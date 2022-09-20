【數位轉型】資策會率先示範組織轉型：不再與民爭利，聚焦數位轉型的第三方業務

文：湯皓茹

資策會於今年（2022 年）5月進行大規模組織改造，8月底數位發展部成立，主管機關也隨之自經濟部移轉為數位發展部所統管。從老牌的技術發展、人才培育機構，轉型後將定位聚焦在第三方業務。

摘下「與民爭利」標籤，INSIDE專訪資策會執行長卓政宏，針對「數位轉型」議題，率先示範「轉型」的資策會，將帶給國內業界什麼樣嶄新的感受？

卓政宏歷經創業、非營利組織，最近進到資策會

卓政宏於2019年上任資策會執行長，至今已有三年。早年留美返國後，歷經業界、教育界，參與包含創新、創業，也任職過非營利組織、國營事業（台糖）、台灣網路資訊中心董事長，目前在財團法人資策會，卓政宏自承多元的歷練帶給自己很大的成長，會從不同的角度看事情。

「看法差異很大，是因為一開始的價值不一樣」。比如業界、或是當老師、在非營利組織等等，在意的事情很可能是相反的。正視外界過去對資策會曾有的諸多批評，卓政宏到資策會後，先完整檢視外界對資策會的印象，正是因為看事情的角度夠多元，有助於他在資策會做出改變、推動改革。

資策會的過去：做得越好、傷害越大！斷然退出「與民爭利」

「大家都聽過資策會『與民爭利』」。其實這樣的觀感，來自於資策會被要求「自負盈虧」，而資策會也很努力實現這樣的要求。但卓政宏發現，原本出於善意、付出越多努力的單位，往往越可能造成對產業的傷害。

比如疫情期間，中央相關部會希望補助失業者訓練技術能力，實施做法是參與課程就補貼7～8成的學費，等失業者順利就職後，政府再補足剩餘的學費全額。

原本立意良善的政策，資策會例行的職訓課程自然也被選入計畫。然而民間職訓補習班的能量比較小、入選計畫的門檻原本就比較高，再加上潛在學員發現「去資策會上課不用錢」、「資策會單位大・資源又多」，一時之間，早已受到疫情衝擊而難以招攬學員的民間補習班，反而更面臨了招不到學生的極大問題。

最後資策會向相關部會說明對民間的影響後，果斷退出該計畫。此事後來也促成資策會spin-off（分拆）原屬「數位教研所」的團隊，以「資展國際（iSpan）」的外部獨立盈利企業專攻人才培育，與市場在相同的起點互相競爭。

資策會的轉型，就是先減少接案執行的乙方業務，讓民間企業去做、去成長，資策會本身的定位則聚焦在第三方業務，協助介接「需求方」和「供給方」。

先天下之「轉」而「轉」：轉型定位「第三方業務」

資策會這波組織改造歷經3年的準備期，經過內外部溝通與意見交換、完成定位。重點在將原本7個單位（3研究所、2 處、2中心）整合為兩大主軸：「數位轉型研究院」、「軟體技術研究院」。前者以服務產業數位轉型、建構數位創新生態系為定位；後者則以研發先進軟體技術與開發方法為定位。兩者都將在「支援」產業數位轉型的過程中，扮演要角。

卓政宏指出，光是「數位轉型研究院」就佔了整個資策會1/3的規模，這樣的配比也顯示了資策會回歸「策進資通訊科技之創新與應用，協助發展數位經濟」的初始價值。數位轉型會發生在不同的領域，而組織的改變，就是為了面對實務上要做的事。

組織業務的最大調整，在於轉往「第三方業務」為主。所有產品與服務，不論是軟體、資料，都有「需求方」、與「供給方」。資策會期許在數位轉型議題上，成為拉近需求與供給這兩方的第三方角色。

卓政宏：來找資策會，就能讓解決方案產業可以找到對的需求方，也讓使用者能夠選擇適合的供給方。

資策會可以怎麼協助你？「數位轉型」界的IKEA！

現今包含農漁業、製造業、媒體業等各行各業，可能都面臨數位轉型的壓力。卓政宏解釋，像軟體技術研究院可以協助整合技術能力的需求，包含認證、驗證、評鑑等，與產業界合作。

另外，數位轉型研究院則是幫助產業了解「做數位轉型到底要做什麼？」，特別是製造業，一些Know-how若非產業內部的人也不了解。所以數位轉型的過程中，要「需求方」的Domain know-how（領域知識），加上「數位能量」後，剩下的部分再交給「供給方」的資訊專業者處理。

卓政宏以IKEA的DIY模式類比，如果購買傢俱的人要求家具店把傢俱成品運送到自己家中，雖然最方便，但相對會拉高成本，也不一定能選到最適合自己的家具或店家。但需要家具的人如果有基本的自行組裝能力，就可以在IKEA選購更接近需求的商品，再自己帶回家組裝使用。

卓政宏認為，資策會要幫助「需求方（購買傢俱的人）」建立「數位能量（自行組裝傢俱的能力）」，購買的人不需要自己「會寫程式（製作家具）」，但只要有善用數位工具的能力，選擇的範圍大了，更有機會找到適合自己的解決方案。

卓政宏強調，資訊人不一定懂需求方的Domain know-how，可是當協助需求方建立能力後，就能拉近供給方與需求方的距離。卓政宏從非營利組織的經歷學到，所有非營利組織都希望自己有一天不再需要存在，那就表示自己的社會目標已經實現了。

卓政宏：資策會的終極目標，是消滅數位轉型需求方的需求，當有一天企業不再需要資策會，就不必停留原地，可以再度轉型做別的事了。

新科技一來，全世界就洗牌，問題是被淘汰的，是你嗎？

數位轉型浪潮方興未艾，卓政宏認為現在仍處於潮流的早期，資策會希望幫助台灣的產業儘速進入這個過程。只要有心，「永遠不嫌晚！因為不同的科技可以造成的影響不一樣。」

每一次新科技出現的時候，不論是網路或是智慧型手機等，就是全世界洗牌的時候，產業都跟著翻轉一次。而在翻轉過程中，為什麼有人會失敗、被淘汰呢？

卓政宏：你不是被新科技打敗，是被會用新科技的人打敗！

資策會執行長 卓政宏 資策會執行長 卓政宏

卓政宏以「熊」比喻新科技，一群登山者遭遇熊襲，其中一人拿出新球鞋換上。同行者驚問「這時候才換鞋，難道跑得贏熊嗎？」換鞋者回答：「我不用跑贏熊，我只要跑得贏『你』就好了」，以此來說明「打敗你的，都是會用新科技的人」！