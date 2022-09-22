傳源文化藝術團《繫・Inlungan》：新世代泰雅青年以最熟悉的樂舞，傳承族人共通的記憶與生活

文：童柏壽（文化藝術工作者）

傳源文化藝術團舞作《繫・Inlungan》[1]敘述泰雅族人三百多年前遷徙開枝散葉的情況，展演以「新世代泰雅青年實踐文化」為創作軸線，回顧日據時代至今，原住民文化一層一層被消磨殆盡，重新建立青年對自身文化的自信與凝聚族群核心。

想說的、想做的就該從族人共同的記憶出發，一點一滴找回不同年代、不同地域、不同環境的根源，不畏衝破時代逆境洪流，將積弊已久的困境，以新世代、新方法去尋找、實踐與延續它。

劇中包含了泰雅族早期的生活方式、歌謠等文化。Si同音「繫」，泰雅族語譯：放；Lungan，泰雅族語譯：心態、想法。

殖民影響・不容小覷

或許每個人的Inlungan（心）所嚮往的都不大一樣，但總有一些相同特質「共通的記憶與生活」，把共有的「行為規範」、「信仰」在每一段殖民期間[2]，外來主流環境的影響下，泰雅族人仍努力保存延續著。

文化不停地流動、身體的記憶、感知、樂舞的技藝表現，對原住民部落而言，並不只是輕而易舉那樣的盲翁捫籥，就以文化衝突與社會變遷的結構面省思「文化樂舞」、「身體流動」、「環境質變」所形成身體、心靈之律動作為本次創作啟發。

Photo Credit: 傳源文化藝術團提供 泰雅族三代同堂回憶部落原貌

幕啟，部落族人歷經遷徙來到此地，過去的生活樣態，如織作、耕種、捕獵、家畜飼養、製作器皿、言談交流、祭儀、樂舞與天地對話等情形。生活文化的形貌，是歷經一段長時間衝擊。

泰雅族人祖孫三代於舞台的角落以母語談天說地著，有Yutas（祖父）、Yaki（祖母）、Yaya（媽媽）、Laqi（小孩）兩名，情境設定似全家吃飽飯後，大夥拿著椅凳坐在屋簷下閒話家常。由於劇中族人以母語交談，沒有字幕輔助說明，觀眾如同沉浸體驗[3]，很快就跟隨著劇中族人的比劃，進入泰雅部落的前世今生。

Photo Credit: 傳源文化藝術團提供 無聲吶喊自己的文化自己傳承

以「我」為原點的放射性演出

過去泰雅族人並沒有文字書寫系統紀錄生活，僅藉由口說及說唱的表現方式，一代一代來記憶族群起源與部落遷徙過程。舞作中結合原住民傳統樂器與西洋樂器，創作出不同的音樂表現，既和諧又混搭伴奏，具有巧思的旋律跳動，讓舞作音樂很有渲染力。在編舞創作上，可以感受到編舞者郭志翔總監的情緒投射，是相當飽滿且激動的。

《繫・Inlungan》舞蹈設計並非在技巧展現，反倒是常見的原民舞經過「吸收、消化、重構、再造」呈現於舞台，泰雅原住民渾然天成的身體節奏、情緒收放、肌肉線條力與美的展示，別於舞蹈科班的訓練表演，這群舞者們匯聚能量，以「我」為原點的放射性演出，真切銓釋我的文化、我的部落、我的族人。

舞作不單是場藝術展演，意念傳達若能藉由「演前導聆」、「現場字幕」、「演後座談」等方式，輔助觀眾進一步了解原民文化的傳承是多麼不容易，會讓人更加感同身受。

傳承新知、源的呼喚

這場於樹林藝文中心演藝廳演出的作品《繫・Inlungan》，係傳源文化藝術團創團的使命「傳承新知、源的呼喚」，探索現代原民美麗的創作與文化，尋找部落原民根。

就原民表演藝術而論，此作保有原民樂舞的元素，更具當代文化思維的傳達，本次作品呼應《繫・Inlungan》追溯泰雅祖先開枝散葉的記憶與生命歷程，第一幕《吟・衍》、第二幕《捍・嚴》、第三幕《隱・言》、第四幕《簧聲響起》、第五幕《Si Inlungan》，這群新世代的泰雅青年以最熟悉的樂舞，傳承族人「共通的記憶與生活」。

Photo Credit: 傳源文化藝術團提供 以樂舞向祖靈祈福

備註

[1]「繫」（泰雅族語）譯：放。Inlungan（泰雅族語）譯：心態、想法。繫 Inlungan：譯：用心、放在心上。傳達著泰雅族人心思、意念、情感，每個人的 lungan（心） 雖然都不一樣，但有「共通的記憶與生活」，則每個人依自己的 Inlungan（心） 來努力的生活著。

[2]泰雅族過去從荷西、明鄭、清領、日據、國民政府等，所面臨的空間、時間、環境、身份、種族皆有不同的社會文化在不同年代與活動上社會所帶動的經濟、習俗、與組職之變遷。

[3]沉浸體驗：就是讓人完全沉浸在某種情境中的體驗。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航