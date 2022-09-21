政治是一門「把人做大」的藝術，但「百年來最好的市長」這種吹捧，自己人都不相信

最新一期《商周》總編的話談到一段故事，我覺得饒富趣味。張忠謀老臣蔣尚義退休後擔任台積電子公司董事長，他對媒體侃侃而談，同事喊他「蔣董」，事實上「我只是當一個人頭董事長」。見報後，蔣遭張忠謀訓斥，「你這樣講不太恰當的，你如果心裡也這樣想，就更不應該了。」

領導人推崇另一個領導人，目的可能是謙虛、打趣，甚至推崇（狗腿、馬屁以此類推）。但是透過文字，媒體放大式「斷章取義」，感覺不出來他的幽默、謙和，承續前人的精神領導，而是講話不夠小心，心態沒有改變，「把自己做小了」。

「把人做大」的藝術

政治上特別不能把自己做小，而是應該做大。但不管把自己或別人做大，一定要有目的性，而且做大不等於托大、驕傲自大。

最近的一個顯例，就是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹當著蔣萬安的面、對藍營支持者誇他是「百年來最好的市長」，連參選人都省了。言下之意，蔣萬安贏定了，是這樣的嗎？

贏定了，恐怕不是最好的策略，其次，黃呂為了捧蔣萬安，打臉了馬英九、郝龍斌和2014年的連勝文。何況路人皆知「百年來最好的市長」當然不是事實。

黃呂有可能是隨便說說，一句話被放大。結果是，蔣萬安不敢接招。連勝文說，「蔣萬安到底會不會是一個最好的市長，要等他做完才知道」，稱蔣只是現在最適合台北市的候選人。陳時中一語道破馬英九才是國民黨最佳市長候選人。餘波盪漾，政壇趣聞。

誇人「百年以來」誇得最好的，應該是賴清德2019年登記民進黨內總統初選時，推崇韓國瑜「支持度非常高」，是「百年難得一見政治的奇才」。賴清德捧韓的深意，當然是一箭雙鵰：我會擊敗小英出線、希望（外強中乾、容易出包的）韓國瑜成為對手。

Photo Credit: 中央社

兩塊錢一本的「如來神掌」

「政治奇才」絕非吹捧，出自周星馳電影《功夫》中的搞笑對白：「小弟、小弟別走，不得了不得了，你有道靈光從天靈蓋噴出來，年紀輕輕，就有一身橫練的筋骨，簡直百年一見的練武奇才。如果有一天，讓你打通任督二脈，那還不飛龍上天啦？」原來是一個乞丐為了賣《如來神掌》武功祕笈，騙小孩子花十塊錢買。

小男孩著了魔，打破「豬公」挖出十塊錢，買下乞丐手中的武功祕笈，練成了「如來神掌」。找小混混試身手，結果被打成了熊貓。那本武功祕笈背後還寫了：兩塊錢一本。

黃呂錦茹當然不是職業政客等級，她無視媒體在場，講了不夠精準、吹口哨壯膽，鼓舞不了士氣的選舉語言。呈現出的政治效果是，扭曲現實，硬把蔣萬安攪和進來，不敢面對真相，毫無反思。

這種話關起門來講，自己人也不相信。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航