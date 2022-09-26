與島嶼共譜樂章——專訪音樂家金玟儀
我們想讓你知道的是
持續向內創作、向外教學，活躍於多重身分的玟儀在馬祖的故事並未在2021年畫上休止符，正如《唯星計畫》的英文名稱「 Overture 」有「序曲」之意，今年她入選了藝術游擊「返場」駐村計畫，將繼續用音樂為馬祖譜寫下一個創作樂章。
文：見域CitiLens／張耕佾
圖：金玟儀、國立新竹生活美學館
擁有多重音樂身分的音樂家金玟儀，為了激發自己的創作動能，在2021年秋天以「島嶼對話 - 台馬藝術交流」藝術游擊駐村計畫，進駐馬祖南竿55據點，運用鋼琴及電子樂器，以音符譜寫出島嶼的歷史與風景。金玟儀透過音樂語彙書寫馬祖的點滴，並以青年創作者的角度，分享對於台灣音樂環境的觀察與願景。
以音符描繪馬祖印象
過去曾有樂團經驗的玟儀，坦言第一次孤身來到離島創作，心情既興奮又害怕，音樂創作上「節奏、低音、如何安排完整的架構都要自己決定」，但也因為這單打獨鬥的經驗，帶給她創作上的突破，在駐村尾聲創作出四首曲目。
擅於製作不具侵入性、擁有距離美感的氛圍音樂，玟儀以《唯星計畫-Overture》為題，創作出〈序曲〉、〈忍冬〉、〈盛開之時〉、〈金沙〉等四首結合鋼琴與電子樂器的純音樂。
「唯星計畫」取哲學概念中的「唯心」理論，以及愛爾蘭作家王爾德名言 "We are all in the gutters， butsome of us are looking at the stars."（我們都在陰溝裡，但有些人在仰望星空），玟儀自詡成為望向星辰的音樂家，將自己的感知與意識投射至馬祖的自然與文史之中，運用音符描繪她的所見所感。
〈忍冬〉、〈金沙〉兩曲尤其反映玟儀心中的馬祖印象。〈忍冬〉為當地常見的金銀花屬名，象徵馬祖居民經歷國共內戰欲佔未戰的恐懼卻堅毅抗戰的心志，中段特別穿插南竿01據點勝利堡（馬祖戰地文化博物館）播放的戰地錄音，呈現士兵內在恐懼與思念之聲，鋪陳出從內心膠著到激烈交戰的戰時想像。從黑暗轉入光明，〈金沙〉一曲則描繪
玟儀心中古樸而寧靜的馬祖日常，「金沙」為津沙部落的舊名，玟儀回憶道：「那裡保存著完整的傳統漁村，稀落的漁家、靜謐的村落，外面就有一個面向日落的沙灘，沙灘上是金黃色的沙子......」樂曲在旋律層疊之間，彷彿帶領聽者實際在海風中緩步前行，踏上橘紅晚霞灑落的沙灘。從戰地特質到島嶼風情，音樂家揉雜樂器聲響、電子音效與戰地錄音，讓人們「聽」見馬祖的歷史底蘊與自然風光。
音樂為起點的島內對話
來到距離家鄉約180公里遠的島上，玟儀暫離城市緊促的生活，享受一段與自我對話的時光。她也將聆聽的力量，透過《聲音的奇幻旅程 — 內在聲音的察覺與療癒》工作坊，分享給馬祖居民及馬祖仁愛國小的同學們，邀請大家暫時閉上眼睛，專注於身心與聽覺的互動關係。
然而這場平靜的離島聆聽之旅，卻因為尋找一台鋼琴的契機，掀起了旅程的波瀾。為了感受平時習慣的鋼琴觸鍵，玟儀在馬祖青年發展協會夥伴們的協助下，上演了一齣「離島尋琴記」。
他們走進津沙部落尋常人家的石頭屋、國小的多功能室，最後終於在馬祖民俗文物館演講廳與介壽村中山堂的舞台上，尋覓到練琴的基地；同時也因為進入在地藝文場館，讓玟儀認識了傳統樂團「雲台樂府」，感受馬祖的音樂文化。音樂不僅帶著玟儀來到國之北境，更引領她走進島上的各式場域，留下充滿人情味的音樂足跡。
多棲音樂人的創作之途
跳脫音樂創作人的角色，玟儀同時是一位鋼琴教師與演奏者。即便從小接受古典音樂扎實的訓練，但她的音樂之路卻不同於一般音樂班學生，過去曾擔任獨立搖滾樂團「那我懂你意思了」鍵盤手，並組創古典與電子融合的「藍眼淚樂團」，從事跨界的實驗性創作。回想這些經驗的緣起，玟儀認為是北藝大的學習環境，使她遇見許多對音樂抱有熱忱的非科班生，激發鋼琴少女從一位單純的表演者，開始嘗試不同樂器與樂種，練習成為一位能通盤考慮幕前幕後、具有劇場思維的音樂製作者。
而無論身處古典、獨立或跨界音樂界，玟儀認為在台灣自由且包容差異的音樂環境中，掌握自己的市場風格，並在資訊瞬息萬變的時代下，帶領聽眾一起放慢生活節奏、聆聽感受，是這個時代留給藝術家的任務之一。
如今完成了首次藝術駐村的「個人出征」，玟儀馬不停蹄地申請新竹、台南等藝術駐村計畫。對她來說，公部門的創作補助計畫「給予創作者一份安定的力量，代表社會整體的信任感，尤其在說服無法理解自己創作的人面前，能更有力量。」公信力的支持將幫助藝術工作者的創作之途更加明朗，不過玟儀也期待宣傳上能連結更多平台，擴大傳播效應，若能獲得行政人力上的支持，讓藝術家專注於展演當下，相信也能為觀眾帶來更好的觀覽體驗。
持續向內創作、向外教學，活躍於多重身分的玟儀在馬祖的故事並未在2021年畫上休止符，正如《唯星計畫》的英文名稱「Overture」有「序曲」之意，今年她入選了藝術游擊「返場」駐村計畫，將繼續用音樂為馬祖譜寫下一個創作樂章。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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