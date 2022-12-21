趙介佑涉販毒詐欺二審判決出爐，聲明放棄交保上訴，並砲轟何志偉利用他政治鬥爭「欠缺道德與良心」

趙介佑因販毒、組詐騙集團當車手頭，一審被判刑8年6月，案件上訴二審，原定12月7日宣判，法官改定21日再宣，今（21）日結果出爐，趙介佑被依43個販毒罪，每罪判3年6月、3年8月有期徒刑；另3個詐欺罪其中2個，因與被害人達成和解，各減刑1個月，改判各1年、1年1月不等刑期，其餘駁回上訴。全案仍可上訴。

趙介佑今天則透過律師發出聲明，表示自己因吸毒誤入歧途，將放棄上訴、交保，也請法院繼續羈押他並且盡快讓他入監，對於家人長輩造成傷害很抱歉；不過他也砲轟民進黨立委何志偉，強調自己早就和民進黨脫節，但何志偉把他個人犯案當成政治鬥爭的工具，加諸莫須有的罪名在他身上，枉費他曾經力挺，他無法諒解。

趙介佑涉詐欺、傷害及販毒等罪

檢警在2020年間，偵辦一起電信詐欺案件，查獲多名涉嫌提領贓款的車手，並查出車手另涉外送毒品，循線追查發現趙介佑涉有重嫌，是詐騙集團「車手頭」，去年4月間針對趙介佑等人發動搜索；除此之外，2020年照介佑還涉及一起擄人勒贖案。2021年4月間進行搜索時，在趙介佑的住處搜出毒品K他命等，檢方將趙介佑聲請羈押，法官裁准。

檢方調查，詐騙集團成員詐得被害人款項、匯入受款帳戶後，由車手持提款卡領出，轉交給集團的「收水」組織成員，最後將款項交給趙介佑或謝男，2人再將款項交給集團主嫌陳姓男子。陳姓主嫌還提供K他命，經趙介佑藉由微信（WeChat）群組指揮、監控，並提供兒子及母親的銀行帳號讓藥腳匯款使用；謝姓男子則利用微信指揮集團成員擔任「小蜜蜂」，前往指定地點販售第3級毒品愷他命。完成毒品交易後，再由趙介佑與陳姓主嫌拆帳獲利。

一審台北地方法院認為，趙介佑不僅參與詐騙集團，且販賣毒品，依法判處8年6月有期徒刑。案件上訴二審，毒品部分，趙介佑認為判太重，因為他自己本身就會吸毒，為了取得毒品販毒，每次也僅賣1、2公克，希望法官能減輕其刑。

除了詐欺與毒品案，趙介佑也涉及為了討50萬元賭債，拘禁凌虐被害人，遭到士林地檢署起訴。根據起訴書指出，同案被告陳姓及巫姓男子去年2月間於台北巿北投區巧遇李男，將其押往一處朋友家拘禁，並以鑰匙刮傷李的額頭，再致電給趙介佑以及謝姓債主。

起訴書指出，他們在李男的手機內發現有友人女友的裸照，因而心生不滿，輪流持甩棍毆打，使李男全身是傷，出現橫紋肌溶解、敗血症、頭皮撕裂傷等情形。趙介佑後來致電給李男父親的友人，要求前來解決李男所積欠的賭債新台幣50萬元；李男的父母以及這名父親友人來到現場當場交付47萬元現金，李男才得以獲釋。李男報警處理。

士林地檢署日前偵結，認定趙介佑等4人涉犯剝奪他人行動自由等罪，提起公訴；另就趙介佑部分，因他5年內再犯罪而構成累犯，建請法院應參照大法官解釋意旨去審酌是否加重其刑。

趙介佑：放棄交保上訴，請法院儘速發監執行

趙介佑今天也透過律師表示，自己因染毒沈淪無法自拔，導致觸犯法律，收押1年8個月多月間深刻反省，對民進黨及無辜親友長輩造成傷害，致上萬分之歉意。他表示，自己在檢調期間均坦承完全認罪，並自請法官繼續羈押，以求自省，也以最大誠意完成和解及賠償，並取得被害人原諒，再一次對被害人致上歉意並感謝給我重生的機會。

趙介佑也強調，不再浪費司法資源，因涉毒所洐生的一切刑事判決，放棄交保及上訴之全部權利，並請法院儘速將他發監執行。也希望經由他的例子勸誡沒沾染毒品的人切勿嘗試，沾染到毒品的人回頭是岸，遠離毒品這萬惡之源。

另外趙介佑也說明，他2014年透過民進黨立委何志偉的陣營繳費入黨，一直到去年被開除黨籍，這輩子只有2016年時代表何志偉陣營參選市民代表時，到過市黨部投過一次票，且2018落選後就與黨沒關聯，也和父親斷絕往來，更沒有找任何人入黨，早就脫節多年，「如何染黑民進黨台北市黨部？」

趙介佑也在聲明中重批，表示何志偉非常清楚，他的家族30年只有他一個人誤入歧途，在何志偉選舉時他找朋友相挺，幫何志偉拉票；結果何志偉卻把他個人的犯法案件當成政治鬥爭的工具，憑空捏造「趙家很黑」，火上添油的把各種莫須有的罪行例如餵食毒品、北投分局之亂等通通加在他身上，還硬要把他和市黨部連在一起，他不知道該如何諒解，「身為政治人物，你欠缺道德與良心」

趙介佑也表示，自己和黃承國、徐國勇等人只有一張合照過，完全不熟，有人藉鬥爭抹黑拿這些照片無限上綱，對長輩造成傷害，致上萬分歉意。最後則表示，父親告訴他，自己誤入歧途在先，好好反省將來重新做人，血緣親情他概括承受，「近幾年我就聽父親教誨這一次，祝福家人親友和你們都平安順遂，讓我有重新做人的機會，那麼一切就隨風而去吧！」

趙介佑2014年加入民進黨，當時已是北聯幫新生代，爭議頻傳，他還因暴力討債犯行曝光而掀起「北投之亂」，讓民進黨遭諷黑道治國。趙去年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜，先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。

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核稿編輯：翁世航