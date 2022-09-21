毒舌影評KOL祖師奶奶Pauline Kael
我們想讓你知道的是
Pauline Kael著重電影帶來的感官刺激和新意，抗拒沉悶、重複、煽情和做作，所以她喜歡那些有趣的「爛片」多於某些稱譽學術界的「藝術片」，寧取煽腥色也不要扮高竇。
有說Pauline Kael（港譯「寶蓮姬爾」，台譯「凱爾」）是史上最有影響力的影評人——她的文字能起死回生，使本來無人問津的《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde，台灣譯《我倆沒有明天》）成為經典，為飽受抨擊的《巴黎最後探戈》（Ultimo tango a Parigi）平反；她熱衷提攜後輩，發掘滄海遺珠，扶助了《的士司機》（Taxi Driver）的導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）和編劇保羅舒里達（Paul Schrader），間接促成「新荷里活電影」的發展；她在評論界有一群稱為「Paulette」的追隨者，另一位影評巨擘Roger Ebert亦受到她的啟發。
但Kael的影響力不只是正面的，很多影迷經典如《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）、《銀翼殺手》（Blade Runner）和《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）都受到她的劣評；《沙漠梟雄》（Lawrence of Arabia）的導演大衛連（David Lean）因為她與友儕的揶揄而大受打擊，停止執導十多年。歐洲電影的影迷亦可能對她的影響力不以為然，因為她反對「作者論」，討厭《去年在馬倫巴》（L'année dernière à Marienbad）、《夜》（La Notte）和《露滴牡丹開》（La Dolce Vita）等名作。
M+早前放映了《辣手妙筆寶蓮姬爾》（What She Said: The Art of Pauline Kael）這齣紀錄片，回顧了Kael這位極富爭議性的影評人。問題是：有多少香港觀眾看過她的文章？她對當今的電影評論有多重要？
看過這部傳記電影，便會發現原來一個人的影響力不受其個人名聲所限。即使Pauline Kael不為今天的華文讀者和觀眾所熟悉，她評論的的風格和傾向卻已成為主流。Kael強調看電影的主觀體驗，不是客觀的科學研究。她著重電影帶來的感官刺激和新意，抗拒沉悶、重複、煽情和做作，所以她喜歡那些有趣的「爛片」多於某些稱譽學術界的「藝術片」，寧取煽腥色也不要扮高竇。她為文章結集取名亦循此徑，諸如《Kiss Kiss Bang Bang》和《Taking It All In》等都引人遐想，比今天「震驚七十億人」的「標題黨」先行半世紀。
她這種作風看似是「落地」的庶民路線，但她的判斷往往跟主流背道而馳，即使面對公認的佳作，也是毫不留情。面對大眾之前，必先終於自我，這說明了她首先是一個作家——電影評論不是電影的附庸，而是一種文藝創作的形式。她以生動的散文體表達慧黠的觀點，辭鋒銳利到見血，抗拒艱澀的理論術語。有人批評她缺乏貫徹的審美標準，正因她沒有用既定的理論框架作前設，針對每部電影帶來的獨特感性體驗來書寫。
即使Pauline Kael之名不是家傳戶曉，這種即時、感性、通俗的評論方式，如今正大行其道。最為人發揚光大的，是那種毫不留情的「毒舌」姿態，或冷嘲熱諷，或尖酸刻薄，看倌大呼過癮。但這不代表人人都做到影評人，就如不是懂得寫字就能當作家。這種評論既是創作，也是表演，每個觀眾都會對一齣電影有自己的觀感，但不是每一個都能像Kael那樣用熟練巧妙的語言技巧，發出自己的聲音。這種表演性的評論就如主流電影，最怕悶，加鹽加醋加辣油，讀者看來也感刺激。
回到電影本身，若以Kael的作風來評論《辣手妙筆寶蓮姬爾》，恐怕會有人感到受傷。這齣是「致敬片」，圍繞著Kael的爭議性來敘述其生平，仍是傾向歌頌。當「爭議性」純綷變成一種賣點，便不再刺激。影片以Kael生前的訪談片段、其後人的訪問、某些不明所以的電影片段和Kael的文章節錄拼湊而成，缺乏充分的鋪排及過渡，令人感到散亂。
Tags：
碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
我們想讓你知道的是
王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。