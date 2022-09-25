《記者在現場》：一點也不「走鐘」的走鐘獎，從「諧擬」開始意外走出新意
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無論是金鐘獎或走鐘獎，用越趨細緻的獎項與類別，關注產業裡的每個角色，一定是希望讓努力耕耘的創作者們，被更多人看見、獲得肯定。不論是在電視或是網路裡，讓我們敬自由、敬創意，也期待年底的三金還有一「走鐘」。
文：葉冠吟
一點也不「走鐘」的走鐘獎
身為一位菜鳥記者，雖然只經歷過二屆金鐘獎頒獎典禮，但得在近五小時的典禮中掌握四十個獎項，簡直像輪番轟炸，手忙腳亂又不知所措，同樣四個半小時左右的金馬獎、金曲獎，分別只有二十五和二十九個獎項。我想就算參與再多次，大概也難以從容應對。
去年底，業界就傳出金鐘獎將分成「戲劇類」、「節目類」各自舉辦頒獎典禮的風聲，果真在2022年2月，文化部就召開一場名為「電視金鐘獎改革說明」的記者會證實消息。
意即第五十七屆金鐘獎頒獎典禮2022年10月下旬，分兩天舉辦，以解決典禮過於冗長，戲劇、綜藝兩者性質不一等長年詬病，也將細緻分工獎項，獎勵更多幕後努力的工作者，備受業界與媒體期待，自然也飽受檢視。
不過在緊接著的11月，還有另一場名字相似、值得期待的頒獎典禮接續登場，就是YouTuber界年度盛事、獎勵優秀新媒體創作者的「走鐘獎」，邁入第四屆。很多人以前可能不認識它，但未來，或許無法忽視了。
2021年第三屆走鐘獎頒獎典禮YouTube影片累積的觀看次數，高達二百四十二萬，這可是同年金鐘獎頒獎典禮網路收看數的二點五倍，相當驚人。
如同走鐘獎幕後推手團隊、YouTube頻道「上班不要看」創辦人呱吉在第三屆頒獎典禮的致詞，他說，當年第二屆仿擬金鐘獎獎座的金色大腳丫，是手工黏製而成，現在早已轉為開模打造的穩固禮品，「走鐘獎已從搖搖欲墜，隨時可能脫落的底座，變成往前邁步，可以往前走十年、二十年的大腳印」。
這個二十年要怎麼邁進，又是怎麼開始的？藉著好奇心，有幸潛入「上班不要看」工作室，獲呱議員親自分享，還見到吉祥物「寶寶」本喵，堪稱相當幸福的午後時光。
從「諧擬」開始的走鐘獎 意外走出新意
在喜劇中，有種手法叫做「諧擬」（Parody），拿觀眾熟知的人物或事件，以間接模仿或轉換的方式開玩笑，「走鐘獎」的誕生就是這麼一回事。
「我們從來沒想說要變成一個真正的獎項，只是想用來搞笑」，呱吉坐在我面前親切分享。最初就只是「上班不要看」前成員阿傑靈光乍現，想以詼諧有趣的方式仿效金鐘獎頒獎，博君一笑，因此連名稱都刻意取成「走鐘獎」。
不過「諧擬」做得越認真，就越好笑，呱吉說，2019年舉辦第一屆走鐘獎頒獎典禮時，「上班不要看」團隊不小心玩得太開心、自掏腰包砸了新台幣四十萬籌辦，還動用人情利誘，把台灣知名YouTuber阿滴、Joeman、白癡公主等好友們騙來共襄盛舉，但從頭到尾得獎者，就只有一個團隊「上班不要看」。
只是難得看到這麼多YouTuber同框出現，加上趣味無厘頭的創意獎項，和葷素不拘豪無限制的節目內容與發言，立即吸引觀眾目光，迄今影片累積觀看次數已破二百五十萬。
呱吉回憶，首屆走鐘獎辦完後，立即獲得業界、粉絲間熱烈迴響，讓他忍不住思考，要不要再辦下一屆呢？第二屆還要這樣惡搞嗎？
畢竟在台灣，電視、電影、音樂領域各有金鐘、金馬、金曲獎等最高殊榮獎項，來肯定工作者們成就與付出，卻沒有一項針對新媒體舉足輕重的獎項，呱吉想想，好不容易第一屆積累了一些能量，應該得認真以待。
「走鐘獎」為新媒體創作者而生 肯定用心
到了2020年，第二屆走鐘獎頒獎典禮如願登場，依舊保持搞笑幽默，但規模成本翻高五倍，上看新台幣二百萬。場地變大、獎項變多，開放給所有新媒體創作者報名參與，並邀及饒舌廠牌「顏社」創辦人迪拉胖、金馬獎最佳新導演徐漢強擔任獎項評審，專業評分，呱吉強調：「絕無黑箱作業、絕非以流量頒獎。」
他舉例，如同奧斯卡獎和金馬獎常會把獎項，頒發給主流觀眾可能沒注意到，或議題有趣的作品，走鐘獎也希望藉獎項殊榮，讓大眾有機會看見，被網路流量掩蓋的佳作，就像第二屆與第三屆的大贏家「台客劇場」及「白昆禾」，呱吉笑言，得獎原因很簡單，就是專業評審都承認作品特別好。
其中YouTuber白昆禾在第三屆獲得四項大獎時，讓呱吉印象特別深刻。他得獎的作品，是記錄擔任物流司機的父親，可能將被工作二十年的公司資遣的影片，「白昆禾得獎後，那支影片多了幾十萬觀看，也有很多人在下面留言，『因為他得獎我跑來看，果然實至名歸』，這是讓我覺得走鐘獎有意義價值的地方」。
回想這幾年籌辦過程，第一屆接續第二屆舉辦時最為困難，呱吉坦言，當時走鐘獎還沒引起社會多數認同，第二屆在尋找贊助商過程不大順利，最終是虧錢作收，但到了第三屆時，情況忽然不同了，他發現，大家開始關注走鐘獎了。
「因為第二屆做得好，典禮一結束，科技新創圈、政治圈的朋友馬上來私訊我，問有沒有什麼可以幫上忙的地方」，呱吉指出，尤其在第三屆要舉辦時更為明顯，一下子贊助金額就已上看九百萬，儘管後來因COVID-19疫情部分廠商撤資，小有虧損，但已證明走鐘獎若想獨立招商推動，完全可行。
更別說「上班不要看」團隊2022年如火如荼籌辦的第四屆，已募得與第三屆差不多的款項，還預期會更高，甚至有電視台來跟團隊洽談轉播權，「這是以前完全不會發生的事」，呱吉也覺得有些不可思議，畢竟以前新媒體創作者圈和影視圈向來壁壘分明。
關於「網紅」和「明星」被打破的界線
「有一個有趣的點，大概五年前，你會看到很多綜藝節目邀請知名網紅參與，和明星們做對比，節目標題就寫著『沒想到這些人比你還紅』。」
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
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無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
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