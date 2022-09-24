【圖輯】俄烏戰火下身心俱疲的消防員：六、七棟公寓同時被砲火侵襲，誰應該先被救援？

烏克蘭消防隊過往應對任何火災的應變程序、經驗與裝備，在俄烏戰爭爆發後，一切全變了調。

隨著高樓層公寓遭到襲擊、住宅區被砲擊，消防員必須抉擇在多座被熊熊大火燃燒的房屋中，哪一棟樓必須優先處理，誰應該先被救援，以及如何同時應對幾公里外的工廠大火。

消防員正在為一所學校遭到砲擊後的滅火行動收尾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「當你走進火場，看到六到七棟公寓同時被烈火侵襲，你不知道人在何方，而且只有三輛消防車可以使用，人力如何配置根本就像買樂透。」烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）消防局局長克查諾夫（Kachanov）說道。

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他娓娓道來同時處理多起火災，以及迅速更改命令的複雜性。克查諾夫感嘆：「明明已經完成所有工作，卻要立刻作出更改，這讓情況變得更糟。」

他補充，這就像伊拉克或阿富汗的情況，你不知道究竟發生了什麼，敵軍才剛轟炸某個地方，而我們不知道何時會再次遭受攻擊。

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哈爾科夫位於烏克蘭東北部，鄰近俄羅斯邊境。過去半年內，除了6月份曾經有過短暫的平靜，該市幾乎每天都遭到火箭以及砲彈的襲擊。

烏克蘭國家緊急服務處（State Emergency Service of Ukraine）駐哈爾科夫新聞處官員瓦西連科（Evgeny Vasylenko）表示，就算在砲擊期間，消防員也不得不去滅火，出勤也必須穿著防彈背心，裝備重量比平時增加約20公斤。

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「戰爭前與戰爭後的滅火行動是非常不同的。」瓦西連科說道。

他在8月初的一份聲明指出，自戰爭以來，哈爾科夫的消防人員已經撲滅了1700起因砲擊引起的火災。另有三名消防員因公殉職，約30人受傷。

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目前，消防員因承受更多風險而得到額外補貼，輪班模式也進行調整，以確保隊員能充分休息。如同戰爭開打前，未接獲通報的期間，消防員一起訓練、重訓、打牌、與家人通話，或睡覺。

然而，這些休息時間對他們來說遠遠不夠。「我身心俱疲。」克查諾夫說道。

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對33歲的他來說，身為消防員最痛苦的部分，就是看到死去的孩子，以及失去父母的孤兒。

「當你見到死去的孩童時，真的很糟，眼淚總是會在眼眶打轉。」克查諾夫表示。

他從未想過自己會經歷這樣事情。他回憶：「我不知道那個孩子有多大，大概八、九歲，他的身上有某種彈片，父母雙雙離世，徒留他一人哭泣。」

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克查諾夫七歲的女兒維奧萊塔（Violetta）與妻子瑪琳娜（Marina）目前移居德國。「有個很棒的家庭收留了她們，一切都很好，我也很高興他們過得安全。」他說道。

很多時候克查諾夫太過忙碌，無暇接聽妻子打來的電話，但他仍非常想念她們。

克查諾夫透過視訊與妻兒通話｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「準備睡覺時，我會很想擁抱她們，以前的我習慣在每天晚上給女兒講故事。」他說道。

克查諾夫提及自己會告訴女兒：「好好享受德國的家，在享受的同時忘掉爸爸。我們仍會說話、我仍在這裡、我們還保持聯繫，所以一切都會好的。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航