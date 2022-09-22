從新加坡出生證明「刪籍貫」風波，看華人的「忘根」焦慮

新加坡華文報章《聯合早報》在8月6日推出了一篇獨家報導，稱新加坡移民與關卡局 （ICA）將對今年5月29日之後出生的公民，所發出的數位版本「出生證明書」（新加坡華人所俗稱的「報生紙」）的父母資料欄中，不會再有當事人所屬的籍貫資料供填寫。該報道除了訪問新加坡華人學者、宗鄉會館以及公衆人士之外，記者也訪問了華裔以外的少數族群和宗教人士，如馬來族群中的巴威安人（Bawean），以及印度裔的錫克教咨詢理事會。許多受訪的新加坡華人告訴《聯合早報》，對於不再有籍貫一欄，多擔憂此後新生代華裔不會知道自己的祖先從哪裏來。

新加坡的《出生證明》政策，始於1939年起發出的，共歷經了6個時期的不同設計，到了如今的第7代的版本省卻了父母籍貫這樣的重要資訊，新加坡民衆也是通過報章才知道，確實是令人感到意外。順道補充一下，新加坡公民的出生證明書、身份證以及護照，都是由移民關卡局（ICA）發出的。

這項政策變革在8月6日被揭露後，在新加坡的華語、英語網路社群掀起了許多爭議與討論，最終在8月12日，官方不到一周便決定政策U轉了，移民與關卡局宣佈：9月1日起恢復發出生證明書中雙親籍貫訊息的欄位，而此前在5月29日至8月31日獲得了出生證明書的家長，也能在9月1日後重新下載最新版本的出生證明，而且不會徵收額外的費用。

對於為何會有當初的政策變革，官方的解釋是：「為了簡化註冊過程，電子（數位）出生證未包含一些政策或行政上不需要的信息。這包括：父母親的出生地、母親的住址、為孩子登記出生的地點，以及報生者的資料。」

官方強調，雙親的籍貫資料依然會保存在系統裏面，公衆還是可以通過Singpass索取詳盡的個人資料。Singpass是新加坡政府的官方網站，以及手機應用程序，類似台灣的六都App。

撤掉父母籍貫一事所引起的效應，也讓内政兼律政部長尚穆根（Shanmugam）出來向大眾解釋，他在8月17日的選區活動結束後向隨行採訪的記者表示，有關單位在開始實行新政策時，應該講得更清楚為何數位出生證明書「省略籍貫資料的原因」。

尚穆根指出，他知道籍貫對許多新加坡人而言是很重要的，因為籍貫是個人身份認同和文化之根的一部份。尚穆根說「我可以理解這些針對籍貫資料的心情。它與文化傳統息息相關，是許多人非常珍視，也希望繼續守護的。而移除這些資料讓人們擔憂。這些擔憂是真實的，必須受到正視。」、「我們應該說清楚，有關籍貫的資料在Singpass上很容易查到，不在電子出生證上顯示籍貫的理由也應該講清楚。」