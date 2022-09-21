學者分析中共二十大：李克強去向能否循「李鵬模式」尚有變數，修黨章恢復黨主席制機率不高
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針對中共二十大將修改黨章，是否會恢復黨主席制，學者王信賢指出，現已是「沒有黨主席的黨主席制」，恢復黨主席制茲事體大，且習近平上台後總書記的權力已擴增，認為機率不高。
分析：李克強去向能否循「李鵬模式」尚有變數
（中央社）中國國務院總理李克強是否將循「李鵬模式」接任人大委員長受矚。學者分析，人大常委會政治運作角色大增，中共總書記習近平是否把李擺在此位，須看是否能控制人大常委會。
李克強在今（2022）年的人大會議閉幕後記者會中說，今年是他擔任總理的最後一年。但是根據「七上八下」的潛規則，現年67歲的李克強仍能留在常委序列。
國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受《中央社》專訪時指出，李克強有3個去處，分別是任國家副主席、走「李鵬模式」任人大委員長，以及任中國全國政協主席。
針對「李鵬模式」，王信賢表示，現今人大常委會的權力與20年前李鵬的時代狀況不同，人大常委會在中國政治運作角色大增，實際運作與影響力變大，曝光率也增加，習近平是否會將李克強擺在這個位子仍值得觀察，因為李克強與現任的人大常委會委員長栗戰書不同，「他（李克強）不是全然可控的」。
王信賢進一步指出，對於習近平而言，如果可以控制人大常委會，比如能控制人大副委員長以及控制常委會170幾名大部分的成員，「讓李克強擔任人大委員長也無不可」。
不過，這也代表人大委員長的權力可能被架空。除此之外，李克強若接任人大常委會委員長，另一看點是，習在人大常委會的人馬會如何安排。
去年《全國人民代表大會組織法》修法，擴大全國人大常委會的人事任免權，當中包括副總理等國務院領導層的任免。
王信賢指出，人大組織法修法，人大常委會在立法權、人事權都大為擴增，這是習近平「依法治國」特徵，也是為因應內外情勢，如美中貿易戰與香港等問題。
至於近來曾被提及的「習下李上」等習近平權力遭挑戰傳言，王信賢認為，習近平的權力非常穩。
他分析，二十大召開的時間是10月16日，以往的換屆年即16大、18大，都是在11月召開，時間落在11月8日至14日間，因為換屆年要討論、妥協的事情較多，因此「今年比較不像換屆年」。
另外是習近平在開會前後出訪。他說，習近平在疫情後首度出訪哈薩克、參加在烏茲別克舉行的上海合作組織會議，另11月可能到印尼參加「二十國集團」（G20）峰會，在二十大前後都去代表權力穩固。
學者：二十大修黨章恢復黨主席制機率不高
（中央社）針對中共二十大將修改黨章，是否會恢復黨主席制，學者王信賢指出，現已是「沒有黨主席的黨主席制」，恢復黨主席制茲事體大，且習近平上台後總書記的權力已擴增，認為機率不高。
國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，中共總書記習近平上台後，總書記權力擴增，包含體現在兩點：一為所有政治局委員跟政治局常委要跟他述職，另一為可針對政治局會議與常委會有議事決定權，兩項權力已大的不得了。
他分析，這基本上已是過去黨主席的權力，「現在是沒有黨主席的黨主席制」。
王信賢並提及，如果恢復黨主席制，還要修改「中國共產黨章程」與「中國共產黨中央委員會工作條例」當中所有涉及總書記的權力，「這茲事體大，也沒有必要」。
王信賢指出，現在的總書記、國家主席與中央軍委主席「三位一體」，以及10幾個小組長權力已夠大。
至於港媒報導，二十大修改的黨章，可能會加入「實現祖國完全統一」的字眼。
王信賢表示，黨章的修改還是著重在意識形態與理論部分，黨章裡頭更改涉台部分，以目前階段而言，意義不那麼大。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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