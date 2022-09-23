【2022女性影展】台灣競賽入圍導演聯訪：從島嶼之眼看見女性眾生相
我們想讓你知道的是
今年邁入第9屆的台灣競賽共入圍17部佳片，題材包含家庭、自我認同、同性情誼等多元面向，本文訪談了《美國女孩》、《那天，我媽偷了老師的車》、《悄悄告訴她》、《啪嗒》、《The Scarf》等五位導演，邀您一窺她們的創作世界。
撰文：江翊柔
攝影：杜心宇、夏兆辰、李冠吾
共同採訪：何佳穎、洪昱涵、潘芝諺、林純恩、劉安琪
第29屆台灣國際女性影展以「造聲遊歷Feverish Rewind」為主題，帶領觀眾用聆聽的方式看電影，回望與回放週遭風景。今年邁入第9屆的台灣競賽共入圍17部佳片，題材包含家庭、自我認同、同性情誼等多元面向，本文訪談了《美國女孩》、《那天，我媽偷了老師的車》、《悄悄告訴她》、《啪嗒》、《The Scarf》等五位導演，邀您一窺她們的創作世界。
《美國女孩》：全觀視角下的移民家庭故事，導演生命經歷搬上大銀幕
《美國女孩》改編自導演阮鳳儀自身的家庭經驗，講述移民一家人自美返台生活後，在疫情、病痛、生活變動之中所面臨到的緊張關係與內心掙扎。《美國女孩》作為導演生涯中的首部長片，阮鳳儀將自身家庭的移民經驗融入其中，「在思考第一步長片靈感的時候，回顧到移民的這段經歷，它對我今天成為什麼樣的人有著很大的影響。」
阮鳳儀認為，家庭電影之所以有魅力，是由於它描述的內容雖是每個人天天經歷的，卻呈現了不同家人的視角，「我們在生活裡是沒有辦法有一個全觀視角，同時看到這個情境裡其他人物在做甚麼。」《美國女孩》便拍出了主角莉莉一家人在面對難關時各自的處境和想法，提供觀眾看待日常生活的另一種觀點。
談到如何看待「家庭」，阮鳳儀笑說，家人間有時會抱怨彼此也會互藏著秘密，「但家裡過的最不快樂或者是在危機的時候，其實所有人是最緊密的。」他也認為家庭影響了一個人如何看待自身，因此一位創作者若要了解自己，不外乎要正視與家人的關係。
除了家庭關係，《美國女孩》也談到移民回國後所面臨的不適應。故事中的女兒芳儀在接受異國文化後重返台灣，卻碰上不少需要跨越的難題。阮鳳儀說，這叫逆向文化衝擊，比起完全陌生，曾在台灣生活過的芳儀算是用半個外國人的心情在看待新環境，因此對於學校體制、交友、搬家等新舊交替的情況，還是會感到無力與不知所措，導致許多衝突發生。
《那天，我媽偷了老師的車》：中二病少女ｘ荒謬媽媽，最真實的母女日常
同樣以親情作為主軸，詹欣怡的《那天，我媽偷了老師的車》則講述國中女孩小春和她樂天派母親阿水的日常故事。
電影中的小春阿水，家境雖然不如任職老師的房東一家人，卻靠著自己的方式努力賺錢過日子，「（電影裡）房東表面上是一位老師，但私下反而道德淪喪；女主角跟媽媽看起來在做下流低俗的色情電話、賣原味內褲，但其實他們就只是認真地在過生活。」不過，詹欣怡說，創作時自己並不帶著批判眼光，只是想藉這樣的對比表達貧富差距和母女間平實的日常。
小春和阿水時不時鬥嘴、做出一些超出想像的行動，兩人互動惹人發笑，這對「非典型」母女的原型其實來自詹欣怡和她媽媽。導演分享，國中的自己就像小春一樣跩跩的、不太能理解家裡的情況，而母親和阿水一樣認真賺錢養家，卻會和詹欣怡的同學們一起打線上遊戲，長大後回想，詹欣怡認為這段經歷雖然荒謬卻也很真實。
為了呈現母女最自然的生活樣貌，詹欣怡特地回到家鄉竹南拍攝，她的國高中朋友們看到劇中熟悉的制服和場景後又驚又喜，「其實這就是我最想要達到的效果，拍這部片很簡單，我就是想要送給我媽媽，然後讓我們身邊的人看到我們的故事。」
《悄悄告訴她》：游泳隊少女的情感流動，學會道別與活在當下
《悄悄告訴她》是一部關於成長與道別的故事，深刻地描繪了兩位青春期少女的曖昧關係。故事的兩位主角為游泳隊成員，劇中也大量運用了水、大海和泳池等意象，導演陳品儒表示，「水」這個媒介可以表達情感上的流動或是性別上的流動，而泳池的設定則是受到電影《藍色大門》的啟發。
「其實我非常喜歡《藍色大門》，它也是我為什麼會想要讀電影的原因，」陳品儒分享，小時候對《藍色大門》的結局似懂非懂，但卻從此萌生了拍電影的渴望，「我看完第一個反應是：『那我如果來拍，會不會拍出這樣的結局，會不會拍出這樣的東西？』」於是在多年後，她也將場景設定在泳池畔，拍出了《悄悄告訴她》。
透過創作《悄悄告訴她》的兩位角色，陳品儒同時也梳理了自己的生命故事。她說，這部片是在失戀時所寫的，想講的其實是如何在每一次的關係裡好好道別，在影片播出後，也引發許多女性觀眾的共鳴，「她們私訊我，大多都是說她們也有過一段無疾而終的感情，擁有這樣共同經驗的女生們，看這部片會非常有感觸。」
《The Scarf》：致敬卓別林黑白喜劇，角色突破性別框架
《The Scarf》以默劇的形式，向默片大師卓別林（Chaplin）致敬。導演魏俐欣的創作初衷極其簡單，「在發想劇本時，單純想拍一部關於『奔跑』的片子，我希望帶給觀影者一種自由、釋放、有趣、輕快的感受！」
身為黑白喜劇的頭號粉絲，魏俐欣說自己最欣賞卓別林機智的肢體表演與喜劇精神，作品透過幽默諷刺當代社會，同時帶出對社會角落的關懷，喜劇及情感交融得恰到好處。
而對魏俐欣來說，她的作品裡最核心的關懷便是性別，「隨筆寫下的故事，到頭來都圍繞著性別，看來是潛意識在作祟。」在本次參賽作品《The Scarf》裡，魏俐欣對兩位主要角色都有細膩的描寫，除了試圖翻轉大眾對中年男性流浪漢的既定印象，也想展現變裝者不受二元束縛，豔麗、舒適、自信的樣貌。
魏俐欣也透露，影片配樂與動作設計經過精心搭配，觀眾在觀影時可以猜看看哪兩項樂器分別代表了流浪漢和變裝皇后。
《啪嗒》：是打火機也是少年少女的成長標誌
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。
無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
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