《記者在現場》：一點也不「走鐘」的走鐘獎，從「諧擬」開始意外走出新意

文：葉冠吟

一點也不「走鐘」的走鐘獎

身為一位菜鳥記者，雖然只經歷過二屆金鐘獎頒獎典禮，但得在近五小時的典禮中掌握四十個獎項，簡直像輪番轟炸，手忙腳亂又不知所措，同樣四個半小時左右的金馬獎、金曲獎，分別只有二十五和二十九個獎項。我想就算參與再多次，大概也難以從容應對。

去年底，業界就傳出金鐘獎將分成「戲劇類」、「節目類」各自舉辦頒獎典禮的風聲，果真在2022年2月，文化部就召開一場名為「電視金鐘獎改革說明」的記者會證實消息。

意即第五十七屆金鐘獎頒獎典禮2022年10月下旬，分兩天舉辦，以解決典禮過於冗長，戲劇、綜藝兩者性質不一等長年詬病，也將細緻分工獎項，獎勵更多幕後努力的工作者，備受業界與媒體期待，自然也飽受檢視。

不過在緊接著的11月，還有另一場名字相似、值得期待的頒獎典禮接續登場，就是YouTuber界年度盛事、獎勵優秀新媒體創作者的「走鐘獎」，邁入第四屆。很多人以前可能不認識它，但未來，或許無法忽視了。

2021年第三屆走鐘獎頒獎典禮YouTube影片累積的觀看次數，高達二百四十二萬，這可是同年金鐘獎頒獎典禮網路收看數的二點五倍，相當驚人。

如同走鐘獎幕後推手團隊、YouTube頻道「上班不要看」創辦人呱吉在第三屆頒獎典禮的致詞，他說，當年第二屆仿擬金鐘獎獎座的金色大腳丫，是手工黏製而成，現在早已轉為開模打造的穩固禮品，「走鐘獎已從搖搖欲墜，隨時可能脫落的底座，變成往前邁步，可以往前走十年、二十年的大腳印」。

這個二十年要怎麼邁進，又是怎麼開始的？藉著好奇心，有幸潛入「上班不要看」工作室，獲呱議員親自分享，還見到吉祥物「寶寶」本喵，堪稱相當幸福的午後時光。

從「諧擬」開始的走鐘獎 意外走出新意

在喜劇中，有種手法叫做「諧擬」（Parody），拿觀眾熟知的人物或事件，以間接模仿或轉換的方式開玩笑，「走鐘獎」的誕生就是這麼一回事。

「我們從來沒想說要變成一個真正的獎項，只是想用來搞笑」，呱吉坐在我面前親切分享。最初就只是「上班不要看」前成員阿傑靈光乍現，想以詼諧有趣的方式仿效金鐘獎頒獎，博君一笑，因此連名稱都刻意取成「走鐘獎」。

不過「諧擬」做得越認真，就越好笑，呱吉說，2019年舉辦第一屆走鐘獎頒獎典禮時，「上班不要看」團隊不小心玩得太開心、自掏腰包砸了新台幣四十萬籌辦，還動用人情利誘，把台灣知名YouTuber阿滴、Joeman、白癡公主等好友們騙來共襄盛舉，但從頭到尾得獎者，就只有一個團隊「上班不要看」。

只是難得看到這麼多YouTuber同框出現，加上趣味無厘頭的創意獎項，和葷素不拘豪無限制的節目內容與發言，立即吸引觀眾目光，迄今影片累積觀看次數已破二百五十萬。

呱吉回憶，首屆走鐘獎辦完後，立即獲得業界、粉絲間熱烈迴響，讓他忍不住思考，要不要再辦下一屆呢？第二屆還要這樣惡搞嗎？

畢竟在台灣，電視、電影、音樂領域各有金鐘、金馬、金曲獎等最高殊榮獎項，來肯定工作者們成就與付出，卻沒有一項針對新媒體舉足輕重的獎項，呱吉想想，好不容易第一屆積累了一些能量，應該得認真以待。

「走鐘獎」為新媒體創作者而生 肯定用心

到了2020年，第二屆走鐘獎頒獎典禮如願登場，依舊保持搞笑幽默，但規模成本翻高五倍，上看新台幣二百萬。場地變大、獎項變多，開放給所有新媒體創作者報名參與，並邀及饒舌廠牌「顏社」創辦人迪拉胖、金馬獎最佳新導演徐漢強擔任獎項評審，專業評分，呱吉強調：「絕無黑箱作業、絕非以流量頒獎。」

他舉例，如同奧斯卡獎和金馬獎常會把獎項，頒發給主流觀眾可能沒注意到，或議題有趣的作品，走鐘獎也希望藉獎項殊榮，讓大眾有機會看見，被網路流量掩蓋的佳作，就像第二屆與第三屆的大贏家「台客劇場」及「白昆禾」，呱吉笑言，得獎原因很簡單，就是專業評審都承認作品特別好。

其中YouTuber白昆禾在第三屆獲得四項大獎時，讓呱吉印象特別深刻。他得獎的作品，是記錄擔任物流司機的父親，可能將被工作二十年的公司資遣的影片，「白昆禾得獎後，那支影片多了幾十萬觀看，也有很多人在下面留言，『因為他得獎我跑來看，果然實至名歸』，這是讓我覺得走鐘獎有意義價值的地方」。

回想這幾年籌辦過程，第一屆接續第二屆舉辦時最為困難，呱吉坦言，當時走鐘獎還沒引起社會多數認同，第二屆在尋找贊助商過程不大順利，最終是虧錢作收，但到了第三屆時，情況忽然不同了，他發現，大家開始關注走鐘獎了。

「因為第二屆做得好，典禮一結束，科技新創圈、政治圈的朋友馬上來私訊我，問有沒有什麼可以幫上忙的地方」，呱吉指出，尤其在第三屆要舉辦時更為明顯，一下子贊助金額就已上看九百萬，儘管後來因COVID-19疫情部分廠商撤資，小有虧損，但已證明走鐘獎若想獨立招商推動，完全可行。

更別說「上班不要看」團隊2022年如火如荼籌辦的第四屆，已募得與第三屆差不多的款項，還預期會更高，甚至有電視台來跟團隊洽談轉播權，「這是以前完全不會發生的事」，呱吉也覺得有些不可思議，畢竟以前新媒體創作者圈和影視圈向來壁壘分明。

關於「網紅」和「明星」被打破的界線

「有一個有趣的點，大概五年前，你會看到很多綜藝節目邀請知名網紅參與，和明星們做對比，節目標題就寫著『沒想到這些人比你還紅』。」