吉爾吉斯與塔吉克邊界再掀戰火，長達31年的領土紛爭與「前蘇聯行政區劃」有關

文：張瑞邦（Tucker Chang）

地處中亞的吉爾吉斯與塔吉克，於2022年9月14日，因邊界問題爆發激烈的武裝衝突。據《英國廣播公司》（BBC）報導，2國雖於9月16日達成停火協議，但這次的交火仍造成至少94人死亡、超過130人受傷，為中亞地區近年來最嚴重的衝突事件。

吉爾吉斯官方表示，衝突發生時，該國政府急緊在邊境衝突地區疏散了13萬7000位居民，然而最終仍有數十名平民死亡，另有13名士兵戰死，死亡人數高達59人。吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）對此宣布將9月19日訂為全國哀悼日，以此悼念衝突中喪生的軍民。

塔吉克外交部則指出，塔吉克方面至少有35人死亡，其中包括婦女及孩童，該國內政部同時抨擊吉爾吉斯在達成停火共識後，仍於9月17日對其進行炮擊，造成當天亦有塔吉克民眾死亡。

據悉，吉爾吉斯及塔吉克相互開火後，皆斥責是對方先挑起紛爭，並架設重型軍事武器，使用坦克、迫擊砲、火箭炮以及無人機，襲擊對方邊境的軍事哨站及住宅區。

《德國之聲》（DW）證實，停火協議發布沒多久，雙方再次於17日爆發衝突，所幸戰火並未擴大，此後亦沒有再發生任何衝突，局勢趨於穩定。

外界是否對吉、塔2國衝突做出回應？

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於2022年9月17日，特別致電雙方高層，希冀雙方都能「展開進一步的對話，以實現永久停火的可能。」