趙介佑涉販毒詐欺二審判決出爐，聲明放棄交保上訴，並砲轟何志偉利用他政治鬥爭「欠缺道德與良心」

我們想讓你知道的是
趙介佑說，他2014年入黨，直到去年被開除黨籍，這輩子只有2016年時代表何志偉陣營參選市民代表時到過市黨部投過一次票，且2018落選後就與黨沒關聯，也和父親斷絕往來，更沒有找任何人入黨，早就脫節多年，「如何染黑市黨部？」
趙介佑因販毒、組詐騙集團當車手頭，一審被判刑8年6月，案件上訴二審，原定12月7日宣判，法官改定21日再宣，今（21）日結果出爐，趙介佑被依43個販毒罪，每罪判3年6月、3年8月有期徒刑；另3個詐欺罪其中2個，因與被害人達成和解，各減刑1個月，改判各1年、1年1月不等刑期，其餘駁回上訴。全案仍可上訴。
趙介佑今天則透過律師發出聲明，表示自己因吸毒誤入歧途，將放棄上訴、交保，也請法院繼續羈押他並且盡快讓他入監，對於家人長輩造成傷害很抱歉；不過他也砲轟民進黨立委何志偉，強調自己早就和民進黨脫節，但何志偉把他個人犯案當成政治鬥爭的工具，加諸莫須有的罪名在他身上，枉費他曾經力挺，他無法諒解。
趙介佑涉詐欺、傷害及販毒等罪
檢警在2020年間，偵辦一起電信詐欺案件，查獲多名涉嫌提領贓款的車手，並查出車手另涉外送毒品，循線追查發現趙介佑涉有重嫌，是詐騙集團「車手頭」，去年4月間針對趙介佑等人發動搜索；除此之外，2020年照介佑還涉及一起擄人勒贖案。2021年4月間進行搜索時，在趙介佑的住處搜出毒品K他命等，檢方將趙介佑聲請羈押，法官裁准。
檢方調查，詐騙集團成員詐得被害人款項、匯入受款帳戶後，由車手持提款卡領出，轉交給集團的「收水」組織成員，最後將款項交給趙介佑或謝男，2人再將款項交給集團主嫌陳姓男子。陳姓主嫌還提供K他命，經趙介佑藉由微信（WeChat）群組指揮、監控，並提供兒子及母親的銀行帳號讓藥腳匯款使用；謝姓男子則利用微信指揮集團成員擔任「小蜜蜂」，前往指定地點販售第3級毒品愷他命。完成毒品交易後，再由趙介佑與陳姓主嫌拆帳獲利。
一審台北地方法院認為，趙介佑不僅參與詐騙集團，且販賣毒品，依法判處8年6月有期徒刑。案件上訴二審，毒品部分，趙介佑認為判太重，因為他自己本身就會吸毒，為了取得毒品販毒，每次也僅賣1、2公克，希望法官能減輕其刑。
除了詐欺與毒品案，趙介佑也涉及為了討50萬元賭債，拘禁凌虐被害人，遭到士林地檢署起訴。根據起訴書指出，同案被告陳姓及巫姓男子去年2月間於台北巿北投區巧遇李男，將其押往一處朋友家拘禁，並以鑰匙刮傷李的額頭，再致電給趙介佑以及謝姓債主。
起訴書指出，他們在李男的手機內發現有友人女友的裸照，因而心生不滿，輪流持甩棍毆打，使李男全身是傷，出現橫紋肌溶解、敗血症、頭皮撕裂傷等情形。趙介佑後來致電給李男父親的友人，要求前來解決李男所積欠的賭債新台幣50萬元；李男的父母以及這名父親友人來到現場當場交付47萬元現金，李男才得以獲釋。李男報警處理。
士林地檢署日前偵結，認定趙介佑等4人涉犯剝奪他人行動自由等罪，提起公訴；另就趙介佑部分，因他5年內再犯罪而構成累犯，建請法院應參照大法官解釋意旨去審酌是否加重其刑。
趙介佑：放棄交保上訴，請法院儘速發監執行
趙介佑今天也透過律師表示，自己因染毒沈淪無法自拔，導致觸犯法律，收押1年8個月多月間深刻反省，對民進黨及無辜親友長輩造成傷害，致上萬分之歉意。他表示，自己在檢調期間均坦承完全認罪，並自請法官繼續羈押，以求自省，也以最大誠意完成和解及賠償，並取得被害人原諒，再一次對被害人致上歉意並感謝給我重生的機會。
趙介佑也強調，不再浪費司法資源，因涉毒所洐生的一切刑事判決，放棄交保及上訴之全部權利，並請法院儘速將他發監執行。也希望經由他的例子勸誡沒沾染毒品的人切勿嘗試，沾染到毒品的人回頭是岸，遠離毒品這萬惡之源。
另外趙介佑也說明，他2014年透過民進黨立委何志偉的陣營繳費入黨，一直到去年被開除黨籍，這輩子只有2016年時代表何志偉陣營參選市民代表時，到過市黨部投過一次票，且2018落選後就與黨沒關聯，也和父親斷絕往來，更沒有找任何人入黨，早就脫節多年，「如何染黑民進黨台北市黨部？」
趙介佑也在聲明中重批，表示何志偉非常清楚，他的家族30年只有他一個人誤入歧途，在何志偉選舉時他找朋友相挺，幫何志偉拉票；結果何志偉卻把他個人的犯法案件當成政治鬥爭的工具，憑空捏造「趙家很黑」，火上添油的把各種莫須有的罪行例如餵食毒品、北投分局之亂等通通加在他身上，還硬要把他和市黨部連在一起，他不知道該如何諒解，「身為政治人物，你欠缺道德與良心」
趙介佑也表示，自己和黃承國、徐國勇等人只有一張合照過，完全不熟，有人藉鬥爭抹黑拿這些照片無限上綱，對長輩造成傷害，致上萬分歉意。最後則表示，父親告訴他，自己誤入歧途在先，好好反省將來重新做人，血緣親情他概括承受，「近幾年我就聽父親教誨這一次，祝福家人親友和你們都平安順遂，讓我有重新做人的機會，那麼一切就隨風而去吧！」
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。