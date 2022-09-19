美司法部成立全國檢察官網絡打擊加密貨幣犯罪，拜登藉此再推動「央行數位貨幣」

近日受通膨、升息加密市場疲弱，美國加強整肅加密貨幣，司法部調動150多名聯邦檢察官，強化執法部門打擊不法事件，總統拜登（Joe Biden）彙整9個部門報告，再推動「央行數位貨幣」（CBDC），確保美國在數位資產領域的長期領先地位。

美國加強打擊加密貨幣犯罪

近日美國消費者物價指數（CPI）未如外界預期，恐加速聯準會（Fed）升息腳步，資金大舉湧入美元，各大市場衝擊下挫。今（19）日加密貨幣指標比特幣（BTC）上攻2萬無力，一度觸及1萬9335美元，另外以太幣（ETH）部分跌幅卻更加嚴重，跌破1400美元達一個月來低點。

據研調機構CoinMarketCap數據，整體加密貨幣市值已跌破1兆美元。昨日至今有近10萬人遭到清算，爆倉金額破2.64億美元（新台幣81.8億元），其中，重災區是以太坊，佔了1.19億美元（新台幣36.89億元），其次才是比特幣3187萬美元。

美國為了防止不法資金擾亂加密市場，其司法部調動150多名聯邦檢察官，加強執法部門打擊，加密貨幣有關的犯罪事件。《華爾街日報》引述美國官員說法指出，拜登政府將在9月23日宣布相關細節，還可能發布一套更廣泛的框架，預計將涉及發展加密貨幣生態系統的監管方法。

監管方法中制定6個優先方向：消費者保護、金融穩定、非法融資、美國的競爭力、金融包容性、負責任的創新等，以確保美國在數位資產領域的長期領先地位。對此，財政部長葉倫（Janet Yellen）說：「報告確定了數位資產的真正挑戰和風險，若風險得到緩解，數位資產和其他新興技術可能會提供重大機遇。」

美國司法部國家加密貨幣執法小組第一主任Eun Young Choi也說：「近來加密貨幣，在不同的犯罪領域越來越常見，像是洗錢或資助恐怖主義，成為勒索軟體駭客使用的支付工具以及網路竊取的目標。」

事實上，近年相關加密貨幣犯罪事件直線上升，已經打擊眾多投資人的信心。據區塊鏈數據平台Chainalysis Inc.的數據顯示，2021年犯罪事件的金額也創下新高達到78億美元，相較於2020年成長79%。

拜登再推央行數位貨幣

反洗錢問題諮詢的華盛頓特區律師Ross Delston告訴《CNBC》：「洗船等犯罪對加密貨幣潛在投資者來說仍有風險，但他預計對加密貨幣的興趣短時間內不會減弱。」他強調，加密貨幣出問題的新聞太多了，相對而言，屬於犯罪性質的交易其實只佔加密貨幣很小一部分。

但無論如何，拜登政府藉此推動「央行數位貨幣」（CBDC）的企圖明顯，上週白宮表示，拜登要求多個聯邦部門研究數位貨幣規範和政策建議後，已得到9個部門報告，涵蓋加密幣對金融市場、環境、創新和經濟系統等影響，向發行CBDC邁出一大步。

不過，大西洋理事會（The Atlantic Council）資料顯示，目前已經有105個國家正探究或已推出CBDC，美國在此方面落後許多包還中國在內的國家，即使白宮加快腳步，估計2027年前不會被廣泛使用。因此，市場上功能類似於CBDC的穩定幣（USDC）並未感到憂心。

Circle策略長狄斯巴特（Dante Disparte）解釋，白宮追求數位美元的功用，和民間早已推出的數位貨幣（穩定幣）重疊，再加上美近審議過程就可能花數年時間，還有財政部報告，指出必須和民間穩定幣共存，預計不會對穩定幣造成嚴峻打擊。

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核稿編輯：翁世航