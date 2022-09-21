歐陸最瘋狂的金融風暴「威卡騙局」，大到不能倒的「護德神山」為何崩塌？
我們想讓你知道的是
是純粹巧合？還是重要到不能出包？一開始，我以為德國金管會、司法機關、會計師、監事會的無作為或包庇，只不過是湊巧同時發生，所以才釀成悲劇。不過，在細讀此書後，我的想法完全改變了。作為德國最重要的公司之一，上述負責把關的角色們，對於威卡一定都有期待與「所求」。
發跡於德國的Wirecard（下稱威卡），2020年6月爆出「消失的19億歐元」的財報醜聞，絕對堪稱史詩等級。不過，華文世界對此案似乎沒有投入對應的關愛眼神，相關報導並不多。所幸，長期追蹤此案的兩位德國記者將整個事件彙整出書，把過程梳理得有條不紊，加上商周引入台灣，服務了關注此案、但不諳德文的讀者（如我），讓我們得以一窺這個世紀大案的神祕內幕。
威卡是何方神聖？
現在無時無刻享受網路購物便利的我們，大概很少會思考是什麼樣的技術，讓購物體驗如此順暢輕鬆？或許必須把時間拉回到線上刷卡尚未普及前，才能解釋威卡之所以這麼「威」的原因。
古早的網民線上購物後，能選擇的付款方式不多，阻力又大。ATM轉帳並須到實體機台前輸入一長串的帳號，傳真刷卡得先手寫授權書、卡號資料又容易外洩，現金則得實際碰面才能繳交。因此，電商無不積極尋找方便、快速、安全的金流解決方案。
於是，線上刷卡逐漸成為最主流的線上付款方式。商家若要導入線上刷卡，雖然可以直接找銀行提供「信用卡收單服務」，不過由於此方案的條件限制較為嚴格，也無法支援越來越多元的支付工具，因此協助商家處理「付款大小事」的PSP（Payment Service Provider，支付服務提供商）紛紛成立，透過提供單一介面，簡化商家對於線上付款所需進行的繁複手續與設定。知名的PSP有PayPal、支付寶、台灣的紅綠藍（紅陽、綠界、藍新）等。
當然，威卡也是一家PSP，而且是歐洲霸主。只不過，它的主要客戶稍微不同──成人網站與線上博奕。
霸主如何殞落？
與其他知名弊案最大的差別，在於早有人提出威卡的收入疑點重重。從2008年開始，德國投資人保護協會即質疑威卡經營層購買客戶的決策，《金融時報》記者也撰寫多篇報導，懷疑其收入來源的真實性。不過，德國政府似乎總是與威卡同一陣線，金管會（BaFin）甚至以操縱市場為由，禁止投資人放空威卡。
其手法說穿了也並不特別──虛增營收。透過查核不易、地處偏遠的海外公司，以及關係曖昧不明的第三方夥伴來增加營收，而這些最終得化為現金的營收，又存在菲律賓銀行的信託帳戶中。複雜、不直覺、難以查證，都是此類弊案的常見特徵。
2018年的財報上，威卡約當現金（Cash Equivalents，指短期且具高度流動性之短期投資，因其變現容易且交易成本低，因此可視為現金）總共有29億歐元，財務狀況看似十分穩健。可惜的是，其中17億是從客戶信用卡代收、之後得付給商家的暫收款，作為過路財神的威卡並不能碰；另外19億，則是根本沒賺到也不存在、但放到信託帳戶充胖子的幽靈存款。
這表示威卡真正能支用的現金只有兩億多，對於早已是「護德神山」、營運規模橫跨全球的威卡來說，這點杯水車薪根本遠遠不足。
是純粹巧合？還是重要到不能出包？
一開始，我以為德國金管會、司法機關、會計師、監事會的無作為或包庇，只不過是湊巧同時發生，所以才釀成悲劇，正如瑞士奶酪理論所述。不過，在細讀此書後，我的想法完全改變了。作為德國最重要的公司之一，上述負責把關的角色們，對於威卡一定都有期待與「所求」。
政府希望有傲人政績，威卡在跨國經營與影響力正是最好的證明；會計師收取高額的審計公費，還能打著威卡招牌招攬客戶，又怎麼有心思抓出問題？監事會成員發現問題也不敢過於施壓，避免影響業績，而且沒人希望自己任內出包。「重要到不能垮」的特質，讓監管單位都願意開綠燈讓路，恐怕才是造成奶酪理論的主因。
如果仍無法想像，試著把威卡換成台積電，想想看對應的監理單位會有什麼反應，一切就明瞭了。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
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他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
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