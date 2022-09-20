「Don't think, just do」：研究發現菁英運動員高峰狀態，心智會退居第二線由身體接管
我們想讓你知道的是
文姿云分享經驗表示，在高峰狀態時，她會進入「自我」的境界，讓自己能達到「為所欲為」狀態，以保持平常心，在場上能專注、享受比賽、保持信心，這些都須從平常訓練累積而來。
（中央社）國科會補助跨校團隊研究發現，菁英運動員在高峰狀態時會由身體接管，讓心智退到第2線，一如電影《捍衛戰士》主角名言「Don't think, just do」的道理。
國科會昨（19）日舉辦「解鎖關鍵密碼，創造運動高峰」學術研究成果記者會，邀請研究團隊成員發表「菁英運動員高峰狀態之關鍵密碼計畫」研究成果，並由2020東京奧運空手道女子銅牌得主文姿云、職業高爾夫球選手林晟毓等運動員現身說法。
台師大體育與運動科學系講座教授洪聰敏指出，運動員如職業高爾夫球選手們，最常被自身心魔而非對手打敗，他研究發現，選手若能壓抑腦中「胡思亂想」、「太想要」等意念，就能進入推桿入洞的心智狀態。
中研院歐美研究所研究員蔡政宏則指出，一如電影《捍衛戰士－獨行俠》主角名句「Don't think, just do」，菁英運動員於高峰狀態時會讓心智退到第2線，讓身體接管，降低思慮干擾行動。
文姿云分享經驗表示，在高峰狀態時，她會進入「自我」的境界，讓自己能達到「為所欲為」狀態，以保持平常心，在場上能專注、享受比賽、保持信心，這些都須從平常訓練累積而來。
文姿云表示，有時在場上會有某個動作表現不好，若一直耽溺於此，下階段就無法拿出表現，因此她都得告訴自己「Don't think, just do」，讓心智退場、回歸平常心。
林晟毓坦言「身體訓練易，心理訓練難」，他認為表現較佳時，心智是在不受外界影響的狀態，若能維持「不要多想」就能維持表現，因此需藉由長期訓練、練習控制心理。
國科會說明，此計畫是由台灣師範大學體育與運動科學系教授季力康所組成的跨校研究團隊，結合運動心理、腦神經科學、團隊動力、社會文化、哲學等5面向，從不同時間視角、人際互動等因素，分析運動員的心智狀態，如何影響其運動表現。
國科會表示，盼後續將研究成果落實應用，協助台灣運動員發光發熱，因此國科會也推動跨部會的「運動科技應用與產業發展計畫」，盼讓運動訓練事半功倍，並布局新興科技、帶動運動產業發展。
新聞來源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
我們想讓你知道的是
瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！
來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud
市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。
當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。
pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。
3種超值個人終身方案 買這次用一輩子
這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。
跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題
使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。
pCloud 優缺點分析整理
說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。
整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！