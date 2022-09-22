美韓聯合軍演強推「半島無核化」，北韓「核武政策」法制化，東北亞再陷安全困境

美國核子航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）打擊群將在下周停靠韓國釜山港，並接著和韓國軍方展開聯合軍演，這是繼2017年11月後，美國航空母艦時隔五年再度與韓國軍演。

五年前會舉辦大規模軍演的目的，就是因為當時北韓進行了第六次核試驗，如今兩國再度實施軍演，也和北韓的核武動作有關，這攸關著西方國家對「朝鮮半島無核化」（The Denuclearization of the Korean Peninsula）的立場，也和北韓近期端出的最新「核武政策」有關，外界認為美韓這次的聯合軍演，是要向北韓的軍事恫嚇「事先」展現威懾力，警告金正恩不要冒進第七次核試驗。

美韓增無核化威懾力，北韓要核自衛先發制人

韓國總統尹錫悅上台後，積極與美國進行軍事上的交流與談判，可以說，他正努力兌現「強硬反制北韓軍事威脅」的政見承諾，美韓雙邊軍事磋商的次數及程度，跟前任總統文在寅執政時期相比，可以說是「有過之而無不及」。

此外，拜登政府的「北韓政策」強調對「無核化」採取積極的動作，美韓雙方對於遏制北韓軍事威脅有高度的共識，甚至採取了立即的反制作為。顯然，這次兩國即將展開的聯合軍演，以及具威嚇力的軍力展現，可以預想的未來，美韓軍事合作的頻率及規模勢必有增無減。

就在「雷根號」打擊群將停靠韓國軍港之前，美韓兩國已經展開「延伸威懾戰略磋商」的會談，雙方達成共識，未來將部署美國戰略武器來反制北韓的軍事挑釁，而「雷根號」打擊群停靠釜山港的目的，便是要為了聯合軍演而準備，美國立即採取的戰略動作，確實引起外界關注，這主要有兩個重要意涵，一是美韓在對抗北韓的策略上取得共識及默契，二是美韓安全信任提升將強化美國推動「半島無核化」的力量。

對比五年前美韓兩國的聯合軍演，就是因為北韓進行了第六次核試驗，如今再度舉行，這和金正恩的核武政策息息相關，尤其是北韓有隨時進行第七次核試驗的可能性：今年九月初，北韓最高人民會議通過了最新的「核武政策」，明文寫入授權軍方可以採取「核攻擊」來尋求自衛，甚至要「先發制人」進行軍事攻擊也在所不惜。

外界憂心北韓極有可能會展開最新的核試驗，那麼這對東北亞區域穩定而言無疑是一大挑戰，有可能爆發相互毀滅的危機。

北韓「核武政策」法制化，東北亞陷安全困境