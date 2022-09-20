港府考慮採取「0+7」入境防疫措施，飲食界促再放寬餐桌人數上限

文：德國之聲中文網

香港醫務衞生局長盧寵茂上週末接受《商台》訪問時表示，政府正積極考慮實施入境檢疫及醫學監察「0+7」措施，免酒店檢疫，方向是與國際接軌。但他沒有說明執行的時間表。

盧寵茂說，社會何時可以恢復常態主要取決於醫療系統能否復常。他表示，公營醫療體系曾削減四成非緊急服務，未來目標是公立醫院服務回復至起碼八成，社交距離措施才有望減少。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在接受《明報》採訪時表示，業界對香港經濟前景感到憂慮。業界敦促港府除了考慮採取「0+7」檢疫措施，同時也應放寬就餐每桌人數上限，否則生意仍是大打折扣。他強調說，當局考慮公營醫療體系壓力外，也須看整個社會的經濟影響，「經濟被拖垮，香港怎樣？每個市民都好愁，過不到日常生活」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

港大專家：新冠病毒已成為風土病

據《香港01》報導，港大醫學院生物化學系教授金冬雁、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦及港大醫學院微生物學系臨床副教授陳福和共同撰寫《新冠疫情勢將盡 香港復常心所往》的文章指出，疫情粗病死率亡近期已下降至0.097%，新冠病毒已成為風土病，香港應逐漸復常，強調「本港絕對有條件進一步實現0+7方案，甚至更進取方案」。

這4名專家認為，自2020年初至今，新冠病毒株不斷變異，Omicron變種毒性降低，但傳播力增強，接種3劑針對原始毒株的疫苗，或被不同毒株自然感染後，「再感染的機會大大降低，出現重症和死亡的機率更是微乎其微」。專家們認為，即使新變種有免疫逃逸性，現有疫苗仍然有效，打加強針效果更佳。

這4名專家表示，香港社區基本已建立防重症屏障，現在應考慮盡早放寬措施恢復生活常態，讓市民於冬季來臨前有足夠的混合免疫力，增強抗疫韌性，「面對新情況新問題，必須因時制宜，以新思路新舉措應對」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex