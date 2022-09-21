泰國皇室雖未出席英女王喪禮，不過前泰王蒲美蓬卻與伊莉莎白二世關係匪淺

世界各國領導人19日齊聚倫敦參加伊莉莎白二世的葬禮，據泰國外交事務發言人Tanee Sangrat稱，代表泰國參加喪禮者為駐英國大使Pisanu Suvanajata，王室成員並不會出席， 不過泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）和王后素提達已向英國國王查理三世表達慰問之意。

瓦吉拉隆功在慰問信中表示，他和所有王室成員都對 伊莉莎白二世 的去世深感悲痛，也提到他和泰國人民都記得1972年和1996年女王訪問泰國的過往。瓦吉拉隆功母親詩麗吉皇太后也向英國國王查理三世發信，表示從1960年與蒲美蓬首次赴英國進行國事訪問到女王訪泰，她對女王的治國之道和仁慈印象深刻，而每次與伊莉莎白二世的會面都是一次豐富的經歷。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1996年10月30日，英國女王伊莉莎白二世在曼谷市中心英國大使官邸舉行的招待會上，迎接當時的泰國國王蒲美蓬和王后詩麗吉。

（曼谷的彩虹塔也在19日展示了伊莉莎白二世的肖像）

Today marks the State Funeral for Her Late Majesty Queen Elizabeth II in the UK. Baiyoke Tower, one of Bangkok’s most iconic landmarks, is joining us to mark this occasion. The portrait of Her Late Majesty will be displayed on the tower throughout Monday. pic.twitter.com/vLtsXtkgYh — UK in Thailand 🇬🇧 (@ukinthailand) September 19, 2022

這次參加伊莉莎白二世葬禮的來賓，包括西班牙國王菲利普六世和王后萊蒂西亞、荷蘭國王威廉-亞歷山大和王后馬克西瑪、挪威國王哈拉爾五世和王后宋雅、摩納哥阿爾貝二世親王和 夏琳親王妃、 巴林王儲 薩勒曼 和馬來西亞蘇丹阿卜杜拉等來自世界各地的王室成員。 雖然泰國國王 瓦吉拉隆功 沒有出席，不過其父親蒲美蓬（拉瑪9世）卻與伊莉莎白二世關係匪淺，以下就透過歷史上的照片來回顧這段英國與泰國王室的特殊情誼。

1960年，在蒲美蓬為期六個月的歐洲之旅中，第一站便是來到英國，當時伊莉莎白二世和菲利普親王在倫敦維多利亞車站迎接蒲美蓬和的詩麗吉王后，由皇家衛隊陪同下，兩國元首隨後共乘馬車前往白金漢宮，倫敦民眾更夾道歡迎這位亞洲來的君主。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1960年7月19日，英國女王伊莉莎白二世和前泰國國王蒲美蓬乘坐敞篷馬車，從英國倫敦維多利亞車站出發前往前往白金漢宮。

Photo Credit: AP/ 達志影像 在1960年蒲美蓬訪英行中，英國女王伊莉莎白二世和菲利普親王在英國倫敦白金漢宮與蒲美蓬和詩麗吉王后合影。

1972年2月，伊麗莎白女王在菲利普親王和女兒安妮公主陪同下首次訪問泰國，除了在 曼谷大皇宮晚宴、拜訪朱拉隆功大學，這次旅程中 伊莉莎白二世還前往 了大城府和 清邁。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1972年，伊莉莎白二世在曼谷與泰國國王蒲美蓬，詩麗吉王后在左後，菲利普親王在右後。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1972年2月15日，伊莉莎白二世於清邁機場，蒲美蓬在旁陪同。

1996年， 伊莉莎白二世 為祝賀蒲美蓬的金禧年二次前往泰國，在宴會上，身穿白色連衣裙、繫著腰帶的女王為歷代兩國君主的友誼乾杯； 伊莉莎白二世 還指出，她的曾曾祖母維多利亞女王曾是泰國國王拉瑪4世蒙固的筆友，而這連結「一直延續到我們這一代」，此外她還說到：

「在過去25年裡，你們的國家已成為一個成熟的現代國家，在民主上越來越自信。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 1996年，在慶祝蒲美蓬金禧年的宴會上，伊莉莎白二世和蒲美蓬互相敬酒。

蒲美蓬從1946年登基直到2016年10月13日去世，在位時間共70年127天，而英國女王伊莉莎白二世則於1952年2月6日即位，今年6月12日後，其在位時間便正式超越蒲美蓬，然而，「伊莉莎白二世時代」也終究在今年9月8日落幕，哲人日已遠，蒲美蓬與伊莉莎白二世同行的畫面，也將留在歷史之中。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1996年10月28日，前泰國國王蒲美蓬赴曼谷軍用機場歡迎英國女王伊莉莎白二世抵達泰國。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒