全新#控油小雪餅，輕鬆拍拍給你無敵清爽舒適感！

動不動就悶熱潮濕的台灣天氣，妝容被濕黏感、汗水、油光三重揍；再加上長時間戴口罩，肌膚與口罩的摩擦與呼吸濕氣的爆擊，再完美的妝都罩不住，恨不得馬上回家卸下「妝」備？為了實現女孩們清爽零油感妝容的心願，來自日本的SOFINA Primavista Ange漾緁在2022年推出全新的「超控油清爽蜜粉」。革新研發出「清爽滑溜雪粉」，球型粉體可以均勻服貼肌膚並減少摩擦，提升肌膚舒適清爽感，打破化妝戴口罩會悶到不舒服的印象！是不是很想馬上體驗這顆舒適不磨蹭肌膚的漾緁新蜜粉呢？！

SOFINA Primavista Ange 超控油清爽蜜粉。Photo Credit：SOFINA

【革新滑溜雪粉】清爽粉體增量，防堵油光滿溢到融妝

全新的「SOFINA Primavista Ange漾緁超控油清爽蜜粉」，因為外型是小巧圓盒，如雪餅般可愛，並擁有同系列「漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版」聞名美妝界No.1*的控油實力，被冠上「控油小雪餅」稱號！為因應口罩磨蹭的不舒適問題，革新研發出「清爽滑溜雪粉」，並且為了提升吸油力，增量獨特清爽粉體，讓妳就算整天戴口罩趴趴走，毛孔出油也會馬上被阻擋，不會油光滿面妝花到面目全非；此外蜜粉更使用了細緻柔光粉體，當光進入毛孔凹洞反射粉體，能達到自然打光的柔霧毛孔效果，不悶肌又服貼，肌膚的觸感也變得柔軟好摸；粉膚色粉體有效調和黃肌色調更顯白，讓整體的自然妝感更升級，猶如天生自帶柔霧微光。

兩步驟擺脫小花貓臉，實現微光零油感的美肌

因為戴口罩，許多女孩擔心一拿下口罩就發現美美的妝整個被口罩摩擦到崩壞，外出化妝包只好又開始瓶瓶罐罐，但現在只要帶上一顆#控油小雪餅就能極簡出門，它的吸油力媲美吸油面紙，簡單拍一拍油光跟著滅光光，肌膚同步被柔焦，根本一舉兩得！由於長期戴口罩，好多女孩的肌膚暗沉瑕疵紛紛現形，不管怎麼層層做保養、用妝覆蓋，還是很難回到以往的淨透微光澤感，現在不用這麼麻煩了，漾緁的超新星組合，用兩步就能幫妳找回口罩前的微光肌，第一步先用漾緁調色隔離乳，校正蠟黃暗沉不均，打造出明亮的澄澈肌質，第二步再用控油小雪餅牢牢鎖油，同時清爽神隱毛孔，就咻咻甩開暗沉瑕疵、黏膩油光感，持久微光零油感美肌秒速降落！

*台灣化妝品實體通路市场截至2018年11月止之36個月期間內資料顯示:Sofina蘇菲娜漾緁控油瓷效妝前隔離乳在該期間內以總銷售金額名列該品類之飾底乳類別排名第一名。尼爾森零售資訊服務系統涵蓋的實體通路範圍包含量販店、超市、便利商店、傳統雜貨店及藥妝店。