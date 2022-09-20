缺綠電的台灣遲未發展「海洋能」，一大原因就是讓業者卻步的「躉購電價」
我們想讓你知道的是
海洋能發電正處於萌芽期，開發成本極高，但根據現行的海洋能的躉購規範，全世界有哪一家業者，可以先在海上投入192億的資金來設置海洋能機組，以達成此商轉規模而降低成本？筆者的解方，就是「海洋能躉購費率分級化」。
文：莊閔傑（台灣海洋能發展協會理事長／富連海能源科技有限公司技術部經理）
政府在今年3月底公告了2050年淨零減排路徑圖，並在路徑圖中首度將海洋能列入能源轉型的一環（前瞻海洋能源），然而只聞樓梯響，不見人下來，遲遲未見有更具體的規劃，因此，為了加速解決淨零碳排問題並促進台灣海洋能產業發展，由關心海洋能發展的產業界、學術界、環保團體等33位發起人共同發起籌組「台灣海洋能發展協會」，並已在8月26日正式宣布成立並由筆者擔任首屆理事長。
「聯合國世界氣象組織（WMO）與多家專業機構，在九月中發表的最新一版《United in Science》報告中明確地表示，人類正朝著錯誤方向前進 （We are heading in the wrong direction），若不採取更具企圖心的減碳行動，氣候變遷引發的巨大衝擊將愈來愈具破壞力！」
因此筆者再次呼籲，政府應加大力度來發展海洋能發電以解決氣候變遷與缺電問題，在此提出以下四項建言：
- 海洋能躉購費率應分級化
- 政府應加速提升海洋能在能源結構的占比
- 政府應制定「海洋能源發電總目標」
- 政府應分階段加速推動海洋能
加速提升「海洋能」在能源結構的占比
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2011年的報告指出，海洋能對長期的碳排放削減具有潛力，將是台灣邁向2050淨零碳排最關鍵的能源方式。
未來幾年，台灣除了台積電等半導體大廠擴廠需求之外，還有電動車的用電成長，對再生能源的需求「沒有最高，只有更高」，必須尋求更多的再生能源解方。而「海洋能」全年無休，能量源源不絕，更可以做為基載使用，因此是台灣未來綠色再生能源發展的最後的機會與希望，需要盡快提升海洋能在能源結構的占比。
制定「海洋能源發電總目標」
台灣海洋能的發展首先需要設定開發目標，否則就如船的航行，沒有目標不知道要航向何處去，就像離岸風電今天可以迅速的發展就是因為有明確的目標，有了目標，各部會與各界才能夠了解如何來制定／規劃海洋能相關政策／事務。
筆者在〈開發台灣海洋能源，首先需要制定「海洋能源發電總目標」七大架構〉一文中提到，為了國家長遠的發展，實現「2050年淨零碳」目標，台灣發展海洋能已經是「非做不可的事情」，因為海洋能不僅僅是台灣半導體業產能危機的解方，更是所有產業未來穩定發展最需要的能源方式。
分階段加速推動海洋能發展
海洋能產業要能加速發展，必須分階段進行，離岸深海式海洋能目前的技術瓶頸包括了海下施工的困難度、海底電纜鋪設、颱風來臨時的風險、後續維修方式等仍待克服，因此，先由海岸邊的陸域岸基式與近岸機組開始發展，然後再發展離岸與深海式機組。
其中岸基式的波浪能機組，除了維修方便之外，施工時間與難度也降低許多，近期國內已有業者開始進行類商轉樣機實試。黑潮洋流能技術近年來亦已有所突破，將於2025年左右進行小規模布放運行，大約在2030年左右達成大規模商轉，大幅降低成本，隨著第一階段技術成熟與經驗累積，並同時進行離岸式與其他海洋能研發，如此一步步向外往離岸發展，可加速台灣海洋能的發展。
海洋能躉購費率分級化
海洋能發電正處於萌芽期，開發成本極高，2022年制定的7.32元/度躉購價至今發電量仍為零，顯示這樣的躉購費率對開發投資人的誘因不足，無法吸引到投資者，銀行也無法提供融資。
其原因在於，海洋能的參採案例是以商轉規模達到30MW計算（根據111年度再生能源電能躉購費率聽證會資料），以10年的回收時間來計算，112年躉購費率7.32元/瓩，總計共要投入192億的資金（包含80億的成本），成本方可降到期初成本26.71萬元/瓩＋維運成本20576元/瓩。
試問全世界有哪一家業者，可以先在海上投入192億的資金來設置海洋能機組，以達成此商轉規模而降低成本？更不用說在達到這樣的商轉規模之前要投入多少的資金，才能夠降到這樣的成本以及讓投資回本。
根據台灣經濟研究院2015年所做研究報告，分成下表所列之兩個情境：
情境一，在2000kW時，在15%折現率的計算下，黑潮發電之小規模示範機組開發之發電均化成本為每度電23.83元。
情境二，30000kW，在15%折現率的計算下，黑潮發電之小規模示範機組開發之發電均化成本為每度電8.47元。
太陽能在2010年發展初期躉購電價為12.9722元／度（10瓩至500瓩），才讓國內的太陽能產業迅速發展，之後躉購電價也迅速下滑至合理的價位。
台灣有颱風及地震，在此種地質與天候環境條件下，而海洋能不論是防蝕技術、組裝成本及水下基礎、海底動態電纜的鋪設、海事工程建置成本或是後續維護成本、困難度與風險程度都比太陽光電、離岸風電來得更高，另台灣的海上可施工天期較歐洲少，故安裝成本與保險成本亦較高，因此在初期需要更高的躉購電價作為業者投入誘因。
國內外有許多的測試案例，業者最後都因為成本與資金不足的問題而無法持續進行，因此我們建議，海洋能的萌芽期需要針對小規模機組以高躉購電價支持，才能讓已投入研發的台灣業者或研究單位在現階段就有機會因為躉購電價的收益補助，而能夠持續投入研發，不至於因為資金的問題而中止研發計畫，也可以讓測試成功的機組有實際併聯電網的機會，這比讓願意投入研發的國內業者去申請業界能專或其他的補助更有實質上的幫助。
Tags：
市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。