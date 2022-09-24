【2022女性影展】台灣競賽入圍導演聯訪：電影產業中的她們，女性的可能與不可能
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四位女性，四位導演，帶著各自的電影進入訪談室。一見如故的她們，談起台灣電影產業中女性工作者的處境，暢聊對電影藝術的熱愛，交流各自的創作理念，也分享了拍攝過程中的種種甘和苦。
撰文：翁皓怡、李季洋
攝影：劉書亞
共同採訪：黃馨慧、陳汶汶、謝昀融
四位女性，四位導演，帶著各自的電影進入訪談室。一見如故的她們，談起台灣電影產業中女性工作者的處境，暢聊對電影藝術的熱愛，交流各自的創作理念，也分享了拍攝過程中的種種甘和苦。她們分別是林㵟芝、鄭慧玲、張若涵和王彥蘋，2022台灣國際女性影展參展作品依序為《吃葡萄不吐葡萄皮》、《廳下火》、《1/5400．單格舞曲》和《是日大暑》。
一、電影產業中的女性
許多國家電影從業者性別比例嚴重失調，男性遠多於女性，台灣也不例外。作為行業中的少數，四位導演對於現今台灣女性電影工作者面臨的職場環境各有觀察。
「講不好聽一點，就是現在還是中年異男當道的時候。」進入業界約有四年，王彥蘋覺得女性工作者在電影拍攝現場是處於弱勢的：「我自己也不是很要強調女權的人，但是這就是一個事實。有時明顯是很不合理的狀況，但女性什麼話都不能說，真正握有決定權的，仍是一些不能同理的男性。」王彥蘋希望，這個行業中的女性越多越好，如此她們便不用再害怕被男性覺得「難搞」、「麻煩」，而能大聲說出自己的想法，彼此支持。
鄭慧玲的見解不太一樣。她表示以拍攝紀錄片來說，女性導演在拍攝現場其實更容易跟受訪者互動、溝通，因為一般人普遍覺得女性的攻擊性、危險性沒有這麼強。而且身為一個女性，不像男性導演需要背負這麼多傳統社會期待造成的包袱，像是一定要養活家庭、功成名就⋯⋯等等，有時反而可以做很多你自己想做的事。鄭慧玲認為只要對拍電影有興趣，女性真的可以多多嘗試這一行。
不過她也補充，女性工作者——不管是做什麼——只要在一個比較陌生的環境裡面，普遍還是需要比男生顧慮更多安全的問題。例如她自己進行獨立製作，又去到鄉下地區拍攝時，通常還是會找男性同行，擔任攝影等工作。「還是得有一些保護，你會比較自在。」
關於以上幾點，林㵟芝則表示，自己目前不太有遭遇危險或待遇不平衡的情況，她觀察到的更像是，在這行業中男女本來就有各自的優勢。面對性別問題時，林㵟芝比較在意的是自己的能力是否到達標準。而除了體力方面先天不如男性之外，她作為女性並沒有感到很大的困難。
講到女性導演最大的優勢，她認為是可以與演員建立親密的關係。且導演畢竟不像攝影或燈光等，需要有很精實的身體條件，由男性或女性擔任沒有太大的差別。有時她甚至覺得：「啊！好險我是女生！所以我可以⋯⋯比方說在拍一些需要擁抱啊⋯⋯這類的戲的時候就不需要做一些清場，或者自己覺得尷尬之類的。」
張若涵同樣表示自己目前沒有特別感覺危險、不平衡的經驗：「因為我自己不是那個電影科班或學業院訓練出來的，所以就是只有零星的出班的工作，但沒有真的進到劇組⋯⋯剛剛兩位提的我就比較少，但是可以想像。」不過她也同意鄭慧玲的看法，表示身邊的朋友普遍認為女性作為訪問者——尤其假設對方是男性藝術家——更容易和他們親近。
關於性別在電影產業中的角色，張若涵也還在摸索。「的確是在有一些場合⋯⋯可能當下不會有那個感覺，可是你事後回想會發現，好像在某些場合真的會有一些奇妙的分配出現。」
二、四部人生電影，四雙「導演的手」建構影像時空
作為導演，總是會被問及影響自己最多的「人生電影」為何。訪談中，四位導演邊「抗拒」邊又侃侃而談自己心中那部作品的故事、影像風格、創作手法等，何以成為自己創作的養分，並使她們不斷反思著自己創作者身份，與作品、影像的距離與關係。透過她們推薦的四部「人生電影」，「導演的手」以不同的角度、距離、和姿勢，建構著各自魔幻的影像時空。
「那大概是我第一次感受到電影的魔幻⋯⋯它是很沒有痕跡的。」王彥蘋很快地回答了《壁花男孩》，眼中閃爍著光芒。
對王彥蘋來說，《壁花男孩》是部導演敘事不著痕跡，影像風格不刻意，卻觸動人心且具影像魔力的電影，也正因此作，讓王彥蘋下定決心大學選擇電影系。
「我當下看到那部片（《壁花男孩》）的時就覺得非常非常感動⋯⋯就覺得，電影是可以拯救某個時刻低潮的你，並帶來能量的。」王彥蘋爾後便以此自許，她希望自己的電影也如《壁花男孩》，悲傷與溫柔共存，不必時時伸入鮮明的「導演的手」，而是清淺地存在著，並適時傳遞能量給需要的人。
「就是要有手法，但不要讓觀眾看的時候就會一直想說：『阿，這是導演現在想要給我們看的。』」對王彥蘋來說，如何將風格化的影像展現地不著痕跡，將手法呈現地不過度用力，已是創作時重要的課題。
而對林㵟芝來說，好的喜劇與創作中，這雙「導演的手」是幾乎消失的。她分享影響自己最深的情境喜劇影集《副人之仁》時道：「我們常會說『作者電影』，作者電影是有導演的影子在裡面，但是在這部影集裡面，它完全靠那個女主角，裡面最大的角色在支撐。」
林㵟芝認為，導演的手應該作用於創造和塑造角色，和挑選並理解自己的演員。如其推薦影集《副人之仁》，劇集的劇本當然存在，但它不倚靠編導操縱著劇情，反而是演員建構了整個故事和劇中世界觀。
「我希望我有一天可以做出一部作品，它是以反派為主角，但是一部很討人喜歡的電影或是影集⋯⋯ 希望大家可以一起來幫我想怎麼寫好反派這件事。 」林㵟芝依然以渾厚低沈的嗓音和冷面笑將的表情言。熱愛喜劇的她，不只期許自己創造出具魅力的角色，更希望以若隱若現的「導演的手」賦予鮮少作為主角的反派角色血肉之軀。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
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「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！