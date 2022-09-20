港府預告22／23年度財赤超過1000億港元，歷來第二高

（中央社）已爆發近3年的疫情損及香港經濟發展，港府財政赤字連續兩個年度來到歷史性高點，財政儲備因此降至港幣（下同）8000億元水平。

財政司司長陳茂波昨天在官方網頁撰文指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，香港無論是中小企或一般僱員都承受著不同程度的經濟壓力，而政府的財政收入也一樣。

他說，因經濟低迷，預期政府的收入將不如預期，開支卻有所上升。

在這樣的情況下，政府本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至23年的財政年度將會出現超過1000億元赤字，遠高於今年初估計的563億元。

他說，這將是香港歷來第二高的財政赤字，僅次於前年歷史紀錄的赤字2325億元，這也意味著政府的財政儲備可能降至約8000億元。

COVID-19爆發近3年來，港府一直採取嚴格的防控疫情措施，重創旅遊、航空、零售及消費業，不少中小企倒閉，大批僱員失業，失業率經常維持逾4%或5%。

為紓解民困，港府成立抗疫基金並多次注資，重點資助中小企業及商店等發薪資給員工，以免資方經營不善而裁員。

此外，港府先後兩次發現金及消費券給市民，以帶動本地消費，首次向每名成年人發1萬元，第2次是5000元。

期間港府另採取種種紓困措施，包括減免2021至22年度的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，估計201萬名納稅人受惠，但政府收入減少131億元。

同期又減免房產稅，初期每戶每季以1500元為上限，估計299萬個房產受惠，政府收入減少117億元；港府也補貼市民的電費和交通費等，以及增發金額給受政府資助的貧困戶。

政府又宣布企業減稅，減收商廈稅、商業登記費、水費和排污費等，以減輕企業經營壓力。

上述種種支出，大幅增加政府的財政負擔，以致財政儲備下降。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex