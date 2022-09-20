閱讀李顥謙：伏在罪惡之城的墳堆，書寫倖存者的愧疚

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

聖經說，耶穌以血液洗淨世人的罪惡。千古以來，殉道者都是少數的捨身成仁。留下我們，銘記這座城市的內疚和慚愧，在不斷播放的新聞，在許多悼念的日期之間輪迴。

香港九十後詩人李顥謙，直視黑暗，出版《夢或者無明》。他的詩歌並不陽光、清新，幽靈和苦惱纏身，記下你我床上輾轉反側失眠夜的原因。

〈默示錄〉 彷彿雙手合十，祈禱

就可如常攤伏於惡的墳堆 好些人交出自由與聲線，燃亮最後的草

我們從地獄中乍醒，反覆出入夢境 閉路電視仍在運轉

隱秘的天眼，全天候感熱 泥濘裡，我們無法洗出清晰的輪廓

每一口呼出的空氣，都是不被應許的嘔吐

面對極權，我們曾經習慣於跪拜求饒；看見不幸，我們總會喜歡說集氣支持。〈默示錄〉乃將被掩蓋事物，重新揭露眼前，真話從不動人、悅耳，卻可以認清現實。

世界施下沉默詛咒，邪惡四處皆是無從反抗，只能以祈禱姿勢伏於墳堆。好些人使用言論自由的最後機會吶喊，讓你我在地獄乍醒，想起昔日夢想。

無聲二十四小時，社會運作的監控，泥濘墳堆，我們滿身都被邪惡掩蓋，洗不清自己的輪廓，說不出自己的語言，「每一口呼出的空氣，都是不被應許的嘔吐」。

德尼思化

〈殊途〉 也同歸。

天掩蓋光的時候

就祈禱，雙手合十

更短的廿一世紀

像夜的海浪，翻不過去 墓地是潮濕的

資格也是

煙草是我們的

新天地卻屬於你們 唸一首詩

讓鳥穿過風

搶劫他人的悲劇

就能成為溫柔的撥霧者

殊途同歸的終結，乃多元化作單一。我們會作祈禱，雙手合十全因絕望。黑雲陰影，蓋過世間光明，體感漫長。時間再短也難耐多半秒，如何翻越？

海浪、潮濕，𦻒地不斷被眼淚浸濕，這是生而為人的資格，良知的證明。偏偏無止境的悲涼，必須靠煙草麻醉，相信聖經的新天新地，黎明終會降臨在遙遠世代。

詩人能夠做些什麼，文學可以如何？一首詩的悲歌，始終是偷渡他者痛苦，化作句子，輕鬆實乃沉重，飛向四方。撥開邪惡的霧，溫柔地讓世人聽見真相。

〈下沉〉 整夜懷疑有人敲門

就點燃房間的抑鬱成光

心跳如同冷氣機的噪音

雜訊閃炙，無法伸手熄掉 更新軟體，因為要調整記憶

習慣以恐慌的姿勢伏下

我看到碎片在時間亂流

任意掌摑，他人身上的血肉 拋棄鏡子，證明始終多餘

欺騙命運的僥倖者

即使坐著也會漸漸剝落

在那些充滿飢餓感的夢裡

被掐著呼吸的死鳥，還是最自由的

以言入罪的文字獄，成為常見的新聞，誰不害怕自己是下一個殉道之人？如果門外傳來敲門聲，最怕不是鬼，最怕的是比邪魔更嚇人的爪牙。

猜疑的抑鬱成光，來自心房的重壓，卜通亂跳，「雜訊閃炙，無法伸手熄掉」。刪去、更新軟體，嘗試遺忘嫌疑記憶，彷彿一切都會成為庭上審判的證供。

記憶之河，建構你我身而為人的意義，更改timeline，自身難免破碎不堪。他人曾經獻上血肉，又豈能輕易抹去？任意掌摑，乃倖存者最切身的折磨。

對的，僥倖者「即使坐著也會漸漸剝落」，「被掐著呼吸的死鳥，還是最自由的」。李顥謙之作，是坐在墳堆上書寫詩句，記下、背負城中一代生還者的重擔。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin