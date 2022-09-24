【2022女性影展】台灣競賽入圍導演聯訪：電影產業中的她們，女性的可能與不可能

撰文：翁皓怡、李季洋

攝影：劉書亞

共同採訪：黃馨慧、陳汶汶、謝昀融

四位女性，四位導演，帶著各自的電影進入訪談室。一見如故的她們，談起台灣電影產業中女性工作者的處境，暢聊對電影藝術的熱愛，交流各自的創作理念，也分享了拍攝過程中的種種甘和苦。她們分別是林㵟芝、鄭慧玲、張若涵和王彥蘋，2022台灣國際女性影展參展作品依序為《吃葡萄不吐葡萄皮》、《廳下火》、《1/5400．單格舞曲》和《是日大暑》。

一、電影產業中的女性

許多國家電影從業者性別比例嚴重失調，男性遠多於女性，台灣也不例外。作為行業中的少數，四位導演對於現今台灣女性電影工作者面臨的職場環境各有觀察。

「講不好聽一點，就是現在還是中年異男當道的時候。」進入業界約有四年，王彥蘋覺得女性工作者在電影拍攝現場是處於弱勢的：「我自己也不是很要強調女權的人，但是這就是一個事實。有時明顯是很不合理的狀況，但女性什麼話都不能說，真正握有決定權的，仍是一些不能同理的男性。」王彥蘋希望，這個行業中的女性越多越好，如此她們便不用再害怕被男性覺得「難搞」、「麻煩」，而能大聲說出自己的想法，彼此支持。

鄭慧玲的見解不太一樣。她表示以拍攝紀錄片來說，女性導演在拍攝現場其實更容易跟受訪者互動、溝通，因為一般人普遍覺得女性的攻擊性、危險性沒有這麼強。而且身為一個女性，不像男性導演需要背負這麼多傳統社會期待造成的包袱，像是一定要養活家庭、功成名就⋯⋯等等，有時反而可以做很多你自己想做的事。鄭慧玲認為只要對拍電影有興趣，女性真的可以多多嘗試這一行。

不過她也補充，女性工作者——不管是做什麼——只要在一個比較陌生的環境裡面，普遍還是需要比男生顧慮更多安全的問題。例如她自己進行獨立製作，又去到鄉下地區拍攝時，通常還是會找男性同行，擔任攝影等工作。「還是得有一些保護，你會比較自在。」

關於以上幾點，林㵟芝則表示，自己目前不太有遭遇危險或待遇不平衡的情況，她觀察到的更像是，在這行業中男女本來就有各自的優勢。面對性別問題時，林㵟芝比較在意的是自己的能力是否到達標準。而除了體力方面先天不如男性之外，她作為女性並沒有感到很大的困難。

講到女性導演最大的優勢，她認為是可以與演員建立親密的關係。且導演畢竟不像攝影或燈光等，需要有很精實的身體條件，由男性或女性擔任沒有太大的差別。有時她甚至覺得：「啊！好險我是女生！所以我可以⋯⋯比方說在拍一些需要擁抱啊⋯⋯這類的戲的時候就不需要做一些清場，或者自己覺得尷尬之類的。」

張若涵同樣表示自己目前沒有特別感覺危險、不平衡的經驗：「因為我自己不是那個電影科班或學業院訓練出來的，所以就是只有零星的出班的工作，但沒有真的進到劇組⋯⋯剛剛兩位提的我就比較少，但是可以想像。」不過她也同意鄭慧玲的看法，表示身邊的朋友普遍認為女性作為訪問者——尤其假設對方是男性藝術家——更容易和他們親近。

關於性別在電影產業中的角色，張若涵也還在摸索。「的確是在有一些場合⋯⋯可能當下不會有那個感覺，可是你事後回想會發現，好像在某些場合真的會有一些奇妙的分配出現。」

二、四部人生電影，四雙「導演的手」建構影像時空

作為導演，總是會被問及影響自己最多的「人生電影」為何。訪談中，四位導演邊「抗拒」邊又侃侃而談自己心中那部作品的故事、影像風格、創作手法等，何以成為自己創作的養分，並使她們不斷反思著自己創作者身份，與作品、影像的距離與關係。透過她們推薦的四部「人生電影」，「導演的手」以不同的角度、距離、和姿勢，建構著各自魔幻的影像時空。

「那大概是我第一次感受到電影的魔幻⋯⋯它是很沒有痕跡的。」王彥蘋很快地回答了《壁花男孩》，眼中閃爍著光芒。

對王彥蘋來說，《壁花男孩》是部導演敘事不著痕跡，影像風格不刻意，卻觸動人心且具影像魔力的電影，也正因此作，讓王彥蘋下定決心大學選擇電影系。

「我當下看到那部片（《壁花男孩》）的時就覺得非常非常感動⋯⋯就覺得，電影是可以拯救某個時刻低潮的你，並帶來能量的。」王彥蘋爾後便以此自許，她希望自己的電影也如《壁花男孩》，悲傷與溫柔共存，不必時時伸入鮮明的「導演的手」，而是清淺地存在著，並適時傳遞能量給需要的人。

「就是要有手法，但不要讓觀眾看的時候就會一直想說：『阿，這是導演現在想要給我們看的。』」對王彥蘋來說，如何將風格化的影像展現地不著痕跡，將手法呈現地不過度用力，已是創作時重要的課題。

而對林㵟芝來說，好的喜劇與創作中，這雙「導演的手」是幾乎消失的。她分享影響自己最深的情境喜劇影集《副人之仁》時道：「我們常會說『作者電影』，作者電影是有導演的影子在裡面，但是在這部影集裡面，它完全靠那個女主角，裡面最大的角色在支撐。」

林㵟芝認為，導演的手應該作用於創造和塑造角色，和挑選並理解自己的演員。如其推薦影集《副人之仁》，劇集的劇本當然存在，但它不倚靠編導操縱著劇情，反而是演員建構了整個故事和劇中世界觀。

「我希望我有一天可以做出一部作品，它是以反派為主角，但是一部很討人喜歡的電影或是影集⋯⋯ 希望大家可以一起來幫我想怎麼寫好反派這件事。 」林㵟芝依然以渾厚低沈的嗓音和冷面笑將的表情言。熱愛喜劇的她，不只期許自己創造出具魅力的角色，更希望以若隱若現的「導演的手」賦予鮮少作為主角的反派角色血肉之軀。