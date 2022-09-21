美國前總統柯林頓：北約如果沒有東擴，烏克蘭危機將更早到來

文：德國之聲中文網（德新社、CNN、Politico）

柯林頓（Bill Clinton）日前在接受美國有限廣播電視網（CNN）採訪時說：「我想，我們是在正確的時刻做了正確的事。如果我們當時沒有這樣做，這場危機可能爆發得更早。」在這一週日（18日）播出的採訪中，這位1993年到2001年間在任的美國總統說：「今天，我比那時更加確信，我們做了正確的事。」

俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin）指責北約在蘇聯解體後向東擴展違背了最初的承諾，是對俄羅斯國家安全的挑釁和威脅。對這一種說法，歷史學界有不同的觀點看法。不過在上世紀90年代，曾存在過俄羅斯加入北約的選項。

柯林頓也在採訪中說，當時，他不僅曾向俄羅斯提出讓該國獲得北約特別夥伴的身份，而且還表示俄羅斯日後有機會成為北約正式成員國。柯林頓對記者說：「我當時的論點是，未來世界面臨的最大安全威脅來自非政府力量，或擁有生化武器和核材料、並可能將其出售給恐怖組織的專制國家。我說我們應該一同來應對。」

柯林頓1992年當選總統時，正值蘇聯解體後不久。在他任期內，捷克、匈牙利和波蘭首先於1999年加入北約。2004年的第二輪東擴中，又加入了波羅的海三國、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞。目前北約成員國已增加到30個。不少前華約國家以及前蘇聯加盟共和國都成為了北約成員。

在烏克蘭戰爭問題上，對俄羅斯表示支持或理解的人士提出的論據稱，北約不斷東擴造成俄羅斯認為自己的勢力範圍受到侵犯，普亭入侵烏克蘭是一種「反擊」的舉動，目的是讓俄羅斯恢復昔日蘇聯帝國的部分疆域，並證明俄羅斯不是一個會被西方輕易嚇倒的弱國。

俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭後，北約作為軍事同盟的重要性對更多歐洲國家更為凸顯。不久前，長期保持中立地位的北歐國家瑞典和芬蘭已正式提出申請加入北約。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航