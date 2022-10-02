中央大學研究團隊開發微型浮標，觀察海面「白帽」覆蓋率可預測颱風強度
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白帽是指海浪破碎後，在波峰周邊形成白色浪花，是由大洋中波浪破碎時將把空氣捲入水體所造成。中央大學研究團隊開發微型浮標，可觀測波浪的頻譜與海表面的傾度，以推算白帽覆蓋率。理解白帽的覆蓋特性，將對颱風強度的預測有所幫助。
文：林芸安（就讀中央大學大氣科學系、水海所專題生）、錢樺（中央大學水文與海洋研究所教授、科技部海岸帶環境治理永續棧召集人）
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- 白帽是指海浪破碎後，在波峰周邊形成白色浪花，是由大洋中波浪破碎時將把空氣捲入水體所造成。
- 風速增大時，海面白帽覆蓋比例也會增加，造成海洋與大氣的熱量傳遞速度遽增，而突然陡增的熱量通量對於颱風的發展至關重要。
- 中央大學研究團隊開發微型浮標，可觀測波浪的頻譜與海表面的傾度，以推算白帽覆蓋率。理解白帽的覆蓋特性，將對颱風強度的預測有所幫助。
1968年9月，地處德國與丹麥國境交界處西側的席爾特島（Sylt）秋意襲人，陰霾天空中積雲在低空快速翻騰，風速強勁的北海海面上波瀾壯闊、白浪片片，海上有一座巨大的鑽油平台，只見一位金髮的科學家穿著亮橘色工作服站在高架觀測平台頂端，表情嚴肅地確認他所安裝的儀器一切工作正常。他向西眺望，想像著從200公里外被暴風吹起的波浪是如何一路成長、傳遞與演變。這
是上世紀70年代規模最宏大的波浪觀測研究⸺北海波浪聯合量測計畫（Joint North Sea Wave Project, JONSWAP）的試驗現場。這位30多歲的年輕科學家剛從美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）回到德國馬克斯普朗克氣象研究所（Max Planck Institute for Meteorology,MPI-M）擔任這個跨國科學計畫的主持人，他就是後來的2021年諾貝爾物理學獎得主⸺哈瑟曼（Klaus Hasselmann）。
波浪研究的開端
氣候學家、氣候建模師哈瑟曼利用氣候模型，證明人為活動造成的二氧化碳增加、加劇全球暖化，因此在去（2021）年榮獲諾貝爾物理學獎，進而開啟人類和複雜地球系統關係的討論。
當年，哈瑟曼在博士畢業後的第一份工作是一名造船工程師，雄心萬丈的他一頭栽進流體紊流現象的解析，但徒勞無功。後來哈瑟曼利用他物理與數學的長才，轉而研究海浪中波動與波動間的非線性交互作用與能量轉移，成功克服了自二戰以來、基於波浪預報需求的著名難題⸺大洋中海浪的演變過程，而後一舉成名。
哈瑟曼年輕時期的波浪研究，為他後來得獎的複雜非線性系統探討提供了養分與基礎，因為波浪就是自然界中最隨處可見的複雜非線性系統之一。
揭開波浪與白帽的祕密
波浪是海氣界面在時間與空間的擬週期性波動，波浪的形成到消失以及過程中的演變，在數學描述上是由三個主要的源函數項控制，分別描述大氣運動（風）造成的能量輸入、碎波白帽（whitecap）造成的能量耗散，以及介於輸入與耗散之間的能量非線性交互作用與轉移過程。
現今我們早已能透過精密的觀測實驗了解風的能量輸入特性，而非線性交互作用的能量轉移也可以藉由哈瑟曼的理論進行計算。但我們還是沒有辦法清楚地確認碎波白帽造成的效應究竟有多少，以及目前的估計是否精確，因爲這樣的觀測實在太困難了。
但究竟白帽是什麼？又為什麼重要？白帽是海浪破碎掉之後在波峰周邊形成的一片片白色浪花，它是海面上的小水珠與水下氣泡的綜合光學現象，由大洋中波浪破碎時將空氣捲入水體所造成。
白浪的發生分成三個階段：一開始在波浪正要破碎時，波峰捲曲將大量空氣捲入水體，顏色是最白亮的；第二階段白帽會開始以水下氣泡的方式上浮，氣泡在海水表面破裂，激發出更小的水滴射入大氣，海氣交界面一片混沌；最後小水滴被風帶往下風處形成一條條帶狀或煙狀的白色泡沫，為第三階段。由於白帽中包含無數小水滴，以至於單位質量的水具有極大的表面積，加速了水的蒸發，再透過水的相變，可將大量海洋的熱量輸送進入大氣。
颱風與白帽
白帽的發生與風速息息相關，風速增大時，海面白帽覆蓋比例會率呈指數快速增加，也造成海洋與大氣的熱量傳遞速度激增，而這樣突然陡增的熱量通量對於颱風的發展至關重要。
颱風若要生成，有四個很重要的條件：
- 在南北緯五度以外、柯氏力足夠大的海域範圍
- 垂直風切小
- 海洋有足夠的熱能供給
- 大氣不穩定，有強烈的熱對流
颱風就像一個熱機，由海洋提供熱機能量，所提供熱能通量的快慢影響颱風強度變化，進而影響到颱風下海面的白帽特性。
颱風眼牆周邊的風速快，這個區域就像一個巨大的造浪機器，一波又一波的浪從颱風中心向四面八方傳遞。由於北半球颱風的風向大致呈逆時針旋轉並向內旋入，因此在颱風的左側風向會和浪的方向相同，右側則為反向，而當風和浪的方向相反時，便會增加波浪破碎的機會，因此在颱風右側海面上白帽的覆蓋率會較高，可能對颱風強度產生影響。
究竟在颱風的極端風速下，海面白帽覆蓋率有多少？是不是像按摩浴缸內白花花一片？這些一直是科學家關注的議題。
科學家如何觀測白帽？
白帽的覆蓋率和風、浪特性有關，因此如果要更加了解這些白帽，我們可以利用飛機飛到颱風中心進行航空拍攝的光學影像來判讀，在過去與現行的颱風研究中，科學家也曾利用飛機飛到暴風圈中以獲得暴風圈內濕度、風向風速資料。但是由於颱風時期的雲遮因素，使用飛機低飛航進行航拍的安全風險很高，且衛星遙測光學影像也無法解析。
而在1996年好萊塢電影《龍捲風》（Twister）中，氣象學家為了獲得龍捲風內的第一手資料，製作數以千計的微型探測小球，在距離龍捲風比較近的地方釋放，於是這些小球被強風捲入散布於龍捲風內跟風場運動，此時便可以利用高解析精度的定位資料與感測器，解析龍捲風的結構。
受到影片內容的啟發，中央大學研究團隊開發了用來觀測白帽的微型浮標，可觀測波浪的頻譜與海表面的傾度，把資料與數據利用衛星回傳到研究中心，而波浪的頻譜就像身分證一樣，可以清楚知道波浪的年齡（生成階段）和能量分布狀態，用以推算白帽覆蓋率。預計在今（2022）年颱風季，利用研究船在西北太平洋颱風生成熱區布放大量的微型浮標，守株待兔等待颱風到來，希望有機會可以從颱風中得到暴風圈內的資料。
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
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融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
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2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。