港府考慮採取「0+7」入境防疫措施，飲食界促再放寬餐桌人數上限
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香港醫務衞生局局長盧寵茂表示，港府正在檢討入境人士酒店檢疫「3+4」的措施，正積極考慮「0+7」方案。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇等4名專家聯合撰文強調香港絕對有條件進一步實現「0+7」方案，「甚至更進取方案」。
文：德國之聲中文網
香港醫務衞生局長盧寵茂上週末接受《商台》訪問時表示，政府正積極考慮實施入境檢疫及醫學監察「0+7」措施，免酒店檢疫，方向是與國際接軌。但他沒有說明執行的時間表。
盧寵茂說，社會何時可以恢復常態主要取決於醫療系統能否復常。他表示，公營醫療體系曾削減四成非緊急服務，未來目標是公立醫院服務回復至起碼八成，社交距離措施才有望減少。
香港餐飲聯業協會會長黃家和在接受《明報》採訪時表示，業界對香港經濟前景感到憂慮。業界敦促港府除了考慮採取「0+7」檢疫措施，同時也應放寬就餐每桌人數上限，否則生意仍是大打折扣。他強調說，當局考慮公營醫療體系壓力外，也須看整個社會的經濟影響，「經濟被拖垮，香港怎樣？每個市民都好愁，過不到日常生活」。
港大專家：新冠病毒已成為風土病
據《香港01》報導，港大醫學院生物化學系教授金冬雁、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦及港大醫學院微生物學系臨床副教授陳福和共同撰寫《新冠疫情勢將盡 香港復常心所往》的文章指出，疫情粗病死率亡近期已下降至0.097%，新冠病毒已成為風土病，香港應逐漸復常，強調「本港絕對有條件進一步實現0+7方案，甚至更進取方案」。
這4名專家認為，自2020年初至今，新冠病毒株不斷變異，Omicron變種毒性降低，但傳播力增強，接種3劑針對原始毒株的疫苗，或被不同毒株自然感染後，「再感染的機會大大降低，出現重症和死亡的機率更是微乎其微」。專家們認為，即使新變種有免疫逃逸性，現有疫苗仍然有效，打加強針效果更佳。
這4名專家表示，香港社區基本已建立防重症屏障，現在應考慮盡早放寬措施恢復生活常態，讓市民於冬季來臨前有足夠的混合免疫力，增強抗疫韌性，「面對新情況新問題，必須因時制宜，以新思路新舉措應對」。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
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陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
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