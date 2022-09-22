美韓聯合軍演強推「半島無核化」，北韓「核武政策」法制化，東北亞再陷安全困境
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金正恩為了鞏固政權，必然會表現出不屈不撓的一面，不太可能會臣服於美韓的「半島無核化」目標；而種種惡性循環的軍事動作，勢必讓東北亞地區敵意螺旋不斷攀升，軍事對峙動作更加頻繁，擦槍走火的風險也會增加......
美國核子航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）打擊群將在下周停靠韓國釜山港，並接著和韓國軍方展開聯合軍演，這是繼2017年11月後，美國航空母艦時隔五年再度與韓國軍演。
五年前會舉辦大規模軍演的目的，就是因為當時北韓進行了第六次核試驗，如今兩國再度實施軍演，也和北韓的核武動作有關，這攸關著西方國家對「朝鮮半島無核化」（The Denuclearization of the Korean Peninsula）的立場，也和北韓近期端出的最新「核武政策」有關，外界認為美韓這次的聯合軍演，是要向北韓的軍事恫嚇「事先」展現威懾力，警告金正恩不要冒進第七次核試驗。
美韓增無核化威懾力，北韓要核自衛先發制人
韓國總統尹錫悅上台後，積極與美國進行軍事上的交流與談判，可以說，他正努力兌現「強硬反制北韓軍事威脅」的政見承諾，美韓雙邊軍事磋商的次數及程度，跟前任總統文在寅執政時期相比，可以說是「有過之而無不及」。
此外，拜登政府的「北韓政策」強調對「無核化」採取積極的動作，美韓雙方對於遏制北韓軍事威脅有高度的共識，甚至採取了立即的反制作為。顯然，這次兩國即將展開的聯合軍演，以及具威嚇力的軍力展現，可以預想的未來，美韓軍事合作的頻率及規模勢必有增無減。
就在「雷根號」打擊群將停靠韓國軍港之前，美韓兩國已經展開「延伸威懾戰略磋商」的會談，雙方達成共識，未來將部署美國戰略武器來反制北韓的軍事挑釁，而「雷根號」打擊群停靠釜山港的目的，便是要為了聯合軍演而準備，美國立即採取的戰略動作，確實引起外界關注，這主要有兩個重要意涵，一是美韓在對抗北韓的策略上取得共識及默契，二是美韓安全信任提升將強化美國推動「半島無核化」的力量。
對比五年前美韓兩國的聯合軍演，就是因為北韓進行了第六次核試驗，如今再度舉行，這和金正恩的核武政策息息相關，尤其是北韓有隨時進行第七次核試驗的可能性：今年九月初，北韓最高人民會議通過了最新的「核武政策」，明文寫入授權軍方可以採取「核攻擊」來尋求自衛，甚至要「先發制人」進行軍事攻擊也在所不惜。
外界憂心北韓極有可能會展開最新的核試驗，那麼這對東北亞區域穩定而言無疑是一大挑戰，有可能爆發相互毀滅的危機。
北韓「核武政策」法制化，東北亞陷安全困境
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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