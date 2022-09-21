【國際大風吹】剛繼位就因「墨水事件」動怒，民眾認為查爾斯三世會是個好國王嗎？

高齡96歲的英國女王伊莉莎白二世，在9月8號離開人世，而直到過世前兩天，她都還在執行公務。不只在位時間長達70年，成為全世界在位時間最長的君主，更留下一生為國服務、鞠躬盡瘁的形象。

隨著英國人哀悼這位永恆的女王，全世界等著當國王等最久的王儲、查爾斯王子，也終於登基，成為查爾斯三世。問題是，在母親留下堪稱完美的典範之後，查爾斯還能做得更好嗎？讓我們來看看，最新英國王位繼承順位是什麼？查爾斯在英國人心中的形象如何？老王子成為新國王之後，又會面對哪些挑戰呢？

女王離世後：查爾斯登基、繼承順位改變

女王的離世讓英國王室產生巨大改變。當了70年王儲的查爾斯王子，以73歲高齡，成為英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的國王。王位的繼承順位，還有王室家族成員的封號，也通通不一樣了。

英國王位由君主最年長的子女優先繼承，不分性別。所以伊莉莎白二世還在世的時候，長子查爾斯王子排在第一，查爾斯的大兒子威廉王子排在第二，威廉的三個小孩分別是三、四、五名，弟弟哈利王子則是排在第六。

女王駕崩之後，查爾斯王子繼承王位，而當初婚外情，後來結婚的對象卡蜜拉，在女王同意之下，獲得伴妃的封號。威廉王子正式成為王儲，因此多了威爾斯親王的封號，他後面的所有繼承人，順位也都向前移動。

Photo Credit: 國際大風吹

繼承順位、貴族封號等等，雖然不是不重要，但最大的變化將會是查爾斯的角色。畢竟身為王儲的查爾斯，過去經常對各種議題發表看法，但一旦登基為王，謹守中立將會成為至高無上的原則。

為何王儲時期的查爾斯人氣低落？

在他還是王子的時期，查爾斯的言行舉止，就引發不少爭議。就連理論上比較親王室的保守派媒體，都曾經大膽批評他不是傻就是笨，一點也不擔心引起讀者的反感。

當然，跟黛安娜王妃的婚姻出軌，加上備受愛戴的黛妃在1997年不幸車禍身亡，確實一度讓查爾斯和整個英國王室的聲望，跌到谷底，而這樣的情緒在20幾年後的今天，多少還存在民間。

但除此之外，批評者說，問題在於他對很多議題的個人喜好太強烈，而且經常公開表態。

例如，他不喜歡現代化的建築設計，曾經在皇家建築學會活動上，批評倫敦的國立美術館建築太醜、妨礙市容，就像看到很要好的朋友臉上長了一個難看的膿包。

另外，他長年支持所謂順勢療法，不只親自投資，還寫信建議政府可以多多研究，但這種另類醫學缺乏實證支持。學界因此痛罵他簡直是帶頭推廣偽科學。

從多年來的民調數字也可以看出，查爾斯的人氣幾乎從來沒有起色。隨著女王邁入晚年，繼承問題越來越急迫，2016、2021，甚至今年上半年的不同民調當中，支持查爾斯當國王的英國人總是只有2到3成，反而有高達4、5成的受訪者認為，不如跳過查爾斯，直接讓威廉王子繼承王位。

不過，查爾斯自己曾經在2018年受訪的時候說過，如果大家以為他繼承王位之後完全不會改變作風，那就太離譜了。當上國王之後，查爾斯也反覆提到，要把伊莉莎白二世當成榜樣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國女王與查爾斯王儲2017年公開出席活動

查爾斯會是個好國王嗎？

有趣的是，儘管多年來英國人都不是很希望查爾斯當國王，他真的繼承王位之後，支持率卻瞬間飆高。民調機構YouGov在女王逝世之後的最新民調顯示，有高達六成受訪者認為，查爾斯會是個好國王，跟前面幾年的表現差很多。

長期觀察王室的專家也認為，查爾斯會非常小心。首先，他讓之前跟王室關係弄僵的哈利和梅根，可以參與喪事，全家共同面對女王的離開。

和解是一個重點，我想他很明顯向薩克斯公爵夫婦（哈利）傳達和解的態度，但我也認為他也正在把自己和威廉，放在王室的核心。 史學家與王室評論員 歐文斯（Ed Owens）

接下來，除了效法母親，更謹言慎行、更專注在執行公務之外，專家也預期查爾斯會更親民，畢竟王室需要民意支持才能長長久久。

像今天下午他出來見民眾，就是我覺得很明顯的轉變。這是從黛安娜逝世之後開始的，他開始覺得接觸大眾、採納民意其實很重要，知道王室的存續，必須要仰賴大眾廣泛的支持。 史學家與王室評論員 歐文斯

不過，就在繼承王位的第一天，查爾斯三世就被拍到，因為不滿桌面堆滿雜物，揮手叫下屬趕快收走的畫面。不耐煩的神情，在社群媒體上瘋傳，更有人批評，伊莉莎白二世從來沒有在公開場合這麼失態。沒過兩天，查爾斯三世第一次以君主身份造訪北愛爾蘭，在城堡訪客名冊簽名的時候，又因為鋼筆漏水弄得滿手都是墨汁，再度在鏡頭前大發脾氣。

Where’s the pen guy?! King Charles seems angry and frustrated at his desk setup, summons an aide to fix it, twice. The Queen never lost her cool in public like this. pic.twitter.com/vU8Q2I3gFU — Mike Sington (@MikeSington) September 10, 2022

有網友說，也不能全怪他，畢竟剛剛失去摯愛的母親，誰都可能比較情緒化。

無論如何，在立下完美典範的女王之後，查爾斯三世雖然現在有不錯的民意基礎，但恐怕還需要投入長時間的努力，才能維繫王室的聲望。更別說，不少在加勒比海的大英國協成員國，最近都在醞釀公投放棄君主制。準備了一輩子才當上國王的查爾斯三世，眼前的道路並不輕鬆。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航