【2022女性影展】台灣競賽入圍導演聯訪：從島嶼之眼看見女性眾生相

撰文：江翊柔

攝影：杜心宇、夏兆辰、李冠吾

共同採訪：何佳穎、洪昱涵、潘芝諺、林純恩、劉安琪

第29屆台灣國際女性影展以「造聲遊歷Feverish Rewind」為主題，帶領觀眾用聆聽的方式看電影，回望與回放週遭風景。今年邁入第9屆的台灣競賽共入圍17部佳片，題材包含家庭、自我認同、同性情誼等多元面向，本文訪談了《美國女孩》、《那天，我媽偷了老師的車》、《悄悄告訴她》、《啪嗒》、《The Scarf》等五位導演，邀您一窺她們的創作世界。

Photo Credit: 女性影展提供 左至右：阮鳳儀導演、陳品儒導演及詹欣怡導演

《美國女孩》：全觀視角下的移民家庭故事，導演生命經歷搬上大銀幕

《美國女孩》改編自導演阮鳳儀自身的家庭經驗，講述移民一家人自美返台生活後，在疫情、病痛、生活變動之中所面臨到的緊張關係與內心掙扎。《美國女孩》作為導演生涯中的首部長片，阮鳳儀將自身家庭的移民經驗融入其中，「在思考第一步長片靈感的時候，回顧到移民的這段經歷，它對我今天成為什麼樣的人有著很大的影響。」

阮鳳儀認為，家庭電影之所以有魅力，是由於它描述的內容雖是每個人天天經歷的，卻呈現了不同家人的視角，「我們在生活裡是沒有辦法有一個全觀視角，同時看到這個情境裡其他人物在做甚麼。」《美國女孩》便拍出了主角莉莉一家人在面對難關時各自的處境和想法，提供觀眾看待日常生活的另一種觀點。

談到如何看待「家庭」，阮鳳儀笑說，家人間有時會抱怨彼此也會互藏著秘密，「但家裡過的最不快樂或者是在危機的時候，其實所有人是最緊密的。」他也認為家庭影響了一個人如何看待自身，因此一位創作者若要了解自己，不外乎要正視與家人的關係。

除了家庭關係，《美國女孩》也談到移民回國後所面臨的不適應。故事中的女兒芳儀在接受異國文化後重返台灣，卻碰上不少需要跨越的難題。阮鳳儀說，這叫逆向文化衝擊，比起完全陌生，曾在台灣生活過的芳儀算是用半個外國人的心情在看待新環境，因此對於學校體制、交友、搬家等新舊交替的情況，還是會感到無力與不知所措，導致許多衝突發生。

Photo Credit: 傳影互動提供 《美國女孩》劇照

《那天，我媽偷了老師的車》：中二病少女ｘ荒謬媽媽，最真實的母女日常

同樣以親情作為主軸，詹欣怡的《那天，我媽偷了老師的車》則講述國中女孩小春和她樂天派母親阿水的日常故事。

電影中的小春阿水，家境雖然不如任職老師的房東一家人，卻靠著自己的方式努力賺錢過日子，「（電影裡）房東表面上是一位老師，但私下反而道德淪喪；女主角跟媽媽看起來在做下流低俗的色情電話、賣原味內褲，但其實他們就只是認真地在過生活。」不過，詹欣怡說，創作時自己並不帶著批判眼光，只是想藉這樣的對比表達貧富差距和母女間平實的日常。

小春和阿水時不時鬥嘴、做出一些超出想像的行動，兩人互動惹人發笑，這對「非典型」母女的原型其實來自詹欣怡和她媽媽。導演分享，國中的自己就像小春一樣跩跩的、不太能理解家裡的情況，而母親和阿水一樣認真賺錢養家，卻會和詹欣怡的同學們一起打線上遊戲，長大後回想，詹欣怡認為這段經歷雖然荒謬卻也很真實。

為了呈現母女最自然的生活樣貌，詹欣怡特地回到家鄉竹南拍攝，她的國高中朋友們看到劇中熟悉的制服和場景後又驚又喜，「其實這就是我最想要達到的效果，拍這部片很簡單，我就是想要送給我媽媽，然後讓我們身邊的人看到我們的故事。」

Photo Credit: 女性影展提供 《那天，我媽偷了老師的車》劇照

《悄悄告訴她》：游泳隊少女的情感流動，學會道別與活在當下

《悄悄告訴她》是一部關於成長與道別的故事，深刻地描繪了兩位青春期少女的曖昧關係。故事的兩位主角為游泳隊成員，劇中也大量運用了水、大海和泳池等意象，導演陳品儒表示，「水」這個媒介可以表達情感上的流動或是性別上的流動，而泳池的設定則是受到電影《藍色大門》的啟發。

「其實我非常喜歡《藍色大門》，它也是我為什麼會想要讀電影的原因，」陳品儒分享，小時候對《藍色大門》的結局似懂非懂，但卻從此萌生了拍電影的渴望，「我看完第一個反應是：『那我如果來拍，會不會拍出這樣的結局，會不會拍出這樣的東西？』」於是在多年後，她也將場景設定在泳池畔，拍出了《悄悄告訴她》。

透過創作《悄悄告訴她》的兩位角色，陳品儒同時也梳理了自己的生命故事。她說，這部片是在失戀時所寫的，想講的其實是如何在每一次的關係裡好好道別，在影片播出後，也引發許多女性觀眾的共鳴，「她們私訊我，大多都是說她們也有過一段無疾而終的感情，擁有這樣共同經驗的女生們，看這部片會非常有感觸。」

Photo Credit: 酷兒影展提供 《悄悄告訴她》劇照

《The Scarf》：致敬卓別林黑白喜劇，角色突破性別框架

《The Scarf》以默劇的形式，向默片大師卓別林（Chaplin）致敬。導演魏俐欣的創作初衷極其簡單，「在發想劇本時，單純想拍一部關於『奔跑』的片子，我希望帶給觀影者一種自由、釋放、有趣、輕快的感受！」

身為黑白喜劇的頭號粉絲，魏俐欣說自己最欣賞卓別林機智的肢體表演與喜劇精神，作品透過幽默諷刺當代社會，同時帶出對社會角落的關懷，喜劇及情感交融得恰到好處。

而對魏俐欣來說，她的作品裡最核心的關懷便是性別，「隨筆寫下的故事，到頭來都圍繞著性別，看來是潛意識在作祟。」在本次參賽作品《The Scarf》裡，魏俐欣對兩位主要角色都有細膩的描寫，除了試圖翻轉大眾對中年男性流浪漢的既定印象，也想展現變裝者不受二元束縛，豔麗、舒適、自信的樣貌。

魏俐欣也透露，影片配樂與動作設計經過精心搭配，觀眾在觀影時可以猜看看哪兩項樂器分別代表了流浪漢和變裝皇后。

Photo Credit: 女性影展提供 《The Scarf》劇照

《啪嗒》：是打火機也是少年少女的成長標誌