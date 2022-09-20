貴州隔離巴士翻車27死惹民憤，「我們都在車上」成中國社群關鍵字
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有輿論批評，「27條人命是清零的代價，為了實現社會面清零，根本不把老百姓當人。」也有網友留言表達無力感，「隔離大巴翻車遇難人數27人，整個貴陽都陽了也不至於有27人死亡。這防疫政策要害死多少人？」
（中央社）中國貴州隔離人員巴士翻車事故造成27人死亡，在中國網路社群討論熱度不減。雖然官方藉由刪除部分新聞與評論管控輿論，然而此舉如火上澆油。為規避審查，「我們都在車上」成社群關鍵字。
18日淩晨，一輛載有47人的隔離轉運巴士在貴州的黔南州三荔高速發生側翻事故，造成27人死亡，20人受傷，其中45人為貴陽市雲巖區涉疫社區的居民，要被送往黔南州荔波縣的隔離酒店進行隔離。
事發之初，官方絕口不提事故發生原因與乘客身分，部分在第一時間質疑巴士是隔離人員轉運車的報導也陸續被下架，引發熱議與猜疑。
當天下午，貴州官方終於鬆口承認巴士為隔離轉運車，卻又同時加強管制相關的網路言論，限制或刪除留言，原本「貴州高速事故車輛為隔離轉運車」這個話題一度衝上微博熱搜首位，有破億次閱讀量，但不久後就降溫，退出熱搜榜。
由於這起事件，再度引發中國民間批評在嚴格疫情防控政策下「清零勝過人命」。
部分網友為了避免受到言論審查，在發文的時候刻意不提「貴州」、「高速事故」、「隔離轉運」，改以「我們都在車上」暗喻，一方面批評矯枉過正的政策，一方面也為自身處境感到無力，稱「我們都在車上，只是車還沒翻」。
18日晚間，貴陽市政府召開記者會，向遇難市民默哀，並向全社會道歉，並稱事故原因仍在調查。
在中國強力的清零政策之下，只要有一點點苗頭，即便並未檢測出陽性或是核酸異常，都有可能搭上轉運車，送去隔離。
《財新網》的報導引述一名事件罹難者小雅的友人周潔表示，小雅是在17日晚間8時左右接到防疫人員通知，「收拾行李，要出去隔離幾天」。但是小雅居住的大樓沒有確診病例，不清楚有沒有密接人員，最多只能算是次密接。
周潔稱，小雅和妹妹，以及整棟樓的人都一起被拉走送往集中隔離，小雅一開始並不知道目的地是哪裡，問司機也不回答，直到晚間11時的時候，不知道從哪得知是去荔波。
周潔表示，當天晚上陸陸續續透過通訊軟體和小雅聯繫，了解狀況。小雅最後一次回覆訊息是在18日凌晨1時33分，稱「坐太久了，屁股都坐麻了」，之後就音訊全無。
周潔說，18日下午看到新聞時，心裡震了一下，隨後透過小雅的親人轉達，獲悉小雅不幸罹難的消息。
報導提到，貴陽市在16日發布「貴陽市疫情防控十大專項行動實施方案」，宣示要在9月19日實現全市社會面清零。然而在貴州市區隔離點不足的情形之下，為了實現這個目標，將涉疫地區民眾轉運數百公里到外縣市隔離，並不是特例。
這輛出事大巴在禁止夜間行駛的時段上路，外界懷疑就是因為要轉運的人太多、要運送的路程太遠，才會違反規定。
有輿論批評，「27條人命是清零的代價，為了實現社會面清零，根本不把老百姓當人。」也有網友留言表達無力感，「隔離大巴翻車遇難人數27人，整個貴陽都陽了也不至於有27人死亡。這防疫政策要害死多少人？」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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