不再的工業：僅存本地傳統鄉郊工業的沒頂威脅

除了近期的Mil Mill紙品回收廠及志記𠝹木廠之外，不少醬油廠、及製冰廠等僅存的中小型本地鄉郊傳統工業，同樣在近年面對各種發展威脅：

Mil Mill 喵坊回收廠（紙品）：因配合「再工業化」，工業邨重新定位為「創新園」，被科技園拒絕續約

志記𠝹木廠（木材）：收地作古洞北新發展區

悅和醬園（米酒、豉油）：收地作古洞北新發展區

鉅利醬園（醬油）：在古洞北新發展區範圍內

同珍醬油（軍地）（醬油）：在北部都會區初步界線內

屯門德保雪粒（冰塊）：收地作公營房屋發展

香港木庫（木材）：在擬議橫洲公營房屋項目第二期範圍內

廚餘廠華南再生資源（剩食）：因廚餘處理量未符租約規定，2020年被環保園要求停運

圖片由作者提供

不論是取材、市場、還是作為傳統手藝，這些鄉郊工業都與這城市的資源物流密不可分，部分甚至是全港唯一同類型的工業，有其在地生根的需要。

他們情況真的已去到要「向發展讓步」了嗎？政府2017年的棕地研究統計食品加工廠、燒肉、製冰、紙品工業等新界鄉郊工業的面積及數量。即使連同五金化工工場（按其研究中「鄉郊工業」的定義），新界59所鄉郊工業也只佔地約23公頃。換言之，只需約1個維園的土地面積，就能容納此等本地傳統工業發揮僅存的功能，還未計重置時可考慮將部分工業作多層式處理。而政府現未有具體計劃的棕地，卻還有數百多公頃。

當然不是說所有鄉郊廠房都要原址保留，但上述大部分受大型發展計劃的鄉郊工業，政府都未有提供顧及其營運需要的重置方案，以讓營運者繼續生計。不論短租地及環保園等政府提出的方案，也面對租約期、用地面積及初始投資等限制，只提供3年短租年期，同棕地上要每3年續牌申請一樣臨時，誰又真正會投放資源認真做？

其實重置已經是後話，或許更需要問的是新發展區無差別的收地模式，或土地需求估算彷彿無限大的「創科用地」，是否迫切得要淘汰與市民生活息息相關的鄉郊工業，結果會像內地「騰籠換鳥」的失敗政策，由「再工業化」變成「去工業化」？

其他僅存中小型傳統／本地鄉郊工業，也值得留意他們未來的發展與去向：

片藍造（藍染）

廚餘廠華南再生資源（剩食）

頤和園醬油廠（豉油）

三生酒廠（釀酒）

冠珍醬園（醬油）

鉅利醬園（醬油）

同珍醬油（醬油）

三粒鹽記 （鹽業）

冠益華記食品廠（醬油）

榮興儀記燒臘工場（燒肉）

（文章獲授權轉載，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin