《掌聲想起 鳳飛飛》趙樹海：沒完沒了的對詞，害我不敢去廁所，快崩潰！

文：梁岱琦

受訪者：趙樹海

沒完沒了的對詞，害我不敢去廁所，快崩潰！

當兩人從舞台兩側上台，一句「趙先生、趙太太」逗得觀眾都笑了，曾經在《飛上彩虹》節目裡與鳳飛飛一搭一唱的趙樹海，是個不知天高地厚的自稱「趙先生」，不但嫌「趙太太」的口條不好，還敢在舞台上調侃她，想起當年「犯上」的言行，趙樹海感謝鳳飛飛的寬宏大量，為了工作可以容忍他的直言不諱。

接下《飛上彩虹》的單元主持工作前，趙樹海坦承他跟鳳飛飛根本不熟，「我們是不同路線，我是民歌、她是流行音樂；我是歌手、她是超級巨星，我們很難同場演出」，唯一一次合作是在民國七十三年，也是《飛上彩虹》在中視播出的同一年，五月二十日慶祝總統、副總統就職，中視製播、三台聯播的《四海同心》晚會，由他和鳳飛飛聯手主持。

那時趙樹海剛以益智比賽節目《大家一起來》嶄露頭角，「我是民國七十一年到中視的，一年半內演了四個連續劇，後來主持《大家一起來》的第二年，一個偶然機會，不知道是誰找上我的，要我在《飛上彩虹》裡跟鳳飛飛搭檔，做類似秀場裡說說唱唱的單元，但我覺得不適合，就約見面討論，提議要不要改成相聲，一樣是兩個人，還是可以唱歌。」

雖然年紀較長，趙樹海依照演藝圈輩份，還是尊稱一聲「鳳姐」，只是跟「鳳姐」碰面時，該說的他還是直接挑明了講，「我說，說相聲有個難度口條要清楚，鳳姐，妳的口條需要改善。」趙樹海解釋他是「就事論事」，但多年後，還是覺得當時的自己講得太直接了。「我是何許人？主持《大家一起來》紅了不到二年，只是個剛出道的主持人，我是她的晚輩，她願意給我機會，我居然這樣跟她說話。」幸好鳳飛飛的肚量大，不計較他造次的言行，還願意嘗試從沒試過的雙人相聲，趙樹海感佩地說，「這也顯示了她為了表演的容忍度有多大。」

趙樹海分析，那個年代流行的「秀場式」說說唱唱，是由不同的段子組成的，但相聲是創造一個段子，約十到十五分鐘內都圍繞著同一個主題，再由兩人「一個拋梗、一個接，一個正面、一個反面，一個傻瓜、一個聰明，一個嚴肅、一個詼諧」。因為鳳飛飛從未接觸過相聲，聽著趙樹海解說著細節，覺得很有興趣，願意照著他的提議，從說說唱唱改成雙人相聲，而既然要做，那得從基礎開始練起。

說相聲的口條要抑、揚、頓、挫，已經被嫌口條不好了，鳳飛飛還得從「國語正音班」開始上起。覺得鳳飛飛的發音「不在份兒上」，趙樹海可是不客氣，直接從ㄅㄆㄇㄈ開始糾正，花了很多時間從頭練習注音後，趙樹海接著要求腔調，還有什麼時候該接話、什麼時候該留空間讓觀眾笑。

當時鳳飛飛已經結婚，每個星期從香港飛來台灣錄影，光為了這短短十五分鐘的單元，她和趙樹海、編劇、執行製作就得花上一天討論。趙樹海堅持至少得用上一天的時間，「不給我一天的時間，這表演不起來，會毀了鳳姐。」他說得直接，鳳飛飛對節目求好心切，在溝通主題的過程中，「她讓我比較多，畢竟這方面她不是很熟悉。」有時來回同一句話，鳳飛飛不厭其煩地說上四、五遍，就為了能說得字正腔圓，「我怕太勉強、要求太高，偶爾編一些主題是台語的，她就能修理我，她一糾正我的台語，底下歌迷都哈哈大笑，效果很好。」

內容主題由趙樹海提出後大家討論，單元後唱什麼歌，則是鳳飛飛決定。「歌曲是她選的，我再告訴她可不可以唱合聲，或是試試看能不能輪唱，」趙樹海稱讚，「鳳飛飛是天生的音樂家，音感非常的好，不管怎麼唱，都不會被我拉走。」

這個單元叫「趙先生、趙太太」起因於平時鳳飛飛都稱呼趙樹海「趙先生」，某次上台時，他忽然回了一句「趙太太」，鳳飛飛在台上愣了兩秒後才回答，觀眾笑翻了，「從沒人叫她趙太太，但她是趙太太沒錯啊，」趙樹海的臨場反應替兩人的演出增加了火花，但他也清楚，「我這是占她便宜！」

「欺負鳳飛飛是很危險的，」趙樹海知道當時鳳飛飛對鳳迷而言，是有如神祇般的存在，「我修理鳳飛飛的結果不是死、就是活，」必須得要天時、地利、人合各方條件都能配合，「可是我下手前哪知會不會得罪鳳迷？」

在相聲關係裡，必須要有一人扮傻瓜，但該是誰？合作前，趙樹海曾問過鳳飛飛，「妳介意嗎？這個傻瓜有時是妳、有時是我。」鳳飛飛不但不介意，還表示她不要做個嚴肅的人。趙樹海觀察到，「事實上，鳳姐很幽默、也很調皮，骨子裡就是調皮Y頭，只是沒機會表現，她是被塑造成歌壇巨星，很想有機會逾越一下這界限。」

短短十五分鐘的單元，趙樹海和鳳飛飛花了一天來討論，「我們不用腳本，從頭一遍一遍地來，」他坦承兩人不一定合拍，「是她的敬業態度讓這件事完美了」。鳳飛飛才剛接觸相聲，就要參與共同創作，有時在發想段子時，與趙樹海一來一往，自己忍不住都笑了，「這是好的，自己都笑死了，那台下一定也覺好笑，如果自己說都覺尷尬，那乾脆就不要說了。」

當年雖然界定為相聲，但以今日的角度看來，兩人合作更像是脫口秀，趙樹海說，「脫口秀稿子準備八十％，臨場反應占二十％。」有時看台下的反應再加個兩句。譬如，當年是現場錄影，看到有人起身，趙樹海臨機一動在台上問：「你要去哪？」台下觀眾回：「去放尿！」全場爆笑，這就是信手捻來的臨場反應。