突破歐美封鎖，華為持續推進5.5G全球布局，外界直指「美國政策重大失敗」

華為（Huawei）雖受歐美國家抵制，但仍在5G設備市占率居首位，並持續往5.5G技術邁進，預計布局全球29個區域、75可用區，將涵蓋170多個國家和地區。外界直指美國商務部（USDC）並未禁止強力禁止多項零組件輸入中國，這是政策重大失敗。

華為5G設備市占居首位，朝5.5G邁進

5G通訊成為全球科技業兵家必爭之地，其應用領域廣泛，涵蓋醫療、教育、工業和農業等，又隨電動車、智慧城市等產業開枝散葉，成為未來10年內最重要的產業之一。

研調機構集邦（TrendForce）今（2022）年8月公布報告，中國積極投入5G領域，雖然自2018年時受前美國總統川普（Donald Trump）制衡，但中國企業企華為目前仍為主要5G設備供應商，市占率達29%；接著是瑞典愛立信（Ericsson），市占率達24%；然後是芬蘭諾基亞（Nokia），市占率為21.5%，此後依序是，韓國三星（Samsung）12%、中國中興（ZTE）為2.5%等。

白宮為遏止中國擴大通訊產業的地位，兩年前美國商務部首度宣布將華為及其70家附屬公司納入貿易黑名單，此後陸續暫停華為手機在零售通路上銷售、勒令拆除美國電信和安全網路使用中國設備。

華為近年雖然遭到歐美國家抵制，但仍然持續精進通訊技術。昨（19）日華為輪值董事長胡厚崑19日透露，目前正往5.5G技術推進。5.5G是5G規模不斷擴大、智慧化而誕生的產物，傳輸速率有望再提升10倍。

華為無線網絡產品線副總裁甘斌表示，5.5G網路提供更高速的體驗，滿足雙向全息通訊、虛擬現實交錯、3D機器視、觸覺互聯網等全新應用，是虛擬和現實之間的新橋樑。

另一方面，他也強調，5.5G能夠連接和感知更多物體，把物理世界單元反映到數位世界中，構建萬物互聯的應用場景，驅動實體經濟的智慧化升級，將推動中國虛擬產業的發展。

美國制裁不利，外界批評政策重大失敗

近日，華為雲執行長張平安在全聯接大會上也在宣布，到今年年底，華為雲將布局全球29個區域、75可用區，涵蓋170多個國家和地區。通過與全球1700多張運營商網路直連，向客戶提供低時延、高穩定性的算力服務。

雖然，華為仍在5G設備市占率、5.5G技術等各方面位居要角，但其今（2022）年上半年營收將較去（2021）年下降5.9%，整體營收達到447億美元。由於受到歐美各國持續限制購買晶片，阻礙了華為主要產品販售，2020年以來營收一直在下滑。

事實上，美國制裁華為是七傷拳，傷敵七分卻自傷三分，以2020年美國向中國出口總額為1250億美元，若持續擴大禁制令，也使得美國IC設計業者出口受阻營收下挫。另據《華爾街日報》報導，該年上千億美元的出口總額中，其中需要許可證的管制產品，不到0.5%，這部分中美國商務部又批准了94%（2652項）的對華技術出口申請，到了2021年批准率僅下降到88%。

報導稱，美國還持續向中國輸出一系列半導體、航空零組件、人工智慧技術和其他可能被用於幫助中國軍事的各類產品。《華爾街日報》指出，美國商務部官員，將美國商業利益置於國家安全利益之上非常不當，認為有必要緊急修改監管制度以應對來自北京方面的威脅。

曾任美國國防部研究中國出口管制問題的前分析師Steve Coonen亦強調，白宮許可大量出售具有潛在軍事用途的技術、零件，這是反映出政策重大失敗。種種跡象意味著華為所受到的箝制比外界想像的小得多。

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核稿編輯：翁世航