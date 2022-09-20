烏軍渡河反攻東部頓巴斯地區，基輔稱又一南部核電廠遭俄羅斯攻擊
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烏克蘭國家核電公司表示，俄軍今天凌晨攻擊烏國南部尼古拉耶夫州的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠，不過廠內核反應爐並未受損，且運作正常。
（中央社）烏克蘭表示，烏軍已渡河準備攻擊頓巴斯地區俄軍。基輔當局今天（當地時間18日）也表示，南部另一座核電廠遭俄軍攻擊，廠內反應爐未受損運作正常。另波羅的海3國和波蘭宣布限制俄公民入境。
烏軍渡奧斯科爾河反攻頓巴斯
基輔當局今天表示，烏克蘭軍隊已渡過奧斯科爾河控制東岸，準備對東部頓巴斯地區的俄羅斯占領軍發動攻擊。
渡過奧斯科爾河（Oskil River）是烏軍反攻東北地區哈爾科夫州（Kharkiv）的另一個重要里程碑。這條河向南滙入北頓內次河（Siversky Donets），而北頓內次河婉蜒穿過俄國入侵的焦點頓巴斯地區（Donbas）。
烏克蘭稱俄軍攻擊南部另一核電廠，反應爐未受損
烏克蘭國家核電公司表示，俄軍今天凌晨攻擊烏國南部梅科萊夫州的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠，不過廠內核反應爐並未受損，且運作正常。
路透社報導，國家核電公司（Energoatom）發布聲明稱，昨天午夜過後不久，距反應爐300公尺處發生爆炸，發電廠若干建築物受損。這次攻擊也對附近一座水力發電廠和輸電線路造成損壞。
核電公司說：「目前，皮夫登努克蘭斯克核電廠所有3個發電機組都在正常運作。幸運的是，廠內工作人員沒有傷亡。」
波羅的海3國與波蘭限制俄公民入境
愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭等國今天起將禁止所有持短期申根簽證的俄羅斯公民入境。
愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭4國總理本月稍早發表聲明稱「對於俄羅斯公民大量且與日俱增地湧入」歐洲聯盟，他們感到憂心。
愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示「在與拉脫維亞、立陶宛及波蘭合作下，我們決定對俄國公民引進共同旅遊限制措施，以保障公共秩序和安全。」
接連收復失土 澤倫斯基：持續奮戰不鬆懈
烏克蘭軍方今天表示，他們的部隊擊退在烏東哈爾科夫州和南部赫爾松州（Kherson）發動攻擊的俄軍。烏國本月在赫爾松及東南部頓內次克（Donetsk）部分地區展開反擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）誓言，他們會為了奪回失去的領土而戰，絕不鬆懈。
澤倫斯基在每晚例行談話中說：「或許對你們有些人來說，在獲得連串勝利後，我們現在會慢下腳步來，但事實上沒有暫緩，我們是在準備接下來的一連串（行動）。對烏克蘭來說，必須要重獲自由，所有的地方都是。」
俄重申願意談換囚，批美使館失職
俄羅斯外交部今天表示，俄方已準備好與美國就換囚事宜進行談判，以釋放在俄遭到監禁的美國公民。該部也批評美國駐莫斯科大使館「未履行公務」，沒有保持溝通。
路透社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「我們多次告知，已準備好進行談判，以決定在俄羅斯被定罪美國公民以及在美俄羅斯公民的命運。」
俄羅斯此前曾示意，他們對換囚抱持開放態度，相關計畫可能包括美國陸戰隊退役成員惠蘭（Paul Whelan）、美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner），以及在美國遭判刑入獄的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）。
拜登向習近平示警，違反對俄制裁是滔天大錯
美國總統拜登表示，他警告中國國家主席習近平，如果北京違背多國針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的聯合制裁措施，投資環境將受到損害。
在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的採訪片段中，拜登表示，他告訴習近平，違背對俄的制裁將是「滔天大錯」。但他表示，到目前為止，沒有跡象顯示中國透過出售武器的方式來主動支持俄烏戰爭。
拜登表示，他是透過電話對習近平傳達這份警告，時間點就在習近平今（2024）年2月4日在北京冬季奧運上與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，並表示支持普亭過後。
頓內次克控烏軍攻擊平民
烏克蘭東南部城市頓內次克地方當局今天指控烏軍在當地發動攻擊，造成10多名平民死亡。
法新社報導，莫斯科扶植的頓內次克（Donetsk）市長在社群媒體發布聲明稱，「初步資訊顯示，古比舍夫斯基（Kuibyshevskyi）區遭到懲罰性砲擊，導致13名平民死亡，受傷人數仍待確定。」
與此同時，俄羅斯軍方今天宣稱，他們在多個前線地區瞄準烏軍發動攻擊，造成軍事人員傷亡和軍用設備損壞。烏國總統府證實，俄軍在交戰地區一帶發動攻擊，造成10人喪生、22人受傷。
伊久姆亂葬崗屍體難以辨認，俄駁斥戰爭罪指控
烏克蘭東部城鎮伊久姆郊區日前發現一處亂葬崗，現場挖出400多具屍體。德國之聲（DW）記者深入當地報導，據現場調查人員說，死者身上有遭凌虐的證據，這是戰爭罪案件。
根據現場負責戰爭罪行調查的烏克蘭檢察官說，大部分的死者都是當地的居民。檢察官利瑪（Volodymyr Lymar）告訴記者說，「有些人可能有被認出來，但是他們約6個月前就已經遇害，部分人的屍體已經腐爛因此也無從辨識評論」。
路透社報導，克里姆林宮今天駁斥俄軍在烏國東北部哈爾科夫州犯下戰爭罪行的指控，並稱這些指控都是「謊言」。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應：「這與布查（Bucha，位於基輔郊區）的情況相同。這是個謊言，我們肯定會在此事上捍衛真相。」
俄老牌女歌手批普亭侵烏
俄羅斯著名女歌手阿拉．普加喬娃（Alla Pugacheva）今天譴責總統普亭在烏克蘭發動的戰爭，她說，這場仗讓士兵為虛幻目標命喪戰場，為平民百姓帶來負擔，還導致俄國國民成了全球賤民。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。