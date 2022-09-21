歐陸最瘋狂的金融風暴「威卡騙局」，大到不能倒的「護德神山」為何崩塌？

發跡於德國的Wirecard（下稱威卡），2020年6月爆出「消失的19億歐元」的財報醜聞，絕對堪稱史詩等級。不過，華文世界對此案似乎沒有投入對應的關愛眼神，相關報導並不多。所幸，長期追蹤此案的兩位德國記者將整個事件彙整出書，把過程梳理得有條不紊，加上商周引入台灣，服務了關注此案、但不諳德文的讀者（如我），讓我們得以一窺這個世紀大案的神祕內幕。

圖片來源：《歐陸最瘋狂金融風暴：威卡騙局》 從德國之光跌落為國恥的好書

威卡是何方神聖？

現在無時無刻享受網路購物便利的我們，大概很少會思考是什麼樣的技術，讓購物體驗如此順暢輕鬆？或許必須把時間拉回到線上刷卡尚未普及前，才能解釋威卡之所以這麼「威」的原因。

古早的網民線上購物後，能選擇的付款方式不多，阻力又大。ATM轉帳並須到實體機台前輸入一長串的帳號，傳真刷卡得先手寫授權書、卡號資料又容易外洩，現金則得實際碰面才能繳交。因此，電商無不積極尋找方便、快速、安全的金流解決方案。

於是，線上刷卡逐漸成為最主流的線上付款方式。商家若要導入線上刷卡，雖然可以直接找銀行提供「信用卡收單服務」，不過由於此方案的條件限制較為嚴格，也無法支援越來越多元的支付工具，因此協助商家處理「付款大小事」的PSP（Payment Service Provider，支付服務提供商）紛紛成立，透過提供單一介面，簡化商家對於線上付款所需進行的繁複手續與設定。知名的PSP有PayPal、支付寶、台灣的紅綠藍（紅陽、綠界、藍新）等。

當然，威卡也是一家PSP，而且是歐洲霸主。只不過，它的主要客戶稍微不同──成人網站與線上博奕。

霸主如何殞落？

與其他知名弊案最大的差別，在於早有人提出威卡的收入疑點重重。從2008年開始，德國投資人保護協會即質疑威卡經營層購買客戶的決策，《金融時報》記者也撰寫多篇報導，懷疑其收入來源的真實性。不過，德國政府似乎總是與威卡同一陣線，金管會（BaFin）甚至以操縱市場為由，禁止投資人放空威卡。

其手法說穿了也並不特別──虛增營收。透過查核不易、地處偏遠的海外公司，以及關係曖昧不明的第三方夥伴來增加營收，而這些最終得化為現金的營收，又存在菲律賓銀行的信託帳戶中。複雜、不直覺、難以查證，都是此類弊案的常見特徵。

2018年的財報上，威卡約當現金（Cash Equivalents，指短期且具高度流動性之短期投資，因其變現容易且交易成本低，因此可視為現金）總共有29億歐元，財務狀況看似十分穩健。可惜的是，其中17億是從客戶信用卡代收、之後得付給商家的暫收款，作為過路財神的威卡並不能碰；另外19億，則是根本沒賺到也不存在、但放到信託帳戶充胖子的幽靈存款。

這表示威卡真正能支用的現金只有兩億多，對於早已是「護德神山」、營運規模橫跨全球的威卡來說，這點杯水車薪根本遠遠不足。

是純粹巧合？還是重要到不能出包？

一開始，我以為德國金管會、司法機關、會計師、監事會的無作為或包庇，只不過是湊巧同時發生，所以才釀成悲劇，正如瑞士奶酪理論所述。不過，在細讀此書後，我的想法完全改變了。作為德國最重要的公司之一，上述負責把關的角色們，對於威卡一定都有期待與「所求」。

政府希望有傲人政績，威卡在跨國經營與影響力正是最好的證明；會計師收取高額的審計公費，還能打著威卡招牌招攬客戶，又怎麼有心思抓出問題？監事會成員發現問題也不敢過於施壓，避免影響業績，而且沒人希望自己任內出包。「重要到不能垮」的特質，讓監管單位都願意開綠燈讓路，恐怕才是造成奶酪理論的主因。

如果仍無法想像，試著把威卡換成台積電，想想看對應的監理單位會有什麼反應，一切就明瞭了。

本文經高智敏授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航