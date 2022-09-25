【2022女性影展】台灣競賽入圍導演聯訪：從新生、死亡到重生，展開對話與理解的可能性
我們想讓你知道的是
《軟弱的梨》、《蓁蓁》、《春暖》、《講話沒有在聽》4部入圍女性影展台灣競賽的作品，其導演是如何看待自己的電影呢？
撰文：王湘緹
攝影：鍾孟璇、林玟伶
採訪：袁廷豪、宋婕榆
今年女影以導演聯訪，帶領觀眾進入四位台灣競賽入圍導演的世界：若說陳韶君導演的《軟弱的梨》與楊子暄導演的《蓁蓁》演繹了疏遠和距離是一種自我保護的本能反應；龔秋蓉導演的《春暖》則帶領觀眾提起勇氣跨越未知與害怕的距離，開啟一段成人世界的理解與對話，給予彼此放下與重生的機會。
一反前三者相對沉重苦澀的調性，李念修導演的《講話沒有在聽》視死亡為對話與理解的轉機，透過尚未登出的靈魂、黑色喜劇的幽默口吻，讓觀眾在笑中帶淚的情緒起伏下，感受家人相互傾聽的重要性。
陳韶君導演《軟弱的梨》
《軟弱的梨》以青春期女孩的成長引領觀眾回到年少時代，透過陳韶君導演的視角，看見那個或多或少渴望被理解的孩子，以扭曲或令人不解的方式尋求愛與關注。
與楊牧的詩詞〈有人問我公理和正義的問題〉中「單薄的胸膛裏栽培着小小孤獨的心⋯⋯早熟脆弱如一顆二十世紀梨」呼應，而因此取之為片名，這部片正是導演回頭反思學生時期的自己，在梳理之際發覺當初的叛逆皆是源自於期望別人關愛。
陳韶君導演用這部作品呈現了一個每天都有新生命誕生的世界，人人時時刻刻都有被愛的與失去被愛的可能。如何在生命成長中學習與自我、與他人和解，是各年齡層的我們皆會遇到的課題。
楊子暄導演《蓁蓁》
紀錄片《蓁蓁》的導演楊子暄在感染新冠後回顧過往在萬華街頭拍的黑白照片，決定親身走入街頭與當地工作者對話，展開另一種超脫舒適圈、互相理解的可能性。
從原先單純的定格紀錄到疫情間深刻的汙名化，導演想知道「這些人現在過得如何？」由於大眾對萬華街頭抱有敵意，當地居民也開始害怕與退縮。
導演深知他們的疏離是一種自我保護，因此以詢問一家名叫「蓁蓁」的店為起頭，在展開純粹日常的聊天對話之餘，更發現自身對地方的想像，遠遠不同於他們口中的故事。擺脫對地方的害怕與擔心，導演重新看見了萬華居民不同的面貌。
龔秋蓉導演《春暖》
當《蓁蓁》面對的是新冠染疫者的逝去、特殊產業的衰亡，《春暖》則以思念之人、枕邊之人的離去作為起頭。在龔秋蓉導演的《春暖》中，可以看見楊子暄導演般的勇敢：妻子與情人試圖拋下面子與恨忌，在猶如冬末的寒雨中互相傾聽與對話。
不同於《軟弱的梨》之青澀，《春暖》在成年人世界的既定規則裡，試著在爭吵中釋出更多成熟的包容與接納，讓春暖緩緩隨著時間的癒合到來。
導演企圖推翻新聞媒體時常傳遞的標籤二分法，帶觀眾正視一段關係背後可能存在的複雜性。以當事人的角度去解放憤怒與傷口，進而在釋放的情感中，互相理解、放下和重生。
導演透露，當初在看了柏格曼（Bergman）的室內劇《秋光奏鳴曲》後大受啟發，這部電影算是給自己的一個功課，也期待觀眾能帶著生命經驗進場，倘若與你我的生命故事有所連結觸動，便值得了。
李念修導演《講話沒有在聽》
同為以死亡開頭的短片故事，李念修導演的《講話沒有在聽》是一部黑色喜劇，以亡者魂魄的視角，審視未曾被家人理解的生命經歷。在送走父親的途中，讓死去的、活著的人們都可以重新理解對方，並溫暖地目送對方離開。
導演提到，過去因未能在父親過世前完成紀錄父親人生的長片《河北台北》，六年後，她希望拍部短片來紀錄父親過世當天，把答應他的事情做完，彌補心中的遺憾。
導演一直相信魂魄是一種能量的形體，並透漏小時候住的屋子就是棟鬼屋，有亡世的一家人維持著生活作息，與他們共生存，而片中看得到鬼的角色設定同樣參考了田調的真實故事。
雖然聽起來離奇、難以置信，演員實際上也不怕鬼，但在多種揣摩和情緒疊加之下，讓「看到鬼」變得既有趣又真實。導演也說：「家人是一種很特別的存在，平常互相講話沒有在聽，但神奇的是，不聽對方說話也永遠知道對方在想什麼。」她希望觀眾看完《講話沒有在聽》後，能回家一趟、打個電話，重新理解家人並從中獲得溫暖。
影展資訊
- 名稱：2022第29屆台灣國際女性影展
- 地點：光點華山電影館
- 日期：10月14日至10月23日
- 電子版專書連結
- 購票請洽OPENTIX
- 更多詳情請點台灣國際女性影展粉絲專頁、官網或是LINE洽詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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