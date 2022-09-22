《如影而行：鍾喬劇本選輯》推薦序：抵抗的武器、精神的密碼，看見了「劇場」的希望
我們想讓你知道的是
《如影而行：鍾喬劇本選輯》中巨大能量的「她（它）者」，也是參與在每一部劇本中的女性智者，她們始終具備著巨大的內在能量，來應付接踵而來的危機，特別是當垂死的帝國在歐亞大陸收編女性菁英充當門面時，她們知道該如何守護！她們抵抗的武器還不能公開！密碼就在此書中。
文：鍾秀梅
抵抗的武器、精神的密碼
《如影而行：鍾喬劇本選輯》選錄了詩人、劇作家和導演鍾喬，及其劇團夥伴二十多年來勤奮不勉的劇本創作。在這本選集中看見了「劇場」的希望，就如同正夯的德籍韓裔哲學家韓炳哲所言，新自由主義市場魔輪不斷拒斥與剝削他者，只有在與他者相遇、探訪、傾訴、呼喚，建立其對話的關係，藝術與詩歌才能扮演開放的言說與空間。
選集中再現的眾多他者，有《拜金歌劇》中的遊民高捷、街頭藝人月姬、小鳳，《潮喑》中的大陸妹史秋菊，《女媧變身》中患癌村民……這些人的身世與遭遇，凸顯了本土化權貴三位一體 : 新右派、國族主義和「歸屬一代」（美麗島世代、野百合世代和太陽花世代）身份認同政治的假象。
如同《拜金歌劇》中的一角林香的扣問：「早上醒來，這世界是個大市場，中午開會，官場早已買通市場，所以，該怎麼辦？文明的、民主的、自由的，有一張選票的各位，你們說該怎麼辦？」
「廢墟在內戰雙方的砲彈攻擊下，變得越來越複雜……」《闖入廢墟》中的內戰廢墟，有NGO菁英人才、軍火商、民主派的和平使者，他們假新自由主義之名，慢慢恢復成「自由堡壘」，容不下異質、社會主義、革命者的歷史記憶。這個島嶼命運變成法國哲學家布洛薩（Alain Brossat）所謂的 「一個堡壘、一個精神洞穴」之泡泡幻影。
布洛薩長期觀察這個島嶼，他認為這個泡泡的形成，是源於消滅了異質性的他者。因為「個體性不斷受到威脅，不得不融入由同質性和緊密性所組成的共同體；堅持表現出差異的主體，他的古怪會受到威脅，成為驅逐或犧牲的對象，這些都是打著群體凝聚力的名義來捍衛其完整性。」
我們讀到了選集中，「叛國嫌疑犯囚禁的詩人」的不安靈魂遊蕩著，告知歷史和即將來臨的風暴。正如布洛薩的擔憂：「這並不是非常動聽，你可以在今日的臺灣清楚地聽到這些，在這裡作為一個島嶼——群體，目標是在唯一的符號下進行同質化，在獵巫的氛圍中，會出現「第五縱隊（秘密地支持敵方）」、「臥底」、「破壞者」、「外國特務」的聲音等──新麥卡錫主義中臺灣版本的可怕群體。」因此，這個島嶼不再是文化的十字路口、交會點，或者地理與物質活動的中繼站，有可能再度成為「廢墟」，精神的廢墟。
也許《戲中壁X》和《到南方去》是島嶼前途的答案與解方。《戲中壁X》連結記憶與想像，表現日據時代與戰後初期左翼劇作家簡國賢的創作與劇團生涯，以及轟動一時的《壁》的傳奇，揭露殖民時期階級社會的暴力，點燃反抗的引信。
《戲中壁X》之後的創作，有《范天寒和他的兄弟們》；之前的2007年，有參照陳映真小說《第一件差事》的《另一件差事》。這三部作品演出過程的世代對話，完成了解放政治的歷史記憶傳遞的意義。也獻給了戰後左翼行動者們、民族解放作家如陳映真，他們的生命實踐與創作在冷戰意識形態，與行動肅清的「廢墟」中彷若浴火鳳凰，為上世紀八十年代以來的人民民主運動注入新生命。
《到南方去》延續著鍾喬的「第三世界主義」思考與革命出路的尋找。劇本中流水、倒立、阿莫三人角色，已經卸除了到底是知識份子、左翼青年或學生的身份，他們就是普通人，但是普通人的歷史記憶聯繫到台灣八十年代以來的人民運動中，他們的對話仍具有號召力。
例如：「世界其他地方召喚我貢獻力量」、「我關心的是當下與個人，如何與革命的共同發生關連」、「他想在未知中創造歷史；創造與他共浮沈的、被剝奪的歷史」等等。而同世界聯繫的革命資源為何？讓我們重讀切格瓦拉（Che Guevara）、聶魯達（Neruda）與墨西哥〈查巴達〉的蒙面騎士馬科斯吧！
《水鄉村》的發表早於新冠爆發，劇中病毒的意象不再是虛構，而是現今人們習慣與之共處共存的日常。然而，《水鄉村》暴露的是龐大農村生活受制於農企業跨國公司從植物DNA、種子、技術，乃至水資源的控制。另一方面，異化的文化產業又為水鄉的逐漸凋零打上安非他命，是該「撕去神聖得慌言的時候」。
《如影而行：鍾喬劇本選輯》中巨大能量的「她（它）者」，也是參與在每一部劇本中的女性智者，她們始終具備著巨大的內在能量，來應付接踵而來的危機，特別是當垂死的帝國在歐亞大陸收編女性菁英充當門面時，她們知道該如何守護！她們抵抗的武器還不能公開！密碼就在此書中。
參考資料
- 韓炳哲，《他者的消失》，2019，北京：中信出版社Alain BROSSAT，‹「島嶼狂熱」的美麗› 新國際 New International (newinternationalism.net)，2022.6.6
書籍介紹
本文摘錄自《如影而行：鍾喬劇本選輯》，遠流出版
作者：鍾喬
【作者介紹】
鍾喬，「差事劇團」藝術總監。1956年生，台灣苗栗客籍人士，作家、詩人、戲劇編導、社區劇場策劃人及輔導人。曾於「人間雜誌」任職。1989年，經陳映真老師引介至韓國參加「民眾戲劇：文化訓練者的訓練工作坊（People’s Theatre: Trainers’ Training Workshop）」，開啟民眾劇場思維與行動；後結合「菲律賓教育劇場（PETA）」以及巴西的奧古斯都．波瓦（Augusto Boal）「被壓迫者劇場（Theatre of the Oppressed）」兩種模式，展開劇場實踐。
著作包括劇本選輯、報導文學、詩集、小說、戲劇論叢、散文等多種。1990年起，從事民眾劇場工作；1996年，成立「差事劇團」直到現今。著重論述及劇場編導雙軌互動並行；除例行的年度戲劇演出外，並以互動式劇場推動社區／災區／少年監所以及相關環境再造的文化行動。並開展亞際“Inter-Asia”劇場的連帶。
- 2016，客家電視台《如影而行——鍾喬與差事劇團》紀錄片入圍金鐘獎
- 2017，第21屆台北市文化獎得主
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