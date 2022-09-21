2022/09/21,
中國

學者分析中共二十大：李克強去向能否循「李鵬模式」尚有變數，修黨章恢復黨主席制機率不高

學者分析中共二十大：李克強去向能否循「李鵬模式」尚有變數，修黨章恢復黨主席制機率不高
中共20大將在10月召開，國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析中國國務院總理李克強是否將循「李鵬模式」接任人大委員長。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年9月20日

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針對中共二十大將修改黨章，是否會恢復黨主席制，學者王信賢指出，現已是「沒有黨主席的黨主席制」，恢復黨主席制茲事體大，且習近平上台後總書記的權力已擴增，認為機率不高。

分析：李克強去向能否循「李鵬模式」尚有變數

（中央社）中國國務院總理李克強是否將循「李鵬模式」接任人大委員長受矚。學者分析，人大常委會政治運作角色大增，中共總書記習近平是否把李擺在此位，須看是否能控制人大常委會。

李克強在今（2022）年的人大會議閉幕後記者會中說，今年是他擔任總理的最後一年。但是根據「七上八下」的潛規則，現年67歲的李克強仍能留在常委序列。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受《中央社》專訪時指出，李克強有3個去處，分別是任國家副主席、走「李鵬模式」任人大委員長，以及任中國全國政協主席。

針對「李鵬模式」，王信賢表示，現今人大常委會的權力與20年前李鵬的時代狀況不同，人大常委會在中國政治運作角色大增，實際運作與影響力變大，曝光率也增加，習近平是否會將李克強擺在這個位子仍值得觀察，因為李克強與現任的人大常委會委員長栗戰書不同，「他（李克強）不是全然可控的」。

王信賢進一步指出，對於習近平而言，如果可以控制人大常委會，比如能控制人大副委員長以及控制常委會170幾名大部分的成員，「讓李克強擔任人大委員長也無不可」。

不過，這也代表人大委員長的權力可能被架空。除此之外，李克強若接任人大常委會委員長，另一看點是，習在人大常委會的人馬會如何安排。

去年《全國人民代表大會組織法》修法，擴大全國人大常委會的人事任免權，當中包括副總理等國務院領導層的任免。

王信賢指出，人大組織法修法，人大常委會在立法權、人事權都大為擴增，這是習近平「依法治國」特徵，也是為因應內外情勢，如美中貿易戰與香港等問題。

至於近來曾被提及的「習下李上」等習近平權力遭挑戰傳言，王信賢認為，習近平的權力非常穩。

他分析，二十大召開的時間是10月16日，以往的換屆年即16大、18大，都是在11月召開，時間落在11月8日至14日間，因為換屆年要討論、妥協的事情較多，因此「今年比較不像換屆年」。

另外是習近平在開會前後出訪。他說，習近平在疫情後首度出訪哈薩克、參加在烏茲別克舉行的上海合作組織會議，另11月可能到印尼參加「二十國集團」（G20）峰會，在二十大前後都去代表權力穩固。

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Photo Credit: 中央社
中共20大將在下月召開，人事安排備受矚目，這也是外界得以一窺中國政壇的重要窗口。圖為國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受中央社訪問。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年9月20日

學者：二十大修黨章恢復黨主席制機率不高

（中央社）針對中共二十大將修改黨章，是否會恢復黨主席制，學者王信賢指出，現已是「沒有黨主席的黨主席制」，恢復黨主席制茲事體大，且習近平上台後總書記的權力已擴增，認為機率不高。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，中共總書記習近平上台後，總書記權力擴增，包含體現在兩點：一為所有政治局委員跟政治局常委要跟他述職，另一為可針對政治局會議與常委會有議事決定權，兩項權力已大的不得了。

他分析，這基本上已是過去黨主席的權力，「現在是沒有黨主席的黨主席制」。

王信賢並提及，如果恢復黨主席制，還要修改「中國共產黨章程」與「中國共產黨中央委員會工作條例」當中所有涉及總書記的權力，「這茲事體大，也沒有必要」。

王信賢指出，現在的總書記、國家主席與中央軍委主席「三位一體」，以及10幾個小組長權力已夠大。

至於港媒報導，二十大修改的黨章，可能會加入「實現祖國完全統一」的字眼。

王信賢表示，黨章的修改還是著重在意識形態與理論部分，黨章裡頭更改涉台部分，以目前階段而言，意義不那麼大。

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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2022/09/09,
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