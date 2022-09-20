辦後事也很有戲的英國：「倫敦橋行動」本來要讓女王靈柩搭火車，瞻仰女王誰不需要排隊自是一番角力

伊莉莎白女王的後事對我們來說，好像扎扎實實看場復古實境秀，那感覺太離奇，你無法想像在21世紀的一個老牌民主國家看到如此漫長的儀式國葬。

打從9月8號跟著推特一路追女王病危小道，中間BBC一度上傳女王過世新聞又馬上撤下，到最後台灣凌晨時分正式公告，女王的訊息鋪天蓋地湧上來，作為忠誠的皇室發聲筒BBC也盡責地每天更新女王後事新聞，過去六個月來每天認真更新的烏克蘭戰況，也因難以抵抗女王過世的恆久悲痛而暫時停止推播，世界彷彿因女王的喪禮而停擺了那一週。

這場景何其荒誕，又是這麼有意思，英國人妥妥地站穩當代但又復刻著歷史場景。

歷史因緣無處不在的後事

好比說，在原始的「倫敦橋行動」計畫中，女王的遺體應該要搭著火車颼颼颼一路往南，我實在期待那一幕。這讓我想起和金雀花王朝時長腿愛德華的故事，他因為難忍妻子埃利諾過世的悲痛，從埃利諾逝世的諾丁罕郡一路護送亡妻棺槨回到西敏寺，總共花了12天，並在每個停靈的地點架設豪奢的十字架。

看著最開始的火車版本中，人們討論著到底過程中要不要讓火車停下來讓哀傷的人們致意，而這樣的話又要停哪些點等等，著實有種復古新享受，可惜最終仍舊選擇以飛機運輸，在女兒安妮公主的陪伴下返抵倫敦。

回到倫敦後還是蠻有意思，好比說停靈吧。

女王的喪禮在9月19日於西敏寺舉行，在那之前都先停靈在國會一旁的西敏宮讓眾人瞻仰哀悼，當人們經歷漫長隊伍終於抵達時，會看到由象徵象徵君主與聯合王國的皇家旗幟（The Royal Standard）覆蓋著的靈柩，這面皇室旗幟上有著象徵英格蘭的三獅、蘇格蘭的紅獅與愛爾蘭的豎琴，但沒有威爾斯⋯⋯