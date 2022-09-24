《掌聲想起 鳳飛飛》趙樹海：沒完沒了的對詞，害我不敢去廁所，快崩潰！
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本書以採訪寫作切入，訪問鳳飛飛最貼近的家人、朋友、事業上合作夥伴，以及最強大支援者──鳳迷們。掌聲響起後，鳳飛飛的各種面向再次一一現身。
文：梁岱琦
受訪者：趙樹海
沒完沒了的對詞，害我不敢去廁所，快崩潰！
當兩人從舞台兩側上台，一句「趙先生、趙太太」逗得觀眾都笑了，曾經在《飛上彩虹》節目裡與鳳飛飛一搭一唱的趙樹海，是個不知天高地厚的自稱「趙先生」，不但嫌「趙太太」的口條不好，還敢在舞台上調侃她，想起當年「犯上」的言行，趙樹海感謝鳳飛飛的寬宏大量，為了工作可以容忍他的直言不諱。
接下《飛上彩虹》的單元主持工作前，趙樹海坦承他跟鳳飛飛根本不熟，「我們是不同路線，我是民歌、她是流行音樂；我是歌手、她是超級巨星，我們很難同場演出」，唯一一次合作是在民國七十三年，也是《飛上彩虹》在中視播出的同一年，五月二十日慶祝總統、副總統就職，中視製播、三台聯播的《四海同心》晚會，由他和鳳飛飛聯手主持。
那時趙樹海剛以益智比賽節目《大家一起來》嶄露頭角，「我是民國七十一年到中視的，一年半內演了四個連續劇，後來主持《大家一起來》的第二年，一個偶然機會，不知道是誰找上我的，要我在《飛上彩虹》裡跟鳳飛飛搭檔，做類似秀場裡說說唱唱的單元，但我覺得不適合，就約見面討論，提議要不要改成相聲，一樣是兩個人，還是可以唱歌。」
雖然年紀較長，趙樹海依照演藝圈輩份，還是尊稱一聲「鳳姐」，只是跟「鳳姐」碰面時，該說的他還是直接挑明了講，「我說，說相聲有個難度口條要清楚，鳳姐，妳的口條需要改善。」趙樹海解釋他是「就事論事」，但多年後，還是覺得當時的自己講得太直接了。「我是何許人？主持《大家一起來》紅了不到二年，只是個剛出道的主持人，我是她的晚輩，她願意給我機會，我居然這樣跟她說話。」幸好鳳飛飛的肚量大，不計較他造次的言行，還願意嘗試從沒試過的雙人相聲，趙樹海感佩地說，「這也顯示了她為了表演的容忍度有多大。」
趙樹海分析，那個年代流行的「秀場式」說說唱唱，是由不同的段子組成的，但相聲是創造一個段子，約十到十五分鐘內都圍繞著同一個主題，再由兩人「一個拋梗、一個接，一個正面、一個反面，一個傻瓜、一個聰明，一個嚴肅、一個詼諧」。因為鳳飛飛從未接觸過相聲，聽著趙樹海解說著細節，覺得很有興趣，願意照著他的提議，從說說唱唱改成雙人相聲，而既然要做，那得從基礎開始練起。
說相聲的口條要抑、揚、頓、挫，已經被嫌口條不好了，鳳飛飛還得從「國語正音班」開始上起。覺得鳳飛飛的發音「不在份兒上」，趙樹海可是不客氣，直接從ㄅㄆㄇㄈ開始糾正，花了很多時間從頭練習注音後，趙樹海接著要求腔調，還有什麼時候該接話、什麼時候該留空間讓觀眾笑。
當時鳳飛飛已經結婚，每個星期從香港飛來台灣錄影，光為了這短短十五分鐘的單元，她和趙樹海、編劇、執行製作就得花上一天討論。趙樹海堅持至少得用上一天的時間，「不給我一天的時間，這表演不起來，會毀了鳳姐。」他說得直接，鳳飛飛對節目求好心切，在溝通主題的過程中，「她讓我比較多，畢竟這方面她不是很熟悉。」有時來回同一句話，鳳飛飛不厭其煩地說上四、五遍，就為了能說得字正腔圓，「我怕太勉強、要求太高，偶爾編一些主題是台語的，她就能修理我，她一糾正我的台語，底下歌迷都哈哈大笑，效果很好。」
內容主題由趙樹海提出後大家討論，單元後唱什麼歌，則是鳳飛飛決定。「歌曲是她選的，我再告訴她可不可以唱合聲，或是試試看能不能輪唱，」趙樹海稱讚，「鳳飛飛是天生的音樂家，音感非常的好，不管怎麼唱，都不會被我拉走。」
這個單元叫「趙先生、趙太太」起因於平時鳳飛飛都稱呼趙樹海「趙先生」，某次上台時，他忽然回了一句「趙太太」，鳳飛飛在台上愣了兩秒後才回答，觀眾笑翻了，「從沒人叫她趙太太，但她是趙太太沒錯啊，」趙樹海的臨場反應替兩人的演出增加了火花，但他也清楚，「我這是占她便宜！」
「欺負鳳飛飛是很危險的，」趙樹海知道當時鳳飛飛對鳳迷而言，是有如神祇般的存在，「我修理鳳飛飛的結果不是死、就是活，」必須得要天時、地利、人合各方條件都能配合，「可是我下手前哪知會不會得罪鳳迷？」
在相聲關係裡，必須要有一人扮傻瓜，但該是誰？合作前，趙樹海曾問過鳳飛飛，「妳介意嗎？這個傻瓜有時是妳、有時是我。」鳳飛飛不但不介意，還表示她不要做個嚴肅的人。趙樹海觀察到，「事實上，鳳姐很幽默、也很調皮，骨子裡就是調皮Y頭，只是沒機會表現，她是被塑造成歌壇巨星，很想有機會逾越一下這界限。」
短短十五分鐘的單元，趙樹海和鳳飛飛花了一天來討論，「我們不用腳本，從頭一遍一遍地來，」他坦承兩人不一定合拍，「是她的敬業態度讓這件事完美了」。鳳飛飛才剛接觸相聲，就要參與共同創作，有時在發想段子時，與趙樹海一來一往，自己忍不住都笑了，「這是好的，自己都笑死了，那台下一定也覺好笑，如果自己說都覺尷尬，那乾脆就不要說了。」
當年雖然界定為相聲，但以今日的角度看來，兩人合作更像是脫口秀，趙樹海說，「脫口秀稿子準備八十％，臨場反應占二十％。」有時看台下的反應再加個兩句。譬如，當年是現場錄影，看到有人起身，趙樹海臨機一動在台上問：「你要去哪？」台下觀眾回：「去放尿！」全場爆笑，這就是信手捻來的臨場反應。
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。