突破歐美封鎖，華為持續推進5.5G全球布局，外界直指「美國政策重大失敗」
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華為（Huawei）雖受歐美國家抵制營運受阻，但仍在5G設備市占率居首位，並持續往5.5G技術邁進，布局全球29個區域、75可用區，將涵蓋170多個國家和地區，外界直指美國商務部（USDC）並未有力禁止多項零組件輸入中國，是政策重大失敗。
華為（Huawei）雖受歐美國家抵制，但仍在5G設備市占率居首位，並持續往5.5G技術邁進，預計布局全球29個區域、75可用區，將涵蓋170多個國家和地區。外界直指美國商務部（USDC）並未禁止強力禁止多項零組件輸入中國，這是政策重大失敗。
華為5G設備市占居首位，朝5.5G邁進
5G通訊成為全球科技業兵家必爭之地，其應用領域廣泛，涵蓋醫療、教育、工業和農業等，又隨電動車、智慧城市等產業開枝散葉，成為未來10年內最重要的產業之一。
研調機構集邦（TrendForce）今（2022）年8月公布報告，中國積極投入5G領域，雖然自2018年時受前美國總統川普（Donald Trump）制衡，但中國企業企華為目前仍為主要5G設備供應商，市占率達29%；接著是瑞典愛立信（Ericsson），市占率達24%；然後是芬蘭諾基亞（Nokia），市占率為21.5%，此後依序是，韓國三星（Samsung）12%、中國中興（ZTE）為2.5%等。
白宮為遏止中國擴大通訊產業的地位，兩年前美國商務部首度宣布將華為及其70家附屬公司納入貿易黑名單，此後陸續暫停華為手機在零售通路上銷售、勒令拆除美國電信和安全網路使用中國設備。
華為近年雖然遭到歐美國家抵制，但仍然持續精進通訊技術。昨（19）日華為輪值董事長胡厚崑19日透露，目前正往5.5G技術推進。5.5G是5G規模不斷擴大、智慧化而誕生的產物，傳輸速率有望再提升10倍。
華為無線網絡產品線副總裁甘斌表示，5.5G網路提供更高速的體驗，滿足雙向全息通訊、虛擬現實交錯、3D機器視、觸覺互聯網等全新應用，是虛擬和現實之間的新橋樑。
另一方面，他也強調，5.5G能夠連接和感知更多物體，把物理世界單元反映到數位世界中，構建萬物互聯的應用場景，驅動實體經濟的智慧化升級，將推動中國虛擬產業的發展。
美國制裁不利，外界批評政策重大失敗
近日，華為雲執行長張平安在全聯接大會上也在宣布，到今年年底，華為雲將布局全球29個區域、75可用區，涵蓋170多個國家和地區。通過與全球1700多張運營商網路直連，向客戶提供低時延、高穩定性的算力服務。
雖然，華為仍在5G設備市占率、5.5G技術等各方面位居要角，但其今（2022）年上半年營收將較去（2021）年下降5.9%，整體營收達到447億美元。由於受到歐美各國持續限制購買晶片，阻礙了華為主要產品販售，2020年以來營收一直在下滑。
事實上，美國制裁華為是七傷拳，傷敵七分卻自傷三分，以2020年美國向中國出口總額為1250億美元，若持續擴大禁制令，也使得美國IC設計業者出口受阻營收下挫。另據《華爾街日報》報導，該年上千億美元的出口總額中，其中需要許可證的管制產品，不到0.5%，這部分中美國商務部又批准了94%（2652項）的對華技術出口申請，到了2021年批准率僅下降到88%。
報導稱，美國還持續向中國輸出一系列半導體、航空零組件、人工智慧技術和其他可能被用於幫助中國軍事的各類產品。《華爾街日報》指出，美國商務部官員，將美國商業利益置於國家安全利益之上非常不當，認為有必要緊急修改監管制度以應對來自北京方面的威脅。
曾任美國國防部研究中國出口管制問題的前分析師Steve Coonen亦強調，白宮許可大量出售具有潛在軍事用途的技術、零件，這是反映出政策重大失敗。種種跡象意味著華為所受到的箝制比外界想像的小得多。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
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在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
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夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
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5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！