【國際大風吹】剛繼位就因「墨水事件」動怒，民眾認為查爾斯三世會是個好國王嗎？
我們想讓你知道的是
當了70多年王儲的查爾斯王子，在伊莉莎白二世駕崩後繼承王位，但個人意見強烈、黛妃的陰影、個人魅力不如威廉的查爾斯，恐怕得需要效法母親的努力，加上長時間的付出，才能贏得英國人的愛戴。
高齡96歲的英國女王伊莉莎白二世，在9月8號離開人世，而直到過世前兩天，她都還在執行公務。不只在位時間長達70年，成為全世界在位時間最長的君主，更留下一生為國服務、鞠躬盡瘁的形象。
隨著英國人哀悼這位永恆的女王，全世界等著當國王等最久的王儲、查爾斯王子，也終於登基，成為查爾斯三世。問題是，在母親留下堪稱完美的典範之後，查爾斯還能做得更好嗎？讓我們來看看，最新英國王位繼承順位是什麼？查爾斯在英國人心中的形象如何？老王子成為新國王之後，又會面對哪些挑戰呢？
女王離世後：查爾斯登基、繼承順位改變
女王的離世讓英國王室產生巨大改變。當了70年王儲的查爾斯王子，以73歲高齡，成為英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的國王。王位的繼承順位，還有王室家族成員的封號，也通通不一樣了。
英國王位由君主最年長的子女優先繼承，不分性別。所以伊莉莎白二世還在世的時候，長子查爾斯王子排在第一，查爾斯的大兒子威廉王子排在第二，威廉的三個小孩分別是三、四、五名，弟弟哈利王子則是排在第六。
女王駕崩之後，查爾斯王子繼承王位，而當初婚外情，後來結婚的對象卡蜜拉，在女王同意之下，獲得伴妃的封號。威廉王子正式成為王儲，因此多了威爾斯親王的封號，他後面的所有繼承人，順位也都向前移動。
繼承順位、貴族封號等等，雖然不是不重要，但最大的變化將會是查爾斯的角色。畢竟身為王儲的查爾斯，過去經常對各種議題發表看法，但一旦登基為王，謹守中立將會成為至高無上的原則。
為何王儲時期的查爾斯人氣低落？
在他還是王子的時期，查爾斯的言行舉止，就引發不少爭議。就連理論上比較親王室的保守派媒體，都曾經大膽批評他不是傻就是笨，一點也不擔心引起讀者的反感。
當然，跟黛安娜王妃的婚姻出軌，加上備受愛戴的黛妃在1997年不幸車禍身亡，確實一度讓查爾斯和整個英國王室的聲望，跌到谷底，而這樣的情緒在20幾年後的今天，多少還存在民間。
但除此之外，批評者說，問題在於他對很多議題的個人喜好太強烈，而且經常公開表態。
例如，他不喜歡現代化的建築設計，曾經在皇家建築學會活動上，批評倫敦的國立美術館建築太醜、妨礙市容，就像看到很要好的朋友臉上長了一個難看的膿包。
另外，他長年支持所謂順勢療法，不只親自投資，還寫信建議政府可以多多研究，但這種另類醫學缺乏實證支持。學界因此痛罵他簡直是帶頭推廣偽科學。
從多年來的民調數字也可以看出，查爾斯的人氣幾乎從來沒有起色。隨著女王邁入晚年，繼承問題越來越急迫，2016、2021，甚至今年上半年的不同民調當中，支持查爾斯當國王的英國人總是只有2到3成，反而有高達4、5成的受訪者認為，不如跳過查爾斯，直接讓威廉王子繼承王位。
不過，查爾斯自己曾經在2018年受訪的時候說過，如果大家以為他繼承王位之後完全不會改變作風，那就太離譜了。當上國王之後，查爾斯也反覆提到，要把伊莉莎白二世當成榜樣。
查爾斯會是個好國王嗎？
有趣的是，儘管多年來英國人都不是很希望查爾斯當國王，他真的繼承王位之後，支持率卻瞬間飆高。民調機構YouGov在女王逝世之後的最新民調顯示，有高達六成受訪者認為，查爾斯會是個好國王，跟前面幾年的表現差很多。
長期觀察王室的專家也認為，查爾斯會非常小心。首先，他讓之前跟王室關係弄僵的哈利和梅根，可以參與喪事，全家共同面對女王的離開。
和解是一個重點，我想他很明顯向薩克斯公爵夫婦（哈利）傳達和解的態度，但我也認為他也正在把自己和威廉，放在王室的核心。
史學家與王室評論員 歐文斯（Ed Owens）
接下來，除了效法母親，更謹言慎行、更專注在執行公務之外，專家也預期查爾斯會更親民，畢竟王室需要民意支持才能長長久久。
像今天下午他出來見民眾，就是我覺得很明顯的轉變。這是從黛安娜逝世之後開始的，他開始覺得接觸大眾、採納民意其實很重要，知道王室的存續，必須要仰賴大眾廣泛的支持。
史學家與王室評論員 歐文斯
不過，就在繼承王位的第一天，查爾斯三世就被拍到，因為不滿桌面堆滿雜物，揮手叫下屬趕快收走的畫面。不耐煩的神情，在社群媒體上瘋傳，更有人批評，伊莉莎白二世從來沒有在公開場合這麼失態。沒過兩天，查爾斯三世第一次以君主身份造訪北愛爾蘭，在城堡訪客名冊簽名的時候，又因為鋼筆漏水弄得滿手都是墨汁，再度在鏡頭前大發脾氣。
有網友說，也不能全怪他，畢竟剛剛失去摯愛的母親，誰都可能比較情緒化。
無論如何，在立下完美典範的女王之後，查爾斯三世雖然現在有不錯的民意基礎，但恐怕還需要投入長時間的努力，才能維繫王室的聲望。更別說，不少在加勒比海的大英國協成員國，最近都在醞釀公投放棄君主制。準備了一輩子才當上國王的查爾斯三世，眼前的道路並不輕鬆。
延伸閱讀
- 從「天佑女王」到「保佑我們的國王」：紙鈔、護照、國歌將修改，女王的過世改變英國人70年來習以為常的日子
- 英國女王逝世：從通知蜜蜂到墓前斷杖，一些不同尋常的王室傳統和習俗
- 回顧英國女王伊莉莎白二世：強烈的責任感、對王位和臣民矢志不渝的獻身精神
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。