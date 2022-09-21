你所不知道的跨性別困境：為何過半民眾對於「免術換證」仍然難以接受？
我們想讓你知道的是
當社會的聲音漫著非男即女的二元觀念，連制度也明訂不進行手術就沒有性別變更的可能，TG跨性別者就可能走上手術的道路，然而這恰恰違背了醫療行為的前提是病患的自願同意，他們點頭只是因為他們沒有選擇，這是自願嗎？
文：沙發馬鈴薯
人們天生被指定了性別，自生物學的角度來看，人類第23對染色體——性染色體決定了先天的性別，XX是女性、XY是男性，在醫療科技尚未到達一定程度發展的年代，生理性別（Sex）幾乎如同無法改變的命運，一輩子如影隨形。
在過去，出生指定的生理性別（Sex）與自己所期待的社會性別（Gender）相悖的人們，在僅有一次的人生路上，需要背負比順性別者（性別認同與出生時指定性別相同）更多的重量，卻苦無解方，所幸，近代因醫療進步、性別重置手術的出現，使在性別認同與生理性別上出現分歧的人們得以疏通，不再僅能往內心期待的反向前行，而是有屬於自己的路可走。
但真的是如此嗎？變性手術就能解決所有人的問題嗎？
以往，性別的概念被定義為二元，非男即女，然而隨著「學會尊重、理解多元價值」這一教育的推動、普及，性別二元的觀念開始鬆動。
某些將社會性別認同（Gender）詮釋為光譜的聲音出現，人可以是70％的男性、30％的女性，可以不完全待在全然的單一性別下。又或者性別（Gender）可以是流動的，可以因年齡時期、因當下所處的關係而改變，一切種種認同皆為個人自由、人格特質的展現，同時也是在不侵害到他人自由的前提下應被保障的自由。
我必須學習政治和戰爭，這樣我的兒子就有可能自由地去學習數學和哲學。我們的孩子應該去學習數學、哲學、地理學、自然歷史以及航海、商業和農業，以便於給他們的孩子機會去學習繪畫、詩歌、音樂、建築、雕像以及編織、瓷器。
——約翰．亞當斯（1780）
歷史不斷向前，我們走過了封建的年代、殖民的年代、戰爭的年代、十大建設的年代、加工出口的年代，儘管生活可能仍令人費神，但不可否認的是我們應該踏入了亞當斯所說的，讓我們的孩子能夠學習繪畫、詩歌、音樂、建築等等所謂「進步的時代」。
如同社會分工越加精細，人們對自己內心的探尋也更加深入，因為世界就是這樣運行，我們花費相較於過去更少的力氣為了生活掙扎，擁有從過去積累下來的知識，加上教育的普及，便有更多的人能夠花費更多的時間去尋找夢想、真理、以及我們是誰。
我是誰？從哪裡來？要往哪裡去？肉體的樣子能忠實呈現人類靈魂的模樣嗎？
如前面提到，舊時代也有無法適應性別認同與生理性別產生衝突的人，可惜的是在動盪、制度不完善的年代，沒有人有辦法為他們減輕負擔。
然而在這個當下，一個或許足夠進步、相對和平的時代裡，我們是否有機會能讓他們不再被社會邊緣化，將他們接住呢？
淺談生理性別和（社會）性別認同
生理性別（Sex）是由人類的性染色體XX或XY來決定，並影響往後身體構造、第一性徵及第二性徵的發育。而社會性別（Gender）則是一個人內心期待自己在社會上被他人當作何種性別來對待，同時也是人與人之間的互動依據。
生理性別除了手術及荷爾蒙療法外難以改變，但對於僅是希望改變社會性別（Gender），即希望他人以自己期待的性別（通常與生理性別相悖）來看待自己、與其互動的人，針對目前術後才能換證的規定是否有可議的空間？
我們能夠接受世界上存在多元的個性、特質、價值觀，而社會性別這種在社會互動間交織出來的概念，是否也能成為多元而非二元的一環呢？
跨性別有很多不同的狀態、無性別、非男非女、亦男亦女等，若將範圍限縮在大眾較常耳聞的男跨女、女跨男跨性別者身上，其實也有所細分。
TS（Transsexual）指的是性別認同（Gender）與天生指定生理性別（Sex）相異，希望藉由性別重置手術讓生理性別和內心期待趨於一致的人。通常會試圖進行性別重置手術，以結束自己生理性別與社會性別相悖所造成的困擾和不安。
TG（Transgender）指的是性別認同與天生指定生理性別相異，期望在與社會的互動間，社會能以其期待之性別對待他們的人。與TS不同的是，TG並無強烈企圖改變生理特徵的渴望，僅是希望在一段關係或是與社會的交流間以自己期望的性別來進行互動。
前者面對的衝突可以在手術後減少大半，後者卻沒有明確的終點，要求TG進行變性手術來變更性別可以解決他們的痛苦嗎？又或者更多時候，TG跨性別者誤將自己認作TS，以為進行手術就能減輕痛苦的例子也不在少數。
人是很複雜的智慧生命，需要用很多的時間向內看，直到能夠看清自己。
兩公約及外國法規
《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利國際公約》分別羅列出身為人存在於世所應享有的保障。根據國際疾病分類手冊第11次修訂版（ICD-11），生理性別和社會性別相異所造成的性別不一致和性別不安已不再是疾病，相對的也失去醫療行為介入的必要性。針對規定進行性別重置手術後才符合性別變更的要件，著實侵犯了人的身體自主權。
當社會的聲音漫著非男即女的二元觀念，連制度也明訂不進行手術就沒有性別變更的可能，TG跨性別者就可能走上手術的道路，然而這恰恰違背了醫療行為的前提是病患的自願同意，他們點頭只是因為他們沒有選擇，這是自願嗎？
民主的標準之一是多數決，服從多數、尊重少數，然而涉及到人權的議題能用多數決表決嗎？少數的聲音可能被蓋過，但少數的權利卻依然存在，要用多數的聲音剝奪少數的權利，能夠說是正確的嗎？有誰又能完全確保自己不會成為下一個少數？
但同時我們知道，想要將現實強硬地塞進理論與理想中是不切實際的。
人們在實踐理論的時候也不該無限上綱抽象層次的概念，更不能把現實的具體人事物壓入理論的模型。
——葉浩（2018）。（註1）
兩公約偏重道德層次，要落實到何種地步，事實上應該要看當地民情狀況等來決定，思想自顧自的往前，但整個社會還沒跟上的話，想在實務方面進行改革只會時刻舉步維艱，甚至事倍功半、受到強烈的反彈。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！