高中以下學生防疫新制上路一週，教團：畢旅確診是否有明確處理流程？
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教育部防疫新制實施1週後，有教團提出教育現場的困難之處，包含學生用餐「不交談」難落實，以及若學生參與校外教學、畢業旅行確診，教育部似乎未訂定明確處理流程。
教育部8月26日最新修正的《高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引》上路一週，高中以下班級不用再像先前一樣「1人確診、全班停課」，確診者的同學及老師，學校會提供1劑快篩試劑，快篩陰性、無症狀者就可上課，其餘與確診者摘下口罩共同活動15分鐘以上的人員，也是比照辦理。
新制於開學的第3週、9月12日起上路，統計到9月19日，全國高中以下學校總共新增至少3萬6000名確診個案，每日新增個案多則超過6000人，少則是週末期間曾降至2000人。新北市1名高中教師認為，新政策推行下來固然減少全班停課的麻煩，但他也透露，有些班級同時足足有10人以上確診，大家到底誠不誠實是一大哉問。
除此之外，新制實施1週後，有教團提出教育現場的困難之處，包含學生用餐「不交談」難落實，以及若學生參與校外教學、畢業旅行確診，教育部似乎未訂定明確處理流程。
新版指引指出，學生中午用餐時應避免交談、不限隔板或1.5公尺間距，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。對此，全國教育產業總工會昨（19）日發布新聞稿表示，教育部要求各校學生做到不要交談是有困難的，既然無法避免學生用餐時交談，仍有必要使用防疫隔板，因此全教產建議指揮中心及教育部仍應備齊隔板等防疫物資的經費，提供各校申請使用。
教育部表示，110年已補助各地方政府所需防疫經費，包括購置所需的隔板、口罩等物資，本學期開學前已請學校完備防疫物資，並持續每週配發快篩試劑補足學校所需，後續將再視疫情發展，提供必要協助。
學生畢旅確診怎麼辦？教育部：通知家長、就近就醫
現在正值學生畢業旅行旺季，許多縣市均開放辦理跨縣市的戶外教學活動，參與及隨行人員須完成疫苗接種，或是出具2日內快篩陰性證明，活動期間應維持社交距離、佩戴口罩、遵守空間容留人數限制，並留意景點、住宿地點規劃，確實執行人流管制。
而根據指引，戶外教學在辦理時要遵循遊覽車客運業、社教機構、風景區、休閒運動場館等地的防疫措施，若由旅行業承攬辦理，則要依照交通部觀光局規範，遵守《旅行業辦理、團體旅遊防疫管理措施之住宿規定》。
全教產指出，依照「旅行業辦理團體旅遊管理措施Q&A」的說明，若行程中有旅客發燒或疑似症狀，僅需即刻協助旅客就醫，並避免再和其他團員接觸，「接下來後續處理的標準流程則付之闕如，讓基層教師無所適從。」
全教產質疑，若學生在外縣市飯店時身體不適且快篩陽，是否要馬上在飯店單獨房間隔離？同車的全班同學是否馬上快篩？
全教產認為，如在戶外教學中發現學生發燒或其他不適症狀，教育部應訂定明確的處理流程，且若疫情持續擴大，為了避免學生因戶外教學確診等問題，全教產質疑，「教育部是否通知各教育局處和學校中止辦理」。
對此，教育部回應稱，除了防疫指引外，已經有訂定《因應嚴重特殊傳染性肺炎高級中等以下學校及教保服務機構校外教學應行注意事項》，學校在校外教學時應依照規定辦理。
教育部表示，在校外教學中，如有參加人員（包括司機、領隊、導遊等）出現發燒、呼吸急促、任何身體不適等症狀或快篩陽性等情形，應即安排就近就醫；如為學生，應即通知學生家長及就近就醫。但教育部回應內容中並未指出，確診學生的同車同學是否應進行快篩。
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核稿編輯：楊士範
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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