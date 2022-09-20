新加坡單身者得35歲後才能買「組屋」，越來越多人搬出原生家庭用「租屋」換空間

文：李國豪

編按：本文作者為新加坡人，文中「我國」意旨新加坡。

房屋政策仍偏重家庭

新加坡工人黨議員蔡慶威（盛港集選區）9月3日在國會建議，把申購預購組屋的單身者年齡門檻從目前的35歲降低至28歲。

這並非什麼新課題，但在當今社會變遷下，依然以家庭單位為尊的房屋政策是否還能滿足居民的需求，似乎也到了不得不重視的轉捩點。

長期以來，新加坡房屋政策相對特殊。不結婚，或還未到35歲就無法購買政府組屋，國人成年後和父母同住的現像極為普遍。

然而，隨著社會觀念轉變，居家辦公在疫後越來越普遍，如今年輕一代的國人更崇尚個人自由，更渴望個人空間。

想儘早搬出原生家庭，不與父母同住的年輕人越來越多，與此同時，晚婚甚至不婚的現象卻越來越普及，而這意味著，年輕單身族欲在不組織家庭的前提下提早「離家出走」，就得另闢蹊徑。

租房，是沒有辦法的辦法。

Photo Credit: 中央社 「組屋」是新加坡的公共住宅，遍佈各地，由一棟棟整齊一致的高樓形成一個社區，圖為新加坡北部一處組屋 。

購屋不易，不如租房

根據新加坡統計局數據，2021年本地男性首次結婚的年齡中位數為30.5歲，女性為29.1歲，分別高於十年前的30.1歲和28歲。

以單身率來看，

2021年25歲至29歲國人單身率為77.1%，十年前為67.1%；

2021年30歲至34歲國人單身率為40.3%，十年前為31.1%；

2021年35歲至39歲國人單身率為21.6%，十年前為18.4%。

各年齡層的單身率都有逐年增加的跡象，但在新加坡現行政策下，單身者至少得等到35歲後才能購買組屋的規定不變，私宅價格又非一般人所能負擔。

租房，自然成了年輕單身人士「逃家」比較可行的選項。對渴望「離家近」的人們而言，租房還能讓他們選擇一個通勤時間更短的地方，而不必受限於申購組屋無法隨意選擇位置的限制。

租金貴，但自由價更高

無論如何，在大通膨時代，租金也無可避免跟著上漲。

然而，對「提早」搬離原生家庭的新加坡年輕單身者而言，用每個月多掏出來的租金換取個人空間，是一筆非常划算的花費。

接受《英國廣播公》（BBC）訪問的本地年輕人Alan坦言，租房讓他得以掌控自己的人生。

去年搬離父母家，和兩位朋友在外合租一個四房式組屋單位的Asher Chua（27歲）則向《海峽時報》透露，儘管每個月必須多掏一筆錢支付租金讓他感到心痛，但他認為能因此擁有個人空間是值得的，他並不後悔。

「我希望能讓朋友們過來，如果和家人一起同住，這會有點麻煩。」

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡市區

租房是沒辦法買房的權宜之計

值得一提的是，租房並非追求個人空間的最終結果。相反的，這其實是無法買房子的權宜之計。

超過七成新加坡人還是希望在未來兩年購買房產，主要原因是他們在目前的居所缺乏個人空間。

無可否認的是，在組屋政策作為防火牆下，新加坡房屋的可負擔性優於其他先進城市。

但在大多數情況下，讓新加坡人以合理價格購買組屋的政策，仍只向側重婚姻與家庭的社會規範傾斜。換言之，相對可負擔的房價是年輕單身者看得到卻吃不到的蛋糕。

隨著本地人晚婚或不婚比例越來越高，加上年輕人更崇尚擁有個人空間的自由生活，只要政府組屋條例一日未向單身人士鬆綁前，可以預見，租房將成為愈來愈普遍的現象。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒