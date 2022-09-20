今日本土新增4萬4500例、33例死亡：口服抗病毒藥物領用下降，成人疫苗接種遲滯
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口服抗病毒藥物領用情形下降，與確診趨勢一致，羅一鈞認為此現象意味著，不論是輕症個案或是領藥的高風險族群，確診情形都呈現下降。另外，針對成人疫苗施打情況近期出現遲滯，莊人祥認為與民眾選擇等待施打次世代疫苗有關。
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4萬4747例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬4500例本土個案及247例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。
指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心發言人莊人祥表示，本日個案數較上週減少2295例、下降4.9%。疾管署副署長羅一鈞則補充，今日新增37例中症、31例重症個案，無兒童或青少年、較年輕的中重症個案。
另外，指揮中心表示，今日移除8例先前已公布之COVID-19確診死亡病例，其中4例為死亡資訊有誤後更正，餘4例係於醫師重新審視後，排除直接死因與COVID-19相關，故移除。
羅一鈞說明，排除直接死因與COVID-19相關的4例都是在確診完成7天居家照護或是住院解隔離後的14天至2週之間出現的死亡個案，起初醫院開立的診斷書將新冠肺炎感染列入直接死因，但後續重新研判病況認為，因為已經是解隔離之後的死亡，應該還是本身的肺炎、心衰竭等造成，非新冠感染所致。
口服抗病毒藥物領用人數下降
本日公布的口服抗病毒藥物領用情形為8152人份，較上週8816人份已經下降。羅一鈞認為，此與確診趨勢一致——較上週略降，因此不論是輕症個案，或是領藥的高風險族群的確診數，都呈現下降情形。
另外，羅一鈞補充，流感藥物克流感與新冠肺炎口服抗病毒藥物較無交互作用，但若是同時感染新冠肺炎與流感兩種病毒，本身應是高風險個案，應留意慢性病用藥的交互作用。
住宿式服務機構陽性率略升，但仍在可控局面
上週住宿式服務機構通報確診人數為956人，其中459位工作人員、497為住民，確診後送醫的死亡住民人數為13人。羅一鈞表示，數據與先前幾週差不多，處於穩定的狀況，致死率也仍維持2.6%。
然而，上週住宿式機構定期篩檢陽性率不論是工作人員或是住民都略增至1.0%，上週住民陽性率為0.9%、工作人員為0.7%。不過，羅一均表示，雖然呈現略增，但相比6月最高時期的5%、2.7%陽性率，目前仍處在相對穩定的低點，這一波BA.5的疫情在機構中仍是一個可控局面。
另外，住宿式機構確診住民投藥率在上週為91%，確診到投藥的平均天數持續在1天以內。
成人疫苗接種呈現遲滯情況
全國昨日疫苗接種人次為2萬2797，疫苗人口涵蓋率第一劑93.4%、第二劑87.3%、追加劑72.9%、第二次追加劑10.3%。
昨日兒童接種默德納疫苗1681人次，分別是第一劑557人、第二劑1124人；兒童接種輝瑞疫苗則是1201人次；該年齡層接種率第一劑為36.3%、第二劑為6.3%。而65歲以上接種率為36%。
莊人祥補充，成人疫苗施打情況近期出現遲滯現象，可能與次世代疫苗即將開打有關，民眾選擇等待施打次世代疫苗。
另外，有媒體以立委與外媒公布的平均疫苗價格試算，今年疫苗的總價應是335.4億，與指揮中心先前公布的採購價格408.6億有出入，針對疫苗採購價格的爭議，莊人祥說明，疫苗採購價格受到多種變數影響，包含採購劑量、採購時機、是否為中低收入國家等，「我們要嚴正駁斥疫苗採購貪瀆的莫須有指控。」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
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