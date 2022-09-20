英國女王隆重國葬儀式落幕：全英默哀2分鐘，民眾哀傷中感念一生成就非凡

（中央社）英國女王伊莉莎白二世19日在西敏寺舉行隆重國葬。她1947年在西敏寺成婚，1953年在西敏寺舉行加冕儀式，最後也在這裡向大眾告別，象徵一個時代的落幕。

英國當地時間上午10時44分，女王橡木靈柩被護送放置在百年歷史的火砲車架上，由皇家海軍護送移駐西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬，王室成員都在靈柩後方步行跟隨。

可以看到包括國王查爾斯三世、安妮公主，以及安德魯和愛德華王子，女王的4名子女都來送母親最後一程。

女王靈柩覆蓋著皇家旗（Royal Standard），是英國君主在英國、王室屬地和英國海外領土作為元首的象徵旗幟。靈柩上擺放著帝國王冠（Imperial State Crown）、十字聖球和權杖。

英國19日為紀念英女王放假一天，成千上萬民眾在女王葬禮儀式路線周邊徹夜等候，各大公園也擠滿人潮，要向服務英國數十載的君主道別。

當儀式開始時，海德公園（Hyde Park）裡過去數小時的閒聊聲徹底安靜，民眾站著觀看大螢幕，目送靈柩進入西敏寺，或從音響聆聽葬禮轉播。

葬禮由西敏寺座堂主任牧師大衛．霍伊爾（David Hoyle）主持，英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）講道與主持託付禮（commendation）。

大英國協秘書長史考蘭德（Patricia Scotland）和英國首相特拉斯（Liz Truss）領導讀經。最後由主任牧師大衛．霍伊爾宣告祝福。

坎特布里大主教威爾比讚揚英國女王伊莉莎白二世對英國和大英國協（Commonwealth）的責任和服務。

他在講道時說：「能以愛心服事的人在各行各業都很少見。能以愛心服事的領導者更是罕見。但在任何情況下，那些服事的人會被愛戴、被記住，那些執著於權力和特權的人則會被遺忘。」

威爾比又說：「我們要特別為她的家人祈禱，在葬禮上，這個家庭與每個家庭一樣悲痛－最近世界各地有許多家庭失去親人－但這個家庭卻在最耀眼的聚光燈下經歷這一切」。

英王查爾斯三世（左）、王后卡蜜拉（左2）出席女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道）

威廉王子（前左3起）、喬治王子、凱特王妃出席英國女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道）

伊莉莎白二世女王還是公主時1947年與丈夫菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten）婚禮上的聖歌，也在女王的葬禮上演唱。

這首聖歌出自詩篇第23篇，「主是我牧者，我必不缺乏」。其中最知名的句子是：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖、你的竿，都安慰我。」

「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）奏起輓歌「最後崗位」（The Last Post）後，西敏寺和全英國進行2分鐘默哀，隨後唱國歌並吹奏風笛，然後宣告儀式結束。

女王靈柩將轉往倫敦近郊溫莎城堡（Windsor Castle），安葬於聖喬治教堂（St. George's Chapel），長眠於夫婿菲立普親王（Prince Philip）身旁。

8位士兵抬著英國女王靈柩，準備移到砲架上。（圖取自The Royal Family YouTube頻道）

英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦市中心。（圖取自The Royal Family YouTube頻道）

英女王隆重國葬最後告別，民眾哀傷中感念一生成就非凡

（中央社）英國女王伊莉莎白二世國葬儀式19日舉行，數以萬計民眾在移靈沿途夾道致意，參與移靈行列的各軍種精銳盡出。英國民眾雖然哀傷，也有人慶幸女王在生命長流中完成許多有意義的成就，應可不帶遺憾離開這個世界。

自1965年前首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世以來，英國昨天舉行睽違逾半世紀的國葬，有100多位國家元首出席。

女王原本停靈在國會西敏廳（Westminster Hall），供各界瞻仰，上午移靈至鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行儀式，約中午時分自西敏寺經白金漢宮移靈至威靈頓拱門（Wellington Arch），隨後啟程經陸路前往溫莎（Windsor），安葬於溫莎堡（Windsor Castle）喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），與丈夫菲立普親王（Prince Philip）及父親喬治六世（King George VI）長眠。在西敏寺的儀式約2000人參加。

Photo Credit: 中央社 英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，她的國葬於台灣時間19日晚間6時在倫敦西敏寺舉行。由英國國王查爾斯三世引領隊伍，王室成員走在靈柩後方經過白金漢宮。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月19日

上午7時不到，就有民眾在移靈沿途搶占視野良好位置，部分民眾甚至在前一天就搭帳篷夜宿。

除了英國民眾，齊聚倫敦見證歷史時刻的還有來自美國、印度等國遊客。由於自女王8日逝世以來的國喪期間，警方動用大量人力維安，當警方列隊行經白金漢宮前的林蔭大道時，許多民眾不吝熱情鼓掌歡呼，向他們致敬。

與過去幾天的移靈一樣，國王查爾斯三世（King Charles III）昨天偕安妮公主（Princess Anne）等弟妹走在靈柩後方，引領威廉王子、哈利王子等王室成員步行送葬，王后卡蜜拉（Camilla）、等女性成員則乘車。不履行王室職務的哈利與安德魯王子（Prince Andrew）皆未著軍裝。

當現場聽到預告，在西敏寺舉行的儀式將透過廣播直播，記者所在白金漢宮周邊的民眾很快停止閒聊。現場眾人開始安靜聆聽廣播描述西敏寺內的情況、說明儀式進度和內涵，並跟著默哀2分鐘、輕輕哼唱國歌「天佑吾王」，頗有時光倒流之感、回到廣播是許多人獲取訊息主要管道的年代。

Photo Credit: 中央社 英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，她的國葬於台灣時間19日晚間6時在倫敦西敏寺舉行。圖為移靈隊伍經林蔭大道往白金漢宮前進。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月19日

英國政府在倫敦市中心數處設置大型螢幕，供民眾觀看直播；在公園綠地，部分民眾一邊看轉播、一邊野餐。