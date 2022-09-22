傳源文化藝術團《繫・Inlungan》：新世代泰雅青年以最熟悉的樂舞，傳承族人共通的記憶與生活
我們想讓你知道的是
凸顯當今青年對於文化消逝的悲哀，如何再度建立文化自信心及復振族群核心、樂舞創作「從共通的記憶與生活」點破出社會轉化資本主義強壓的社會感受，藉由「心」的質變，傳達部落族人的意念。
文：童柏壽（文化藝術工作者）
傳源文化藝術團舞作《繫・Inlungan》[1]敘述泰雅族人三百多年前遷徙開枝散葉的情況，展演以「新世代泰雅青年實踐文化」為創作軸線，回顧日據時代至今，原住民文化一層一層被消磨殆盡，重新建立青年對自身文化的自信與凝聚族群核心。
想說的、想做的就該從族人共同的記憶出發，一點一滴找回不同年代、不同地域、不同環境的根源，不畏衝破時代逆境洪流，將積弊已久的困境，以新世代、新方法去尋找、實踐與延續它。
劇中包含了泰雅族早期的生活方式、歌謠等文化。Si同音「繫」，泰雅族語譯：放；Lungan，泰雅族語譯：心態、想法。
殖民影響・不容小覷
或許每個人的Inlungan（心）所嚮往的都不大一樣，但總有一些相同特質「共通的記憶與生活」，把共有的「行為規範」、「信仰」在每一段殖民期間[2]，外來主流環境的影響下，泰雅族人仍努力保存延續著。
文化不停地流動、身體的記憶、感知、樂舞的技藝表現，對原住民部落而言，並不只是輕而易舉那樣的盲翁捫籥，就以文化衝突與社會變遷的結構面省思「文化樂舞」、「身體流動」、「環境質變」所形成身體、心靈之律動作為本次創作啟發。
幕啟，部落族人歷經遷徙來到此地，過去的生活樣態，如織作、耕種、捕獵、家畜飼養、製作器皿、言談交流、祭儀、樂舞與天地對話等情形。生活文化的形貌，是歷經一段長時間衝擊。
泰雅族人祖孫三代於舞台的角落以母語談天說地著，有Yutas（祖父）、Yaki（祖母）、Yaya（媽媽）、Laqi（小孩）兩名，情境設定似全家吃飽飯後，大夥拿著椅凳坐在屋簷下閒話家常。由於劇中族人以母語交談，沒有字幕輔助說明，觀眾如同沉浸體驗[3]，很快就跟隨著劇中族人的比劃，進入泰雅部落的前世今生。
以「我」為原點的放射性演出
過去泰雅族人並沒有文字書寫系統紀錄生活，僅藉由口說及說唱的表現方式，一代一代來記憶族群起源與部落遷徙過程。舞作中結合原住民傳統樂器與西洋樂器，創作出不同的音樂表現，既和諧又混搭伴奏，具有巧思的旋律跳動，讓舞作音樂很有渲染力。在編舞創作上，可以感受到編舞者郭志翔總監的情緒投射，是相當飽滿且激動的。
《繫・Inlungan》舞蹈設計並非在技巧展現，反倒是常見的原民舞經過「吸收、消化、重構、再造」呈現於舞台，泰雅原住民渾然天成的身體節奏、情緒收放、肌肉線條力與美的展示，別於舞蹈科班的訓練表演，這群舞者們匯聚能量，以「我」為原點的放射性演出，真切銓釋我的文化、我的部落、我的族人。
舞作不單是場藝術展演，意念傳達若能藉由「演前導聆」、「現場字幕」、「演後座談」等方式，輔助觀眾進一步了解原民文化的傳承是多麼不容易，會讓人更加感同身受。
傳承新知、源的呼喚
這場於樹林藝文中心演藝廳演出的作品《繫・Inlungan》，係傳源文化藝術團創團的使命「傳承新知、源的呼喚」，探索現代原民美麗的創作與文化，尋找部落原民根。
就原民表演藝術而論，此作保有原民樂舞的元素，更具當代文化思維的傳達，本次作品呼應《繫・Inlungan》追溯泰雅祖先開枝散葉的記憶與生命歷程，第一幕《吟・衍》、第二幕《捍・嚴》、第三幕《隱・言》、第四幕《簧聲響起》、第五幕《Si Inlungan》，這群新世代的泰雅青年以最熟悉的樂舞，傳承族人「共通的記憶與生活」。
備註
[1]「繫」（泰雅族語）譯：放。Inlungan（泰雅族語）譯：心態、想法。繫 Inlungan：譯：用心、放在心上。傳達著泰雅族人心思、意念、情感，每個人的 lungan（心） 雖然都不一樣，但有「共通的記憶與生活」，則每個人依自己的 Inlungan（心） 來努力的生活著。
[2]泰雅族過去從荷西、明鄭、清領、日據、國民政府等，所面臨的空間、時間、環境、身份、種族皆有不同的社會文化在不同年代與活動上社會所帶動的經濟、習俗、與組職之變遷。
[3]沉浸體驗：就是讓人完全沉浸在某種情境中的體驗。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
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全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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