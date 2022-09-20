歐洲議會決議匈牙利不再屬於「完全民主政體」，歐盟擬暫停75億歐元融資逼迫改革
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歐盟與匈牙利間多個月來分歧嚴重。歐盟懷疑民族主義總理奧班的政府破壞法治，拿歐盟的錢圖利身邊的人。
歐洲議會決議，匈牙利不再屬完全民主政體
（中央社）歐洲議會議員15日表決通過一項決議，認為匈牙利已經不再屬於「完全民主」政體，強調歐洲聯盟必須竭盡所能，使匈牙利回歸到符合歐洲價值。
法新社報導，歐洲議會議員以433票贊成、123票反對，認為民粹主義總理奧班（Viktor Orban）統治下的匈牙利是「選舉式威權主義的混合政體」，「嚴重違反」歐盟民主規範。
奧班與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係密切。
上述表決大致上僅具象徵性，不會改變歐盟的重要議題，須經包括匈牙利在內全體27個成員國無異議通過的決策過程，例如對俄羅斯實施制裁。
美聯社報導，歐洲議會議員在這項決議中針對匈牙利憲政和選舉制度、司法獨立、潛在貪腐、公共採購案違規、LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等族群）權利，以及媒體、學術和宗教自由表達憂心。
議員也譴責「匈牙利政府蓄意且系統性地削弱歐盟的創始價值」。
路透社報導，基於貪腐風險，歐盟執行委員會（European Commission）本週稍晚預料會建議在歐盟2021至2027年間的1.1兆歐元預算當中，暫停撥給匈牙利的預算。
歐盟擬暫停2355億融資，鐵了心逼匈牙利改革
歐盟執委會18日打算暫停匈牙利75億歐元（約新台幣2355億）融資，要等匈牙利當局端出足以結構性改善國內情況的反貪腐改革。
法新社報導，匈牙利總理奧班內閣也因與莫斯科走近再招抨擊，被控在俄國入侵烏克蘭後始終不願配合凍結俄國資產。
歐盟與匈牙利間多個月來分歧嚴重。歐盟懷疑民族主義總理奧班的政府破壞法治，拿歐盟的錢圖利身邊的人。
歐盟執委會預算執委哈恩（Johannes Hahn）18日告訴媒體，執委會打算暫停給匈牙利「估計金額達75億歐元資金」。
匈牙利政府18日表示，國會下週將表決一系列推動改革的法律，緩解與歐盟間的衝突。相關措施料含設置獨立的肅貪監督機制，以督導歐盟資金使用，另有讓相關立法程序更透明的舉措。
哈恩表示，他非常有信心「會看到匈牙利端出足以翻轉的顯著改革」還說匈牙利已允諾在11月19日前，會拿出解決歐盟執委會疑慮的完整配套落實。
德國之聲（DW）指出，歐盟這次想扣住給匈牙利的資金，是歐盟2年前引進把預算與基本民主標準掛鉤機制以來的頭一回。
若多數歐盟成員國支持歐盟執委會提議，衝擊到的是所謂給匈牙利的內部凝聚資金。這筆錢是歐盟為協助成員國能將自身經濟與基礎設施提升至歐盟標準。
歐盟指控保守奧班政府破壞民主已久；歐洲議會成員15日表決，譴責匈牙利已滑向專制主義。歐盟執委會7月發布一份報告提及匈牙利「高層公部門裡交換條件風氣、尋私和裙帶關係等風險仍未獲解決。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
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