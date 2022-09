與島嶼共譜樂章——專訪音樂家金玟儀

文:見域CitiLens/張耕佾

圖:金玟儀、國立新竹生活美學館

擁有多重音樂身分的音樂家金玟儀,為了激發自己的創作動能,在2021年秋天以「島嶼對話 - 台馬藝術交流」藝術游擊駐村計畫,進駐馬祖南竿55據點,運用鋼琴及電子樂器,以音符譜寫出島嶼的歷史與風景。金玟儀透過音樂語彙書寫馬祖的點滴,並以青年創作者的角度,分享對於台灣音樂環境的觀察與願景。

Photo Credit: 金玟儀、國立新竹生活美學館提供 由於只能攜帶輕便的電子琴上島,在南竿找尋練琴場地的歷程,便成為玟儀駐村的難忘故事。圖片攝於馬祖民俗文物館演講廳

以音符描繪馬祖印象

過去曾有樂團經驗的玟儀,坦言第一次孤身來到離島創作,心情既興奮又害怕,音樂創作上「節奏、低音、如何安排完整的架構都要自己決定」,但也因為這單打獨鬥的經驗,帶給她創作上的突破,在駐村尾聲創作出四首曲目。

擅於製作不具侵入性、擁有距離美感的氛圍音樂,玟儀以《唯星計畫-Overture》為題,創作出〈序曲〉、〈忍冬〉、〈盛開之時〉、〈金沙〉等四首結合鋼琴與電子樂器的純音樂。

「唯星計畫」取哲學概念中的「唯心」理論,以及愛爾蘭作家王爾德名言 "We are all in the gutters, butsome of us are looking at the stars."(我們都在陰溝裡,但有些人在仰望星空),玟儀自詡成為望向星辰的音樂家,將自己的感知與意識投射至馬祖的自然與文史之中,運用音符描繪她的所見所感。

〈忍冬〉、〈金沙〉兩曲尤其反映玟儀心中的馬祖印象。〈忍冬〉為當地常見的金銀花屬名,象徵馬祖居民經歷國共內戰欲佔未戰的恐懼卻堅毅抗戰的心志,中段特別穿插南竿01據點勝利堡(馬祖戰地文化博物館)播放的戰地錄音,呈現士兵內在恐懼與思念之聲,鋪陳出從內心膠著到激烈交戰的戰時想像。從黑暗轉入光明,〈金沙〉一曲則描繪

玟儀心中古樸而寧靜的馬祖日常,「金沙」為津沙部落的舊名,玟儀回憶道:「那裡保存著完整的傳統漁村,稀落的漁家、靜謐的村落,外面就有一個面向日落的沙灘,沙灘上是金黃色的沙子......」樂曲在旋律層疊之間,彷彿帶領聽者實際在海風中緩步前行,踏上橘紅晚霞灑落的沙灘。從戰地特質到島嶼風情,音樂家揉雜樂器聲響、電子音效與戰地錄音,讓人們「聽」見馬祖的歷史底蘊與自然風光。

Photo Credit: 金玟儀、國立新竹生活美學館提供 燈火闌珊的漁村迎接著暮色,這些寧靜的片刻成為玟儀創作的靈感來源

音樂為起點的島內對話

來到距離家鄉約180公里遠的島上,玟儀暫離城市緊促的生活,享受一段與自我對話的時光。她也將聆聽的力量,透過《聲音的奇幻旅程 — 內在聲音的察覺與療癒》工作坊,分享給馬祖居民及馬祖仁愛國小的同學們,邀請大家暫時閉上眼睛,專注於身心與聽覺的互動關係。

然而這場平靜的離島聆聽之旅,卻因為尋找一台鋼琴的契機,掀起了旅程的波瀾。為了感受平時習慣的鋼琴觸鍵,玟儀在馬祖青年發展協會夥伴們的協助下,上演了一齣「離島尋琴記」。

他們走進津沙部落尋常人家的石頭屋、國小的多功能室,最後終於在馬祖民俗文物館演講廳與介壽村中山堂的舞台上,尋覓到練琴的基地;同時也因為進入在地藝文場館,讓玟儀認識了傳統樂團「雲台樂府」,感受馬祖的音樂文化。音樂不僅帶著玟儀來到國之北境,更引領她走進島上的各式場域,留下充滿人情味的音樂足跡。

Photo Credit: 金玟儀、國立新竹生活美學館提供 帶領馬祖仁愛國小的孩子們,重新感官外在世界與內在自我的聲音

多棲音樂人的創作之途

跳脫音樂創作人的角色,玟儀同時是一位鋼琴教師與演奏者。即便從小接受古典音樂扎實的訓練,但她的音樂之路卻不同於一般音樂班學生,過去曾擔任獨立搖滾樂團「那我懂你意思了」鍵盤手,並組創古典與電子融合的「藍眼淚樂團」,從事跨界的實驗性創作。回想這些經驗的緣起,玟儀認為是北藝大的學習環境,使她遇見許多對音樂抱有熱忱的非科班生,激發鋼琴少女從一位單純的表演者,開始嘗試不同樂器與樂種,練習成為一位能通盤考慮幕前幕後、具有劇場思維的音樂製作者。

而無論身處古典、獨立或跨界音樂界,玟儀認為在台灣自由且包容差異的音樂環境中,掌握自己的市場風格,並在資訊瞬息萬變的時代下,帶領聽眾一起放慢生活節奏、聆聽感受,是這個時代留給藝術家的任務之一。

如今完成了首次藝術駐村的「個人出征」,玟儀馬不停蹄地申請新竹、台南等藝術駐村計畫。對她來說,公部門的創作補助計畫「給予創作者一份安定的力量,代表社會整體的信任感,尤其在說服無法理解自己創作的人面前,能更有力量。」公信力的支持將幫助藝術工作者的創作之途更加明朗,不過玟儀也期待宣傳上能連結更多平台,擴大傳播效應,若能獲得行政人力上的支持,讓藝術家專注於展演當下,相信也能為觀眾帶來更好的觀覽體驗。

持續向內創作、向外教學,活躍於多重身分的玟儀在馬祖的故事並未在2021年畫上休止符,正如《唯星計畫》的英文名稱「Overture」有「序曲」之意,今年她入選了藝術游擊「返場」駐村計畫,將繼續用音樂為馬祖譜寫下一個創作樂章。

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航