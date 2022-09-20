緬甸軍方直升機對佛寺內學校開火，至少6童死亡17童傷

（中央社）根據緬甸媒體與當地居民19日說法，數架緬甸軍方直升機16日在中部實皆省（Sagaing）對安置在一座佛寺內的一所學校開火，造成至少6名兒童死亡、17名兒童受傷。

路透社報導，緬甸軍方表示，之所以開火，是因為叛軍利用佛寺內建築作為據點來攻擊軍政府部隊。

自從緬甸軍方去年初推翻民選政府後，暴力事件頻傳。緬甸全國各地接連出現反政府運動，部分由武裝團體發起，緬甸軍方則以致命武力反擊。

最新這起射殺學生事件發生在實皆省村莊列葉孔（Let Yet Kone），路透社無法獨立證實事件細節。

根據緬甸的密希瑪新聞社（Mizzima News）和新聞網站伊洛瓦底（The Irrawaddy）報導，軍方直升機對一座佛寺內的學校開火，有些學童當場被擊斃，其他人則是在軍隊進入村莊後遭到射殺。

有2名因安全考量不願曝光身分的居民接受電話訪問時說，緬甸軍方其後將遇害者遺體運到11公里遠的一座小鎮掩埋。

發布在社群媒體的影像顯示疑似破壞痕跡，包括一棟學校建築內有彈孔和血跡。

緬甸軍方則發布聲明指出，反叛組織「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army，KIA）及被軍政府稱作「恐怖分子」的「人民防衛部隊」（People's Defence Force）皆藏身在這座佛寺內，並利用所處村莊作為據點在區域運輸武器。

聲明表示，軍方利用直升機派遣的安全部隊，當時正在執行一場「突襲檢查」，卻遭到藏在民宅與佛寺內的克欽獨立軍與人民防衛部隊攻擊。

聲明稱，軍方安全部隊於是展開反擊，部分村民在衝突中遇害，傷者被送往公立醫院治療。

軍政府在聲明中指控武裝團體利用村民作為肉盾，還說其後查獲一批武器，包括16枚土製炸彈。

這起暴力事件發生後，支持民主的緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）指控軍政府鎖定學校攻擊，並要求釋放事發後被捕的20名師生。

根據非政府組織（NGO）「拯救兒童基金會」（Save the Children）統計，緬甸境內紀錄到對學校的暴力攻擊事件，從2020年的10件激增到2021年的190件。

拯救兒童基金會在本月發布的報告中指出，緬甸軍方和武裝團體在全國各地利用學校作為基地的情況皆在增加，影響教學並危及學童生命。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範