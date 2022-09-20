中國歌手吃檳榔致口腔癌過世，浙江省、四川省市場監督管理局下令永久禁售檳榔
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「所有便利店銷售的檳榔全部下架，不得私藏銷售，查到一律嚴肅處理！」除了廈門市早在1996年便禁售檳榔，今年5月貴州省執行「檳榔清理行動」，9月四川省4地區與浙江省義烏市也加入禁售檳榔行列，近千億產值的檳榔產業被各地市場監管局按下暫停鍵。
本（9）月10日中國歌手傅松因口腔癌去世，他曾在社群平台上表示，自己的口腔癌是因嚼食檳榔所致，呼籲網友「珍惜生命，遠離檳榔」。該事件登上微博熱搜，近日浙江省、四川省多個地區的市場管理部門紛紛發出下架檳榔通知。
《紅星新聞》報導，9月15日浙江省義烏市廿三里街道的便利店老闆反映，當地食品安全監管部門在該日下午在微信群組裡通知：「所有便利店銷售的檳榔全部下架，不得私藏銷售，查到一律嚴肅處理。」文中提到義烏市市場監督管理局的工作人員確認上述通知屬實，自本月初開始禁止檳榔作為食品銷售。並強調這項通知基本上是永久性的，並非只是短期下架檳榔。
《紅星新聞》報導，昨（19）日四川營山縣市場監督管理局也對外發布消息指出，為落實四川省市場監督管理局辦公室《關於加強檳榔製品銷售監管的通知》的要求、有效監管檳榔及檳榔製品銷售行為，近日已組織當地檳榔代理商和經銷商進行集體約談。
《紅星新聞》報導，除了廈門市早在1996年便頒布《廈門市禁止生產、銷售和食用檳榔規定》以外，今年中國至少6個地區也加入禁止銷售檳榔的行列：5月貴州省遵義市習水縣市場監督管理局發布「檳榔清理行動」通知，9月四川省涼山彝族自治州會東縣市場監管局、四川省南充市南部縣建興鎮市場監督管理局、四川省成都市新津區市場監管局、浙江省義烏市市場監督管理局、四川省南充市營山縣市場監督管理局等更是接連發布通知、下架檳榔。
此外，《澎湃新聞》也報導，今年7月底四川省廣元市市場監督管理局在多個行動（如：春雷行動2022、春季校園周邊食品安全專項行動、鐵拳行動等）安排對檳榔產品銷售情況進行了檢查，要求商家下架檳榔製品並禁止向未成年人銷售檳榔製品，督促商家在店內顯眼位置張貼「禁止向未成年人銷售檳榔」「檳榔製品不再作為食品銷售」「請大家謹慎購買檳榔製品」等警示標語。
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|廈門市人民政府便頒布了《廈門市禁止生產、銷售和食用檳榔規定》。
|2017
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|原國家食品藥品監督管理總局將檳榔果列入了一級致癌物。
|2019
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|湖南省檳榔食品行業協會要求湖南所有檳榔生產企業自該年3月7日起全面停止國內廣告宣傳。
|2020
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|最新版的《食品生產許可分類目錄》取消了「食用檳榔」的類別。
|2021
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|國家廣播電視總局辦公廳發佈通知，該年9月17日起停止利用廣播電視和網路視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。
|2022
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|貴州省、四川省、浙江省6個地區發布通知，全面禁止檳榔製品不得在該地區銷售。
《紅星新聞》報導，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，過去國家廣播電視總局雖然禁止利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品，但對整個檳榔產業影響不大，因為檳榔屬於上癮類產品，吃檳榔的人基本都是重度成癮者。報導寫到，但如今檳榔產品被各地市場監管局要求下架，已為這個近千億產值的產業按下暫停鍵。
新聞來源
- 浙江義烏要求商家下架檳榔當地市監局：接上級通知，永久性禁售檳榔 （紅星新聞）
- 四川營山要求食品經營戶下架檳榔有商家稱接到通知，店鋪已不賣檳榔（紅星新聞）
- 檳榔被多地市監局下架，近千億產業或被按下暫停鍵（紅星新聞）
- 落實市場監管部門要求，四川營山等地要求商家下架檳榔（澎湃新聞）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
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全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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