13國「超級央行週」登場！市場預期美國將「鴿轉鷹」升息3~4碼，貨幣緊縮到2024年
我們想讓你知道的是
本周是超級央行周，將有13國央行將陸續公布利率政策，全球投資人關切美國聯準會（Fed）升息動向，而在美國就業持續穩定的基礎下，預計聯準會將由「鴿轉鷹」徹底打擊高通膨，知名投資機構高盛（ Goldman）也預計貨幣緊縮將到2024年。
全球高通膨持續，本周13國央行將陸續公布利率政策。美國聯準會（Fed）升息幅度成為市場矚目焦點，外界預期美國就業持續穩定的基礎下，聯準會將由「鴿轉鷹」，徹底打擊高通膨，知名投資機構高盛（Goldman）則預計貨幣緊縮將到2024年。
13國超級央行週登場，美國升息：鷹派、鴿派拉扯
美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未如市場預期下降，而且核心CPI漲幅卻有更強的跡象，然而本周是13國的超級央行週，引發各界對大幅升息的預期效應。
本周召開決策會議的央行，包含：美國、台灣、中國、英國、日本、瑞士、瑞典、挪威、南非、巴西、印尼、菲律賓及土耳其。
全球第一大經濟體美國成為首要關注焦點。資產管理公司Exencial Wealth Advisors首席投資官Tim Courtney告訴《華爾街日報》，美國聯準會不希望升息打擊股市、債券，但是市場對緊縮政策預期心理正傷害經濟。
正當各界憂慮升息恐造成嚴峻的經濟衰退時，前紐約聯儲行長達德利（William Dudley）年初時卻強調，應該要讓投資人承受一點損失，否則聯準會是無法控制處於40年新高通膨。這也意味，美國政府必須在打擊通膨上要有決心。
事實上，美國社會一直在鷹鴿兩派中拉扯，太過軟弱的升息，反造成政策效果不佳，助長通膨惡化。《華爾街日報》引述Moneta的經濟分析者Aoifinn Devitt表示，聯準會目前最重要的工作是抑制通貨膨脹，承受股市下滑的副作用。
2008至2015年聯準會將利率維持在0%至0.25%之間，但2020年後為了對付疫情一次將利率調整到接近於零，大量的資金湧入各大市場，美股大漲，幅度超過4成。報導稱，十多年投資人已經習慣在低率環境下順風順水，並期待聯準會將於遭遇困境的時候出手相助，而就是這種心態，導致仍有許多投資人停滯在投資市場，也變相穩固高通膨。
高盛預測：貨幣緊縮到2024年
Tim Courtney向聯準會呼籲：「現在聯準會應該要對外發出訊息，是不會再用「寬鬆貨幣政策」救市⋯⋯我認為市場必須自己能夠成長，而不是靠著外在因素將市場打造成溫室，讓溫度（利率）必須永遠保持一定水準。聯準會要確切發出訊息告訴投資人市場不再是溫室。」
此外，高盛經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）發布報告指出，聯準會將在本周升息3碼，之後11、12月的會議則會各再升2碼，明（2023）年僅會有一次規模較小的升息，然後一直到2024年才會降息。
報告中強調，股市下挫降低了聯準會貨幣緊縮的力道，就業市場走強則減緩現階段走向大幅升息的擔憂，為了扭轉市場過熱，官員似乎希望採取更快更持續的策略，市場人士可能要重新評估短期中性利率。
接著是，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今年8月演講時強調，必須效法20世紀80年代當時強力升息打擊高達2位數的通膨，還將經濟推入谷底。他說：「我們必須堅定不移，直到任務達成」。
鮑爾所說的任務就是打擊通膨和穩定就業，這也意味著美國政府表明要承受經濟衰退的後果。
再加上過去6個月，美國平均每月新增38萬個工作崗位，遠超經濟學家認為維持失業率穩定所需的月增大約5萬個工作崗位，這給了聯準會也不再談論「軟著陸」的底氣，越來越多跡象表明，聯準會放棄在不影響經濟且讓通膨逐漸消退的思維，正逐漸走向鷹派的基調。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！