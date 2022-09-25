【2022女性影展】台灣競賽入圍導演聯訪：從新生、死亡到重生，展開對話與理解的可能性

撰文：王湘緹

攝影：鍾孟璇、林玟伶

採訪：袁廷豪、宋婕榆

今年女影以導演聯訪，帶領觀眾進入四位台灣競賽入圍導演的世界：若說陳韶君導演的《軟弱的梨》與楊子暄導演的《蓁蓁》演繹了疏遠和距離是一種自我保護的本能反應；龔秋蓉導演的《春暖》則帶領觀眾提起勇氣跨越未知與害怕的距離，開啟一段成人世界的理解與對話，給予彼此放下與重生的機會。

一反前三者相對沉重苦澀的調性，李念修導演的《講話沒有在聽》視死亡為對話與理解的轉機，透過尚未登出的靈魂、黑色喜劇的幽默口吻，讓觀眾在笑中帶淚的情緒起伏下，感受家人相互傾聽的重要性。

Photo Credit: 女性影展提供 李念修導演

Photo Credit: 女性影展提供 左至右：龔秋蓉導演、陳韶君導演、楊子暄導演

陳韶君導演《軟弱的梨》

《軟弱的梨》以青春期女孩的成長引領觀眾回到年少時代，透過陳韶君導演的視角，看見那個或多或少渴望被理解的孩子，以扭曲或令人不解的方式尋求愛與關注。

與楊牧的詩詞〈有人問我公理和正義的問題〉中「單薄的胸膛裏栽培着小小孤獨的心⋯⋯早熟脆弱如一顆二十世紀梨」呼應，而因此取之為片名，這部片正是導演回頭反思學生時期的自己，在梳理之際發覺當初的叛逆皆是源自於期望別人關愛。

陳韶君導演用這部作品呈現了一個每天都有新生命誕生的世界，人人時時刻刻都有被愛的與失去被愛的可能。如何在生命成長中學習與自我、與他人和解，是各年齡層的我們皆會遇到的課題。

Photo Credit: 女性影展提供 《軟弱的梨》劇照

楊子暄導演《蓁蓁》

紀錄片《蓁蓁》的導演楊子暄在感染新冠後回顧過往在萬華街頭拍的黑白照片，決定親身走入街頭與當地工作者對話，展開另一種超脫舒適圈、互相理解的可能性。

從原先單純的定格紀錄到疫情間深刻的汙名化，導演想知道「這些人現在過得如何？」由於大眾對萬華街頭抱有敵意，當地居民也開始害怕與退縮。

導演深知他們的疏離是一種自我保護，因此以詢問一家名叫「蓁蓁」的店為起頭，在展開純粹日常的聊天對話之餘，更發現自身對地方的想像，遠遠不同於他們口中的故事。擺脫對地方的害怕與擔心，導演重新看見了萬華居民不同的面貌。

Photo Credit: 女性影展提供 《蓁蓁》劇照

龔秋蓉導演《春暖》

當《蓁蓁》面對的是新冠染疫者的逝去、特殊產業的衰亡，《春暖》則以思念之人、枕邊之人的離去作為起頭。在龔秋蓉導演的《春暖》中，可以看見楊子暄導演般的勇敢：妻子與情人試圖拋下面子與恨忌，在猶如冬末的寒雨中互相傾聽與對話。

不同於《軟弱的梨》之青澀，《春暖》在成年人世界的既定規則裡，試著在爭吵中釋出更多成熟的包容與接納，讓春暖緩緩隨著時間的癒合到來。

導演企圖推翻新聞媒體時常傳遞的標籤二分法，帶觀眾正視一段關係背後可能存在的複雜性。以當事人的角度去解放憤怒與傷口，進而在釋放的情感中，互相理解、放下和重生。

導演透露，當初在看了柏格曼（Bergman）的室內劇《秋光奏鳴曲》後大受啟發，這部電影算是給自己的一個功課，也期待觀眾能帶著生命經驗進場，倘若與你我的生命故事有所連結觸動，便值得了。

Photo Credit: 女性影展提供 《春暖》劇照

李念修導演《講話沒有在聽》

同為以死亡開頭的短片故事，李念修導演的《講話沒有在聽》是一部黑色喜劇，以亡者魂魄的視角，審視未曾被家人理解的生命經歷。在送走父親的途中，讓死去的、活著的人們都可以重新理解對方，並溫暖地目送對方離開。

導演提到，過去因未能在父親過世前完成紀錄父親人生的長片《河北台北》，六年後，她希望拍部短片來紀錄父親過世當天，把答應他的事情做完，彌補心中的遺憾。

導演一直相信魂魄是一種能量的形體，並透漏小時候住的屋子就是棟鬼屋，有亡世的一家人維持著生活作息，與他們共生存，而片中看得到鬼的角色設定同樣參考了田調的真實故事。

雖然聽起來離奇、難以置信，演員實際上也不怕鬼，但在多種揣摩和情緒疊加之下，讓「看到鬼」變得既有趣又真實。導演也說：「家人是一種很特別的存在，平常互相講話沒有在聽，但神奇的是，不聽對方說話也永遠知道對方在想什麼。」她希望觀眾看完《講話沒有在聽》後，能回家一趟、打個電話，重新理解家人並從中獲得溫暖。

Photo Credit: 女性影展提供 《講話沒有在聽》劇照

影展資訊

名稱：2022第29屆台灣國際女性影展

地點：光點華山電影館

日期：10月14日至10月23日

電子版專書連結

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更多詳情請點台灣國際女性影展粉絲專頁、官網或是LINE洽詢

Photo Credit: 台灣國際女性影展

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航