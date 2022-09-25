《好好睡一覺》：如果不睡覺，人會發瘋嗎？夜貓子與早起鳥是天生的嗎？
我們想讓你知道的是
本書作者佩拉約醫生是執業超過25年的睡眠治療專家，也是世界知名的史丹佛大學醫學院睡眠醫學部臨床教授，統整一切可能影響睡眠的疑難雜症，提供全面性的醫療對策。
文：拉斐爾・佩拉約（Rafael Pelayo）
如果不睡覺會如何？
睡眠消耗了我們三分之一的人生，而糟糕的睡眠會嚴重損害我們另外三分之二的人生。睡覺對我們的健康幸福至關重要。試想當一個人不睡覺時會發生什麼：只要二十四小時不睡覺，這個人的做反應時間會與喝醉酒的司機反應的時間類似。就算我們努力保持清醒，也會出現所謂「微睡眠」（microsleeps）的短暫睡眠，我們甚至沒有意識到自己已經睡著了，如果我們那時正在開車或操作機器就可能很危險。
假設長時間不睡覺，就稱為完全的睡眠剝奪（sleep deprivation），這會使人越來越煩躁、情緒化、注意力不集中，反應更加遲鈍。三天或更長時間不睡覺，很可能會產生幻覺，最後就會神智不清。
如果長時間睡不好，睡眠品質很差，可視為與完全睡眠剝奪一樣，同樣會造成全面性的影響。當你出現微睡眠，自己卻毫無知覺，這是將自己與他人置於危險中。而長期睡眠不足的人對睡眠不足造成的影響應該也不清楚，所以更危險。
長時間睡眠不足會導致嚴重的生理、心理和情緒上的傷害，它是一種壓力源，不僅會增加罹患肥胖症、糖尿病、高血壓和心血管疾病的風險，還可能增加癌症和失智症等嚴重神經系統疾病的風險；更可能會出現嚴重的認知缺陷，包括思考速度和語言記憶力下降，甚至更有可能形成錯誤記憶！情緒也會受到影響，可能會對壓力情況反應過度，或更讓你做出冒險和衝動的行為。弱勢精神疾病患者，睡眠不足會加劇精神上的問題。簡言之，我們必須睡得好才能維持健康。
睡眠和免疫
如果你剝奪自己的睡眠，身體的免疫系統就無法發揮最佳功能。睡眠不足是身體的壓力源，身體對這種壓力的反應類似身體輕微發炎的反應。
常識認為， 當身體不舒服就該上床睡覺。事實上是身體對感染出現的反應，感染時身體釋放出特殊的免疫系統蛋白質，也就是細胞激素（cytokine，又稱細胞介質或細胞因子），而這些反應會讓你昏昏欲睡，而這正好符合醫生對你臥床休息的要求。如果你在與疾病作戰時沒有獲得必要的睡眠，那麼你就是增加身體產生抗發炎反應的負擔。因此，如果生病了，請不要試著掙扎想克服這個需求。
在還沒有生病之前，我們就應該先重視睡眠對身體的影響。睡眠不足讓我們更容易感染。睡眠剝奪會干擾免疫系統的T細胞，而它是幫助我們對抗病毒感染的免疫細胞。所以我們旅行時特別容易感冒，也許這就是原因之一，因為我們的睡眠模式不正常。即使是健康的年輕人，如果睡眠不足，也會更頻繁地生病（也許這就是參加春季派對的人特別容易生病的原因，也解釋了為什麼年輕人感染COVID-19等疾病會比預期的更嚴重）。
我們並不是每晚都需要相同的睡眠時間，但一項研究顯示，習慣性每晚只睡五小時的人與每晚睡七到八小時的人相比，只睡五小時的人在未來兩年內感染肺炎的風險更高，並比對實驗的前一個月，睡五個小時的人感染呼吸道疾病的發病率更高。（有趣的是，報告自己睡五小時且覺得自己睡眠時間足夠的實驗者罹患肺炎的風險並沒有增加——這意味，這些發現更適合推廣給那些更睡不夠的人。）
好消息是，固定睡個好覺可以增強我們的免疫系統，顯著降低感染風險，也能改善感染結果。甚至我們的身體對疫苗的反應也會受到睡眠的影響！睡覺確實是自我保健的終極形式。
我可以補眠嗎？
當我們睡不夠，少睡的影響並不會船過水無痕，它會累積，就像所有的債務一樣。例如，如果身體每天對睡眠的需求是七小時，那麼每週工作日有五天，每晚睡五小時，就會產生十小時的睡眠債。睡眠債越欠越多，白天就更會昏沉疲倦，發生其他潛在疾病的可能性也越強。
目前唯一已知償還睡眠債的方法是睡覺。回到我們的例子：假設你這個禮拜都晚睡，但在週六補眠，也許你補回來十小時的睡眠債，但不會有效地消除這些債。真正「償還」睡眠債的唯一方法是改變習慣，改變讓你一開始就欠睡眠債的習慣。
人會睡得太多嗎？
沒有證據顯示「睡太多」不會出問題。同樣地，無論是整夜昏睡的學生，還是輪班工作了二十四小時的工人，這些睡得特別久、特別長的人醒來也會覺得頭昏腦脹、腰痠背痛、無精打采，狀況與醒來神清氣爽、清醒舒暢完全相反。
對於這種現象有三個解釋：第一，能夠一覺睡十二個小時或睡更長時間的人表示欠了非常大的睡眠債，債務量已經大到僅是一段長期睡眠都無法抵銷，可能需要調整一週時間才能恢復正常。第二，當你一覺睡到中午或下午，醒來時剛好接近所謂中午睏（midday drowsy slump，或稱午睡綜合症）的時間，這讓身體荷爾蒙的計時狀態與一般節律不同步。第三，長時間不動會導致肌肉酸痛或僵硬。
唉，你的睡眠債越欠越多，但又不能把睡眠存起來，倒不如把目標放在每天晚上睡一個正常的、有規律的睡眠模式還比較好。
你不該睡醒時還很累
就像不該吃完一頓豐盛大餐後還覺得餓，所以怎麼可能一夜睡飽起來還覺得昏沉呢？睡得好的意思是醒來時神清氣爽。如果你無論睡多睡少都會感到疲倦，那你應該與醫生討論有什麼有效方法可以測知你的睡眠品質。
很可能是你在非快速動眼期的第一期睡得過多，這一期是讓我們自然進入睡眠的階段，也是睡得最淺的時候。請將它視為汽車變速箱的第一檔，雖然我們也可以打一檔開車子穿越整個國家，但行車效率低下，也會阻礙車子發揮最佳效能。同樣地，一整晚只睡了非快速動眼期第一期也會讓你覺得很累。例如，患有慢性疼痛的人通常在第一期睡得過多、或睡得斷斷續續，或不斷被吵醒）。
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。