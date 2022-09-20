不再的工業：僅存本地傳統鄉郊工業的沒頂威脅
我們想讓你知道的是
只需約1個維園的土地面積，就能容納此等本地傳統工業發揮僅存的功能，還未計重置時可考慮將部分工業作多層式處理。而政府現未有具體計劃的棕地，卻還有數百多公頃。
除了近期的Mil Mill紙品回收廠及志記𠝹木廠之外，不少醬油廠、及製冰廠等僅存的中小型本地鄉郊傳統工業，同樣在近年面對各種發展威脅：
- Mil Mill 喵坊回收廠（紙品）：因配合「再工業化」，工業邨重新定位為「創新園」，被科技園拒絕續約
- 志記𠝹木廠（木材）：收地作古洞北新發展區
- 悅和醬園（米酒、豉油）：收地作古洞北新發展區
- 鉅利醬園（醬油）：在古洞北新發展區範圍內
- 同珍醬油（軍地）（醬油）：在北部都會區初步界線內
- 屯門德保雪粒（冰塊）：收地作公營房屋發展
- 香港木庫（木材）：在擬議橫洲公營房屋項目第二期範圍內
- 廚餘廠華南再生資源（剩食）：因廚餘處理量未符租約規定，2020年被環保園要求停運
不論是取材、市場、還是作為傳統手藝，這些鄉郊工業都與這城市的資源物流密不可分，部分甚至是全港唯一同類型的工業，有其在地生根的需要。
他們情況真的已去到要「向發展讓步」了嗎？政府2017年的棕地研究統計食品加工廠、燒肉、製冰、紙品工業等新界鄉郊工業的面積及數量。即使連同五金化工工場（按其研究中「鄉郊工業」的定義），新界59所鄉郊工業也只佔地約23公頃。換言之，只需約1個維園的土地面積，就能容納此等本地傳統工業發揮僅存的功能，還未計重置時可考慮將部分工業作多層式處理。而政府現未有具體計劃的棕地，卻還有數百多公頃。
當然不是說所有鄉郊廠房都要原址保留，但上述大部分受大型發展計劃的鄉郊工業，政府都未有提供顧及其營運需要的重置方案，以讓營運者繼續生計。不論短租地及環保園等政府提出的方案，也面對租約期、用地面積及初始投資等限制，只提供3年短租年期，同棕地上要每3年續牌申請一樣臨時，誰又真正會投放資源認真做？
其實重置已經是後話，或許更需要問的是新發展區無差別的收地模式，或土地需求估算彷彿無限大的「創科用地」，是否迫切得要淘汰與市民生活息息相關的鄉郊工業，結果會像內地「騰籠換鳥」的失敗政策，由「再工業化」變成「去工業化」？
其他僅存中小型傳統／本地鄉郊工業，也值得留意他們未來的發展與去向：
- 片藍造（藍染）
- 廚餘廠華南再生資源（剩食）
- 頤和園醬油廠（豉油）
- 三生酒廠（釀酒）
- 冠珍醬園（醬油）
- 鉅利醬園（醬油）
- 同珍醬油（醬油）
- 三粒鹽記 （鹽業）
- 冠益華記食品廠（醬油）
- 榮興儀記燒臘工場（燒肉）
（文章獲授權轉載，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
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