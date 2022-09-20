13國「超級央行週」登場！市場預期美國將「鴿轉鷹」升息3~4碼，貨幣緊縮到2024年

全球高通膨持續，本周13國央行將陸續公布利率政策。美國聯準會（Fed）升息幅度成為市場矚目焦點，外界預期美國就業持續穩定的基礎下，聯準會將由「鴿轉鷹」，徹底打擊高通膨，知名投資機構高盛（Goldman）則預計貨幣緊縮將到2024年。

13國超級央行週登場，美國升息：鷹派、鴿派拉扯

美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未如市場預期下降，而且核心CPI漲幅卻有更強的跡象，然而本周是13國的超級央行週，引發各界對大幅升息的預期效應。

本周召開決策會議的央行，包含：美國、台灣、中國、英國、日本、瑞士、瑞典、挪威、南非、巴西、印尼、菲律賓及土耳其。

全球第一大經濟體美國成為首要關注焦點。資產管理公司Exencial Wealth Advisors首席投資官Tim Courtney告訴《華爾街日報》，美國聯準會不希望升息打擊股市、債券，但是市場對緊縮政策預期心理正傷害經濟。

正當各界憂慮升息恐造成嚴峻的經濟衰退時，前紐約聯儲行長達德利（William Dudley）年初時卻強調，應該要讓投資人承受一點損失，否則聯準會是無法控制處於40年新高通膨。這也意味，美國政府必須在打擊通膨上要有決心。

事實上，美國社會一直在鷹鴿兩派中拉扯，太過軟弱的升息，反造成政策效果不佳，助長通膨惡化。《華爾街日報》引述Moneta的經濟分析者Aoifinn Devitt表示，聯準會目前最重要的工作是抑制通貨膨脹，承受股市下滑的副作用。

2008至2015年聯準會將利率維持在0%至0.25%之間，但2020年後為了對付疫情一次將利率調整到接近於零，大量的資金湧入各大市場，美股大漲，幅度超過4成。報導稱，十多年投資人已經習慣在低率環境下順風順水，並期待聯準會將於遭遇困境的時候出手相助，而就是這種心態，導致仍有許多投資人停滯在投資市場，也變相穩固高通膨。

高盛預測：貨幣緊縮到2024年

Tim Courtney向聯準會呼籲：「現在聯準會應該要對外發出訊息，是不會再用「寬鬆貨幣政策」救市⋯⋯我認為市場必須自己能夠成長，而不是靠著外在因素將市場打造成溫室，讓溫度（利率）必須永遠保持一定水準。聯準會要確切發出訊息告訴投資人市場不再是溫室。」

此外，高盛經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）發布報告指出，聯準會將在本周升息3碼，之後11、12月的會議則會各再升2碼，明（2023）年僅會有一次規模較小的升息，然後一直到2024年才會降息。

報告中強調，股市下挫降低了聯準會貨幣緊縮的力道，就業市場走強則減緩現階段走向大幅升息的擔憂，為了扭轉市場過熱，官員似乎希望採取更快更持續的策略，市場人士可能要重新評估短期中性利率。

接著是，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今年8月演講時強調，必須效法20世紀80年代當時強力升息打擊高達2位數的通膨，還將經濟推入谷底。他說：「我們必須堅定不移，直到任務達成」。

鮑爾所說的任務就是打擊通膨和穩定就業，這也意味著美國政府表明要承受經濟衰退的後果。

再加上過去6個月，美國平均每月新增38萬個工作崗位，遠超經濟學家認為維持失業率穩定所需的月增大約5萬個工作崗位，這給了聯準會也不再談論「軟著陸」的底氣，越來越多跡象表明，聯準會放棄在不影響經濟且讓通膨逐漸消退的思維，正逐漸走向鷹派的基調。

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核稿編輯：翁世航