如何低成本恢復南、北極海冰覆蓋面積？科學家計畫於平流層釋放「二氧化硫」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

北極圈海冰大面積融化、南極冰川急速消融等氣候變遷問題是否有解？紐約網路媒體《趣味工程》（Interesting Engineering）近日便轉述英國物理學會（IOP）2022年9月的最新研究表示，於兩極上空使用「平流層氣膠注入氣候工程技術」（Stratospheric Aerosol Injection，以下簡稱SAI），有機會提升日光反射率，進而降低極地區域溫度。

該篇研究發表於英國物理學會旗下的科學期刊《環境研究通訊》（Environmental Research Communications），研究團隊希冀能藉由該研究，為全球找出對抗氣候變遷的潛在方式，並讓SAI的發展能在國際上獲得更多關注。

根據《歐洲週報》（Euro Weekly News）轉述參與此項研究的科學家說法表示，本次聚焦的SAI，原理是將二氧化硫（Sulphur dioxide）自平流層中釋放，二氧化硫氧化後經過一段時間，將凝結成液態小粒徑的氣溶膠，以此有效阻擋陽光射入。

SAI如何運用在南、北極地區？

根據印度商業英文日報《經濟時報》（The Economic Times）指出，欲執行該計畫，需專門製造125架飛行於平流層、配有空中加油器的噴射機「SAIL-43K」，該機組在設計上，可參考美國軍用的舊式空中加油機「KC-135R」、「A330 MRTT」等機種，並對其進行改良後研製。

SAIL-43K機隊預計能於南、北緯60度線，約1萬3000公尺的高空處，釋放細小的二氧化硫氣溶膠粒子，這些二氧化硫微粒將從高空中緩慢飄向兩極，些微遮蓋南、北極上空。

《環境研究通訊》指出，春、夏2季是釋放二氧化硫效果最佳的時節，若能噴灑1300萬噸的二氧化硫氣膠微粒，將有機會使極地區域氣溫下降攝氏2度，中緯度區域的溫度減幅則會較小。