗎？」換鞋者回答：「我不用跑贏熊，我只要跑得贏『你』就好了」，以此來說明「打敗你的，都是會用新科技的人」！
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。
無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
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