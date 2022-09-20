高中以下學生防疫新制上路一週，教團：畢旅確診是否有明確處理流程？

教育部8月26日最新修正的《高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引》上路一週，高中以下班級不用再像先前一樣「1人確診、全班停課」，確診者的同學及老師，學校會提供1劑快篩試劑，快篩陰性、無症狀者就可上課，其餘與確診者摘下口罩共同活動15分鐘以上的人員，也是比照辦理。

新制於開學的第3週、9月12日起上路，統計到9月19日，全國高中以下學校總共新增至少3萬6000名確診個案，每日新增個案多則超過6000人，少則是週末期間曾降至2000人。新北市1名高中教師認為，新政策推行下來固然減少全班停課的麻煩，但他也透露，有些班級同時足足有10人以上確診，大家到底誠不誠實是一大哉問。

除此之外，新制實施1週後，有教團提出教育現場的困難之處，包含學生用餐「不交談」難落實，以及若學生參與校外教學、畢業旅行確診，教育部似乎未訂定明確處理流程。

新版指引指出，學生中午用餐時應避免交談、不限隔板或1.5公尺間距，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。對此，全國教育產業總工會昨（19）日發布新聞稿表示，教育部要求各校學生做到不要交談是有困難的，既然無法避免學生用餐時交談，仍有必要使用防疫隔板，因此全教產建議指揮中心及教育部仍應備齊隔板等防疫物資的經費，提供各校申請使用。

教育部表示，110年已補助各地方政府所需防疫經費，包括購置所需的隔板、口罩等物資，本學期開學前已請學校完備防疫物資，並持續每週配發快篩試劑補足學校所需，後續將再視疫情發展，提供必要協助。

學生畢旅確診怎麼辦？教育部：通知家長、就近就醫

現在正值學生畢業旅行旺季，許多縣市均開放辦理跨縣市的戶外教學活動，參與及隨行人員須完成疫苗接種，或是出具2日內快篩陰性證明，活動期間應維持社交距離、佩戴口罩、遵守空間容留人數限制，並留意景點、住宿地點規劃，確實執行人流管制。

而根據指引，戶外教學在辦理時要遵循遊覽車客運業、社教機構、風景區、休閒運動場館等地的防疫措施，若由旅行業承攬辦理，則要依照交通部觀光局規範，遵守《旅行業辦理、團體旅遊防疫管理措施之住宿規定》。

全教產指出，依照「旅行業辦理團體旅遊管理措施Q&A」的說明，若行程中有旅客發燒或疑似症狀，僅需即刻協助旅客就醫，並避免再和其他團員接觸，「接下來後續處理的標準流程則付之闕如，讓基層教師無所適從。」

全教產質疑，若學生在外縣市飯店時身體不適且快篩陽，是否要馬上在飯店單獨房間隔離？同車的全班同學是否馬上快篩？

全教產認為，如在戶外教學中發現學生發燒或其他不適症狀，教育部應訂定明確的處理流程，且若疫情持續擴大，為了避免學生因戶外教學確診等問題，全教產質疑，「教育部是否通知各教育局處和學校中止辦理」。

對此，教育部回應稱，除了防疫指引外，已經有訂定《因應嚴重特殊傳染性肺炎高級中等以下學校及教保服務機構校外教學應行注意事項》，學校在校外教學時應依照規定辦理。

教育部表示，在校外教學中，如有參加人員（包括司機、領隊、導遊等）出現發燒、呼吸急促、任何身體不適等症狀或快篩陽性等情形，應即安排就近就醫；如為學生，應即通知學生家長及就近就醫。但教育部回應內容中並未指出，確診學生的同車同學是否應進行快篩。

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核稿編輯：楊士範