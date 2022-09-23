「伊利沙白」在香港：地標命名背後反映的「民心爭奪戰」
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同樣是女王的伊利沙伯二世，儘管在1952年登基後作為港英「事頭婆」近半個世紀，以她命名的地標卻相當少，只有三座建築物和兩條小路。為何伊利沙伯二世低調得多？
文：李澄欣（BBC中文記者 香港報道）
香港曾經作為英國殖民地逾一世紀，不少地方以英國君主或名人命名。然而，冠上剛在本月初辭世的女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的香港地標卻碩果僅存。歷史學家指，這是因為英國戰後要淡化殖民色彩，在九七前途危機前爭取民心。
香港在1841年開始成為英國殖民地，直到1997年主權移交中國。在這156年間歷經6位君主執政的時代——維多利亞女王（Queen Victoria，共60年）、愛德華七世（Edward VII，共9年）、喬治五世（George V，共26年）、愛德華八世（Edward VIII，不足1年）、喬治六世（George VI，共16年）和伊利沙伯二世（共45年）。
香港不少地名和路名都與英國王室有關，包括維多利亞港（Victoria Harbour）、維多利亞山（Victoria Peak，太平山）、全長近5公里的皇后大道（Queen's Road）、域多利皇后街（Queen Victoria Street）、英皇道（King's Road）、太子道（Prince Edward Road）、公主道（Princess Margaret Road）等等。這裏的「皇后」多數是指維多利亞女王，因「女王」與「皇后」的英文同為「Queen」而錯譯，約定俗成至今。維多利亞在香港冠名的地標都是在核心、極有標誌性之處，甚有宣示主權的意味。
但同樣是女王的伊利沙伯二世，儘管在1952年登基後作為港英「事頭婆」（港人對老闆娘的俗稱）近半個世紀，以她命名的地標卻相當少，只有三座建築物和兩條小路——伊利沙伯中學（Queen Elizabeth School ）、伊利沙伯體育館（Queen Elizabeth Stadium ）、伊利沙伯醫院（Queen Elizabeth Hospital），以及伊利沙伯醫院路（Queen Elizabeth Hospital Road）和伊利沙伯醫院徑（Queen Elizabeth Hospital Path）。
戰後淡化殖民色彩
為何伊利沙伯二世低調得多？嶺南大學歷史系教授、香港立法會議員劉智鵬向BBC中文指出，第二次世界大戰是歷史分水嶺。「香港是英國第一個淪陷的殖民地，打輸了投降，雙手奉送了給日本，是很大的挫敗。戰後英國重回香港不是很有認受性的行動，是因為蔣介石政府沒有底氣，拉攏美國施壓蔣介石而來的。在前途問題困擾之下，香港不像維多利亞女王下的大英帝國屬地，是一個倒數中、沒有光明未來的地方。而英國也很清楚，大英帝國或者英國王室已經沒什麼值得榮耀。」
1941年日本進攻香港，駐港英軍苦戰18天後失守，日本佔據香港三年零八個月。二戰後期，蔣介石的國民政府希望趁機收復香港，在1943年開羅會議上獲得美國總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）支持，英國首相邱吉爾則極力反對。
1945年羅斯福猝逝，繼任的杜魯門（Harry S. Truman）轉而支持英國。在日本宣佈投降前夕，中英兩國都計劃派兵接收香港，國軍先頭部隊已進駐九龍，但英國海軍的夏慤將軍（Cecil Harcourt）捷足先登取得受降權，恢復英國在香港行使主權。
然而，戰後的英國已非戰前的「日不落帝國」，世界各地民族主義運動興起，包括印度等眾多殖民地紛紛獨立，英國因而開始「非殖化」管治。劉智鵬說：「英國不會再擺出殖民者高高在上的姿態，加上『六七暴動』提醒他們香港超過九成是華人，必須『以華制華』，在本地培養殖民地官員，他們可以執行殖民地政策，但又不會有殖民色彩。」
女王命名建築全是民生項目
香港歷史學者楊穎宇也對BBC中文表示，戰前殖民地色彩表現在公共建築的一致性，「每個殖民地都有一個皇后像廣場」，但戰後不再用這種具體的形式，反而是要人看不見，「王室存在於無形」。楊穎宇續說，港英政府甚至在七、八十年代不停拆除富有殖民色彩的舊建築，包括郵政總局和尖沙嘴火車站，「全部換了新建築，不讓香港人感受到香港是殖民地，讓你們不能指控它，這是以喪失記憶來『洗底』」。
而面對香港前途危機，港英政府必須以對香港的妥善發展來跟中國角力，同時要爭取本地民心，積極投入民生建設和增加社會福利，這也解釋了為何香港以伊利沙伯二世命名的建築，全是教育、醫療、康體的民生項目。
楊穎宇形容，這是「民心爭奪戰」，「到今日提起殖民地時，香港人記得的是免費教育、完善的醫療系統、公共房屋。英國人用良政善治來洗脫對殖民地不滿的記憶，甚至開始歌頌女王。」
BBC中文整理香港其中三個以伊利沙伯二世命名的建築：
伊利沙伯醫院
以女王命名的建築當中，最深入民心的是位於九龍油尖旺區的伊利沙伯醫院。該院原本名為「新九龍醫院」，1952年港府為回應九龍及新界區市民對公營醫療的需求而批准興建，1958年由王夫愛丁堡公爵菲利普（Prince Philip, The Duke of Edinburgh，菲臘）親王主持奠基，並以伊利沙伯二世命名，1963年啟用。
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
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