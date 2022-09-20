拜登表態願協防台灣，白宮官員：總統意思很清楚，北京：勿站14億中國人對立面

拜登表態願協防台灣，白宮官員：總統意思很清楚

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）上任以來4度表示若中國入侵，將出兵協防台灣。白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今（20）日表示，總統意思很清楚，美國主要目標是維持台海和平穩定，確保現狀的維持。

拜登接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪，他在18日晚間播出的訪問內容中說道，若台海發生前所未有的攻擊（unprecedented attack），將出兵協防台灣。

這是拜登自去（2021）年1月上任以來，至少第4度公開表態願意協防台灣，引發外界不少討論。

但白宮一位不具名發言人事後向《中央社》記者表示，拜登先前就有類似發言，包括今年稍早在東京，他之後也清楚表明美國對台政策沒有改變，目前仍是如此。

康貝爾今天以視訊方式出席華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）活動，現場有媒體詢問，這是拜登第4次做出類似發言，也是白宮4度「收回」（walk back）總統發言，究竟美國政策有沒有改變。

康貝爾表示，他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法，拜登發言意思很清楚（speak for themselves）。

康貝爾指出，美國政策向來維持一致，沒有改變，未來也會持續如此；美方主要目標是維持台海和平及穩定、穩定現狀，並確保雙方有健康對話討論，努力避免情勢無意間升高，「這些仍是拜登政府不變的目標，與先前政府一致」。

美國總統拜登18日再次提到若中國犯台，美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更明確：

蕭美琴指拜登保台說為心裡話，台美共同維護現狀

（中央社）美國總統拜登接受媒體專訪，再次表態若中國犯台將出兵協防。駐美代表蕭美琴表示，聽到拜登心裡話，相信台美會持續在現有基礎上更緊密合作來維持區域和平、共同維護現狀。

拜登接受美國CBS節目《60分鐘》專訪，他在18日晚間播出的訪問內容中說道，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣。

蕭美琴今天赴華府中國城出席僑界活動，事後被媒體問及拜登最新發言時表示，聽到拜登總統的心裡話，相信台美會持續在《台灣關係法》、六項保證的基礎上，有更緊密的合作來促成並維持區域和平及穩定，共同維護現狀。

這是拜登自去年1月上任以來，至少第4度公開表態協防台灣的意願。

去年8月，美國全面撤軍阿富汗引發「美國不可靠」言論，拜登當時接受《美國廣播公司新聞網》（ABC）專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，把台灣跟與美國有防禦條款或條約的北大西洋公約組織（NATO）、日本及韓國並列，強調若任何人侵略盟友，美國會做出回應。

拜登當時說：「美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」

拜登之後又於去年10月參加美國《有線電視新聞網》（CNN）舉行的市民大會、今年5月出訪日本期間，皆再次表達若台灣遭中國攻擊，美國會防衛台灣，且強調「我們對此有承諾」。

不過，如同先前3次處理方式，白宮官員18日晚間再次向記者澄清，強調美國對台政策沒有改變。

Photo Credit: 中央社 駐美代表蕭美琴表示，相信台美會持續在《台灣關係法》、六項保證的基礎上，有更緊密的合作。

拜登提美軍將保台，北京：勿站14億中國人對立面

（中央社）美國總統拜登18日再次表示，若中國犯台，美軍將防衛台灣。中國外交部稱已向美方提出嚴正交涉，並敦促美方「不要站在14億中國人民的對立面」，大陸國台辦則警告「倚美謀獨，死路一條」。

俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上回覆相關問題時說，美方言論嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方做出的不支持「台獨」的重要承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧宣稱，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。

她說，中方敦促美方充分認識台灣議題的極端重要性和高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天則以書面的「答記者問」重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。『一個中國』原則是中美關係的政治基礎」。

她敦促美方慎重處理涉台問題，並「正告民進黨當局」，「倚美謀獨，死路一條」。

拜登18日在CBS電視新聞雜誌類節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪中，被主持人佩利（Scott Pelley）問到是否出兵保護台灣的民主政府時回答：「會的，如果事實上發生了前所未有的攻擊的話。」

佩利接著問：「所以講明白一點，與烏克蘭不同。意思是假如中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣？」

拜登說：「對。」

《路透社》報導，拜登的對台政策似已超越長期以來美國所作表述，比他曾經作過的表述更明確地承認美軍將會保衛台灣。

不過，白宮發言人被要求就拜登上述說法回應時強調，美國對台政策沒有改變，且拜登今年稍早在東京也有類似發言。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航